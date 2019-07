Rakeet moukaroivat mansikkasadon pilalle ja vesi tukki kaupungin tunnelit – rajun ukkosmyrskyn jälkien siivoaminen vie päiviä

Rankkasade ja ukkosmyrsky iski Lappeenrantaan maanantai-iltana nopeasti ja hirvittävällä voimalla. Akuuttitilanne kesti alle tunnin, mutta vahingot olivat suuria. Ukkonen jatkui myös yön aikana.

Mansikkatiloihin myräkkä osui haastavalla hetkellä, sillä lämmin kevät antoi hyvän alkusysäyksen kasvukaudelle ja avomaan sadot ovat juuri kypsymässä. Heimalan mansikkatilalla viljelijä Ari Heimalan aamu alkoi synkästi Lappeenrannassa sijaitsevan mansikkatilan vahingot ovat katastrofaaliset. Ainakin tämän päivän mansikkatilauksia on jouduttu perumaan.

– Aika vaikea sitä on arvioida, mutta kyllä se tämänhetkisestä sadosta vei puolet, niistä mitä on kypsiä, Heimala kertoo.

Sade ja ukkonen iskivät mansikkatilalle kahdessa osassa. Vaikutukset heijastuvat todennäköisesti koko kesälle.

– Kyllä se vaikuttaa koko kesään. Jos kosteus jatkuu, tulee harmaahometta. Se on se pahin sadekesän riesa. Ei sille mitään mahda, mutta kyllä se vähän, tai ei niin vähääkään, vetää mielen apeaksi, Heimala huokaa.

Rakeiden koko vaihteli, mutta suurimmat olivat joka peukalon pään kokoisia. Yle/ Ulla Ylönen

Lappeenrannan Joutsenossa Kuorttisen mansikkatilaa pitävä Ari Kuorttinen kertoo olleensa juuri pakkaamassa toria Joutsenossa, kun sade iski.

– Viimeisen laatikon myin enkä ehtinyt edes rahoja ottaa, kun sanoin, että tule maksamaan huomenna, nyt tulee vettä.

Aamulla yhdeksän maissa Kuorttisen mansikkasatojen tarkastus oli vielä kesken.

– Sen verran tiedän, että tänä vuonna istutettujen mansikoiden rivien välissä sade on heittänyt hiekkaa päälle. Meillä tuli ihan vähän rakeita, mutta vettä tuli ihan älyttömästi. Vanhempia maita lähdettiin vasta katsomaan, Kuorttinen kertoo.

Raekuuro moukaroi maanantaina, mutta lunta oli jäljellä satamassa myös tiistaina. Silva Laakso / Yle

Katujen siivous kestää päiviä

Lappeenrannan keskustan kadut sade sai tulvimaan ja liikutti hiekkaa ja soraa kaduille. Tiemestari Ulla Kiiveri Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että jälkien siivoaminen vie useita päiviä.

– Hiekkaa on mennyt kaivoihin. Nyt puhdistetaan noita pahimpia, joihin on valunut hiekkaa, maata ja puunoksia. Puhdistustöitä tehdään kevyen liikenteen väylillä ja kaduilla. Kaikki alikulkutunnelit käydään myös läpi, joihin on mennyt vettä. Sorapintaisille teille lisätään myös mursketta.

Kiiveri ei muista vastaavaa lähivuosilta, vaikka vähintään kerran kesässä tuleekin yleensä kunnon ukkoskuuro.

Jos teillä havaitsee myrskyvahinkoja, voi niistä ilmoittaa kaupungin rakennusmestareille. Myös oman tontin sadevesikaivot kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa. Kaivojen puhdistus on tärkeää erityisesti jatkosateiden kannalta, sillä jos kaivot ovat likaisia, ne eivät vedä vettä kunnolla ja se lisää uusien tulvien riskiä.

Vettä kertyi erityisesti alikulkuihin ja niihin jäi myös autoja jumiin. Ainakin osa autovakuutuksista korvaa luonnonilmiöiden aiheuttamia vaurioita, esimerkiksi rakeiden aiheuttamia peltivaurioita. Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Pelastuslaitoksella 54 tehtävää

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle ukkosmyrsky aiheutti maanantaina 54 tehtävää. Tieliikennettä haittasivat alikulkutunneleiden tulvimiset, ja niihin jäi myöshenkilöautoja jumiin. Keskustassa liikehuoneistoissa tulvi ainakin Valtakadulla, jossa vettä tuli sisään muun muassa Kekäleeseen. Myös kauppakeskus Iso-Kristiinassa tulva aiheutti vahinkoja parkkihallissa.

Yksi isommista tyhjennysoperaatioista tapahtui Etelä-Karjalan keskussairaalan D-siivessä, jossa sijaitsee sairaalan pukuhuonetiloja ja leikkaukseen saapuvien potilaiden vastaanottotila.

– Tilanne oli äkillinen ja aiheutti hässäkän, mutta hyvin siitä selvittiin ja aika nopeasti saatiin tilat kuivaksi, kertoi sairaalan tekninen johtaja Tanja Kaarna tiistaiaamuna.

Hiekkaa on valunut teille esimerkiksi linnoituksen valleilta. Siivoamiseen voi kestää päiviä. Silva Laakso / Yle

Vedet poistettiin pelastuslaitoksen imuautolla. Rankkasateen loppuessa myös viemärit alkoivat vetää normaalisti.

– Tässä kohtaa ei ole ilmennyt suurempia vahinkoja. Pikaisella silmäyksellä vaikuttaa siltä, että on säästytty materiaalivahingoilta Mutta työtä jatketaan ja pitää selvittää, onko vettä joutunut rakenteisiin, Kaarna kertoo.

Viime vuonna vesivahinko yllätti K-sairaalan kellarikerroksessa, jolloin lattiakaivosta nousi vettä. Silloin viemärin kansia hitsattiin kiinni, mikä ainakin nyt näyttää toimineen ennaltaehkäisynä vesien tulvimiselle.

– Ei tätä varmaan olisi voinut välttää, sillä se tuli yllättäen ensimmäistä kertaa, eikä aikaisemmin ole vastaavaa ollut. Mutta pitää selvittää, mistä tulviminen johtuu ja mitä sille voi tehdä, Kaarna sanoo.

Myös Lappeenrannan hiekkalinnan veistokset ovat ottaneet osumaa. Silva Laakso / Yle