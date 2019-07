Metsäteollisuus puolustautuu ilmastotutkijoiden tuloksilta – "Paljon on kehitteillä ja on jo kokeiluvaiheessa"

Metsäteollisuus puolustaa selvin sanoin omaa toimintaansa ilmastokysymyksen ratkaisuissa. Aamulla julkaistu suomalaistutkimus osoittaa metsätalouden ilmastovaikutukset entistä suuremmiksi ja kyseenalaistaa metsäteollisuuden mahdollisuudet tuoda nopeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

– Metsäteollisuutta on pitkän aikaa ja aikojen kuluessa haastettu paljonkin erilaisista toimista. Mielestämme kestävä metsätalous ja metsäpohjaiset tuotteet kyllä luovat ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, sanoo metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuudesta.

Karoliina Niemen mielestä puupohjaisista raaka-aineista saadaan kehitettyä muun muassa muovin korvaajia. Markku Rantala / Yle

Suomen ympäristökeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan ala aiheuttaa arvioitua enemmän kasvihuonepäästöjä kuin sitoo hiilidioksidia metsiin ja puutuotteisiin. Sellupanostusten sijaan puutuotteita pitäisi jalostaa pidemmälle ja mahdollisimman pitkäikäisiksi.

– Tuotepalettia pitäisi muuttaa perusteellisesti ja kaikki metsänhoidon keinot pitäisi ottaa käyttöön. Päästövähennyksiä pitää saada nopeasti, tiivistää tutkimuksen pääkirjoittaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Niemen mukaan nykyisetkin tuotteet ovat oivia, ja samaan aikaan kehitellään koko ajan uutta. Esimerkiksi sellusta löytyy iso määrä mahdollisuuksia tehdä uusia tuotteita.

– Paljon on kehitteillä ja on jo kokeiluvaiheessa, mutta massatuotantoon pääsy vie aina oman aikansa. Esimerkiksi sellusta raaka-aineena on muovin korvaajaksi, tekstiiliteollisuuteen, pakkausteollisuuteen. Osa puusta menee sellun tuotantoon, osasta saadaan raaka-ainetta esimerkiksi puurakentamiseen ja lisäksi tehdään paperia. Voidaan sanoa, että se kirjahyllyssä sata vuotta istuva kirja on sekin oma hiilivarastonsa, Niemi huomauttaa.

Tehtaat polttavat puuta

Yksi ongelma metsäteollisuuden ilmastokuorman kannalta on puun runsas polttaminen. Merkittävä osa puusta palaa sellutehtaiden voimaloissa sähköksi ja lämmöksi. Tutkijoiden mukaan silloin puu vapauttaa hiilensä liian nopeasti hakkuiden jälkeen.

Niemen mukaan metsäteollisuus haluaa käyttää hankkimansa puuraaka-aineen mahdollisiman tarkasti hyväksi.

– On hienoa, että osana uusiutuvan energian palettia pystymme käyttämään energiantuotannossa ne osat, joita ei tällä hetkellä pystytä vielä jalostuksessa hyödyntämään.

Näitä ovat muun muassa tukin jämäpalat, kaarna, mustalipeä. Mitä seuraisi jos näitä jämiä ei käytettäisi energiantuotannossa?

– Sitten jämät jäisivät käyttämättä ja vastaava energia korvattaisiin jollakin muulla. Olisivatko ne sitten fossiilisia tai muita?

Niemen mukaan fossiilisista raaka-aineista pitää päästä eroon korvaamalla niitä uusiutuvilla raaka-aineilla.

– Se on tärkein keino. Hallitusohjelmassakin selvästi sanotaan, että halutaan irti fossiilisista. Metsien kestävä käyttö ja puupohjaiset tuotteet on varmasti siinä ratkaisu.

Tulevaisuuden sellunkeitto voisi Suomen ilmastopaneelin jäsenen, professori Seppälän mukaan saada ison osan sähköstä uusiutuvasta tuulesta. Niemen mukaan Metsäteollisuus ei ota kantaa yksittäisiin uusiutuvan energian muotoihin.

