Uusi hallitus ei aio muuttaa kiisteltyä jätevesilakia – remontti tehtävä lokakuun loppuun mennessä, kunta voi myöntää lisäaikaa

Lakia haja-asutusalueiden jätevesistä on muutettu jo kolmesti. Seppo Nykänen / Yle

Kansliapäällikkö Hannele Pokan mukaan ympäristöministeriössä ei valmistella muutoksia nyt voimassa olevaan haja-asutusalueiden jätevesilakiin. (siirryt toiseen palveluun)

Asia nousi esille sunnuntaina perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella, kun puolueen työmies Matti Putkonen lietsoi puoluetovereitaan "paskalakikapinaan". Putkonen lupasi puoluetoimiston toimittavan asiaa liittyvää materiaalia niille, jotka sellaista tarvitsevat.

Ulkohuussi vapauttaa Uudet hajajätevesisäännökset tulivat voimaan 2017. Tiukemmat määräykset koskevat vain kiinteistöjä alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta. Näiden pitää täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä ja niitä on ympäristöministeriön mukaan 98 000.

Lain myötä kolme neljäsosaa kiinteistöistä vapautui määräaikaan sidotusta kunnostusvelvoitteesta. Ulkohuussi eli kuivakäymälä ja kantovesi vapauttavat yleensä velvotteista.

Samoin pääosin rauhassa voidaan jatkaa eloa kiinteistöillä, jotka on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, koska niissä perustason vaatimukset on toteutettu jo rakentamisvaiheessa. Yli 100 metrin päässä rannasta seisovien kiinteistöjen pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain isojen remonttien yhteydessä. Määräpäivää ei ole asetettu.

Pokan mielestä mitään syytä ruveta muuttamaa samaa lakia jo neljättä kertaa ei ole. Jo aiemmilla muutoksilla on lievennetty ja osin vapautettu esimerkiksi omakotitalossa asuvia vanhuksia jätevesiremonteilta.

Sen sijaan Pokka kannustaa kaikkia, jotka eivät vielä ole omaa remonttiaan aloittaneet, ottamaan yhteyttä kotikuntaan ja hakemaan jatkoaikaa. Nykylain mukaan remontti pitää tehdä lokakuun loppuun mennessä, mutta kunta voi myöntää lisäaikaa.

Ei esillä hallitusneuvotteluissa

Pokan mukaan jätevesilaki ei hänen tietojensa mukaan ollut esillä hallitusneuvotteluissa ja samaa sanovat myös SDP:n ja vihreiden ministerien avustajat. Hallitusohjelmassa laista ei sanota sanaakaan.

Laki on alunperin vuodelta 2003 ja sitä on hartaasti vastustettu alusta asti. Lakia on jo lievennetty ja tuoreimmat muutokset tulivat voimaan 2017. Siihen versioon liittyvä kahden vuoden siirtymäaika umpeutuu lokakuun lopussa.

Laki on synnyttänyt paljon väärinkäsityksiä ja johtanut usein myös ylimitoitettuihin remontteihin. Esimerkiksi muutoksia ei tarvita kesämökkiin, jossa on kantovesi ja ulkohuussi.

