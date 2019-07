Juna meni jo! – Asemat ovat hiljentyneet Vaasan radalla, mutta asemanseuduilla elämä jatkuu

Kolme vuotta sitten junat lakkasivat pysähtymästä Ylistaron asemalla. Pettymys on nielty, mutta toive paikallisliikenteestä elää.

Vaasan radan asemien alasajo alkoi jo vuosikymmeniä sitten. Asema toisensa perään muutettiin kylmäksi asemaksi ja lipunmyynti niissä loppui. Asemarakennukset myytiin yksityisille.

Lopullinen niitti oli se, kun kolme vuotta sitten viimeisetkin henkilöjunat lakkasivat pysähtymästä Laihialla, Isossakyrössä ja Ylistarossa.

Moni radanvarren asukas on jäänyt sitä harmittelemaan.

– On se harmittanut. Olisihan se mukava päästä junaan täältä Ylistarosta niin ettei tarvitsisi ajaa Seinäjoelle, toteaa ylistarolainen Johanna Punkari.

Punkari muutti Ylistaron asemanseudulle neljä vuotta sitten, joten kovin pitkään hän ei päässyt kotiaseman palveluista nauttimaan. Muuten Punkari on viihtynyt uudella asuinseudullaan hyvin.

1940-luvulla Ylistaron asema oli vilkas liikennepaikka. Harri Ritarin arkisto

Rata toi vireyttä ja vaurautta

Vaasan rata valmistui vuonna 1882 ja säännöllinen junaliikenne alkoi vuoden 1883 tammikuussa. Radan varren taajamat alkoivat kehittyä vilkkaiksi kauppapaikoiksi.

Ylistaron asemanseudulla asuva Harri Ritari tuntee radan ja oman asuinseutunsa historian hyvin ja on sen ikäinen mies, että omia muistikuviakin on asemanseudun kukoistuksen ajoilta.

– Muistan kyllä höyryveturit ja lättähatut.

Rautatie ja asema toivat Ylistaron asemanseudulle paljon vireyttä ja vaurautta, muun muassa aikanaan Suomen suurimman tiilitehtaan.

– Parhaimmillaan täällä taisi olla kuusikin kauppaa ja kolme tai neljä pankkia, muistaa Ritari.

Asema on ollut tärkeä nuorison kohtaamispaikka. Ritarin kuuleman mukaan neljä-viisikymmentäluvuilla nuorison perinteisiin on kuulunut se, että on käyty "pökkäämässä" yöjuna liikkeelle.

– Silloin oma reviirini ei ulottunut tänne asti, mutta olen toki itsekin täällä aikaa viettänyt, tosin vasta 70-luvulla, virnuilee Ritari.

Kohtauspaikasta yksityisalueeksi

Nykyisin Ylistaron aseman portinpieleen on pystytetty kyltti, joka kertoo alueen olevan yksityisaluetta. Myös kaupat ja pankit ovat aikoja sitten sulkeneet ovensa.

Enää junat eivät tuo elämää asemanseuduille - nyt vireys on alueen asukkaista itsestään kiinni.

Ylistaron asemanseudulla ei ole lannistuttu - päin vastoin. Suureksi osaksi talkootyönä kyläläiset ovat rakentaneet komean monitoimihallin. Paljon muutakin on tehty, muun muassa kylätalo ja pururata.

– Yritämme mahdollisuuksien mukaan toteuttaa asukkaiden toiveita täällä, toteaa Johanna Punkari. Hän on Asemanseudun Kehittämisyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Uskoa tulevaisuuteen vahvistaa juuri käynnistynyt Aseman koulun remontti.

– Kouluun tehdään aivan täysi remontti ja maalämpökin on sinne asennettu, iloitsee Punkari. Koulun tulevaisuus näyttää turvatulta.

Tervajoen asema elää nousukautta. Pysäköintialueen laajennus on toteutettu vanhan asemamiljöön henkeä kunnioittaen. Elina Kaakinen / Yle

Paikallisliikennettä toivotaan

Lapsiperheille koulu on varmasti tärkeämpi palvelu kuin junaliikenne, mutta toivetta junaliikenteestäkään ei ole haudattu. Sekä Ritari että Punkari ovat sitä mieltä, että junat pitäisi saada uudestaan pysähtymään Ylistarossa.

– Nyt joudutaan ajamaan autoilla Seinäjoelle tai Tervajoelle ja samaan aikaan puhutaan koko ajan ilmastopäästöistä, pohtii Ritari.

– Paikallisliikennettä tänne toivotaan, esimerkiksi jonkinlainen määräaikainen pilotti, jonka aikana voitaisiin kartoittaa asiakkaiden määrä, jatkaa Punkari.

Punkari on varma, että junaa käytettäisiin, kunhan vain aikataulut istuisivat työmatkaliikenteeseen.

Vaasan radan väliasemilla junat pysähtyvät enää vain Tervajoella. Tervajoesta onkin kehittynyt vilkas liikennepaikka sen jälkeen kun junat lakkasivat pysähtymästä muilla väliasemilla.

Tervajoen asemalle on juuri valmistunut pysäköintialueen laajennus. Matkustajamäärät ovat lisääntyneet niin paljon, että parkkipaikkoja tarvitaan lisää.

