Hollywoodissa päätetään, millaisia elokuvia suomalaiset tarvitsevat kesällä

Hollywoodissa on tiedetty jo pitkään, millaisia elokuvia ihmiset haluavat mennä katsomaan teatteriin kesällä. Se näkyy suoraan Suomen katsojatilastoissa.

Neljä viidestä viime viikonloppuna eniten katsojia saaneesta elokuvasta on tehtailtu Hollywoodissa. Niitä levittävät amerikkalaiset elokuvajätit kuten Universal, Warner Bros, Disney ja Sony. Niiden lanseeraamien elokuvien varaan myös suurin osa suomalaisista elokuvateattereista rakentaa kesäohjelmistonsa.

Muun muassa Lemmikkien salainen elämä 2, Annabelle Comes Home, Aladdin ja Men in Black International pitävät teattereita heinäkuussa pystyssä.

Suomen suurimman elokuvateatteriketjun Finnkinon kaupallisen johtajan Kalle Peltolan mukaan heinäkuusta on tullut Hollywood-elokuvien ansiosta yhtiölle “iso kuukausi".

Vielä mahtuu mukaan. Finnkinon uusi teatterikompleksi Helsingin Itäkeskuksessa. Ville Airaksinen / Yle

Iäkkäät katsojat viihtyvät muualla

Suomessa oli viime vuonna noin 180 elokuvateatteria, ja saleja yli 350. Finnkinon lisäksi niitä pyörittävät muut ulkomaiset ketjut sekä yksityiset suomalaiset yrittäjät. Kiinalaisomisteinen Finnkino on markkinajohtaja.

Elokuvien levittäjät ja maahantuojat päättävät siitä, milloin elokuvat lanseerataan, ja sen mukaan myös teatterit suunnittelevat ohjelmistonsa.

Niiden tarjonta on kesällä selvästi kevyempää kuin talvella. Ohjelmisto painottuu ulkomaisiin lasten- ja koko perheen elokuviin, toimintaan ja fantasiaan.

– Ihmiset ovat lomalla. Ehkä he eivät halua vaivata mieltään liian raskailla aiheilla, Peltola sanoo.

Elokuvateattereissa käy kesäisin tasaisempi virta kuin talvella, jolloin elokuvissa käydään pääasiassa viikonloppuina.

Myös yleisö on hieman erilaista. Sekä lapsiperheiden että 18–34-vuotiaiden osuus korostuu kesäkuukausina.

– Iäkkäin kohderyhmämme eläkeiän molemmin puolin käy kesällä vähemmän elokuvissa, Finnkinon kaupallinen johtaja sanoo.

Hollywood-spektaakkelien ansiosta heinäkuu on Finnkinolle "iso kuukausi". Kaupallinen johtaja Kalle Peltola. Ville Airaksinen / Yle

Kotimainen elokuva loistaa poissaolollaan

Sen enempää Finnkino kuin muutkaan elokuvateatteriketjut eivät pärjää kesällä ilman Hollywood-elokuvia.

Hollywoodissa on päätetty jo pitkään siitä, millaisia elokuvia kesäksi lanseerataan. Työ on ollut Finnkinon kaupallisen johtajan mukaan määrätietoista. Hollywood-studiot ovat tutkineet tarkkaan, miten ihmiset käyttäytyvät kesällä ja miten he käyttävät vapaa-aikaansa.

– On kestänyt monta vuotta ennen kuin Hollywood-spektaakkeleista on tullut tällainen iso sesonki kesällä, Peltola sanoo.

Leimallista Suomen elokuvakesälle on myös se, ettei ensi-iltaan tule juuri koskaan kotimaisia elokuvia. Ei ainakaan ennen kuin koulut alkavat. Myös vakava draama on tipotiessään.

Tämän syksyn “iso” kotimainen elokuva on iskelmälaulaja Kari Tapiosta kertova Olen suomalainen. Se saa ensi-iltansa syyskuussa.

Suomalaiset kävivät viime vuonna elokuvissa 8,1 miljoonaa kertaa. Kotimainen elokuva veti 1,9 miljoonaa kävijää. Se oli lähes neljännes kaikista elokuvissakävijöistä.