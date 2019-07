Herätys: Hoivakohu parantanut vanhusten arkea vain vähän, Suomen mepit haluavat keskittyä ilmastoon ja talouteen, sateet jatkuvat

Vanhustenhoitajat pelkäävät parannusten jäävän vähäisiksi hoivakohun laannuttua

Vanhustenhoidon laatua koskenut suuri kohu alkoi jo puoli vuotta sitten. Keskustelun keskiössä olleet yhtiöt Attendo ja Esperi vakuuttivat tuolloin ryhtyneensä lukuisiin hoidon laatua parantaviin toimiin. Lupauksista huolimatta hoitajien arki näyttää muuttuneen vain vähän. Hoitajilta tulee alan liittoihin, Tehyyn ja SuPeriin yhä tasaiseen tahtiin huolestuneita yhteydenottoja samoista ongelmista kuin ennen kohuakin.

Kesäauton vuokraaminen yhä suositumpaa, palveluiden tarjonta kasvussa

Go now'n yhteiskäyttöautoja on ollut Helsingissä vuodesta 2016. Timo-Pekka Heima / Yle

Auton vuokraaminen kesäkäyttöön on aiempaa suositumpaa, kertovat alalla toimivat yritykset. Auton vuokrausta tarjoavat yritykset havittelevat isompaa osuutta kesäautojen markkinoista. Vuokrausmahdollisuuksia on tullut markkinoille viime vuosina enemmän. Uusimpia tulokkaita on esimerkiksi palvelupaketti, jossa saa auton käyttöönsä viikonlopuiksi kuukausimaksulla.

Ilmasto ja talous tärkeimpinä suomalaismeppien asialistalla

Uuden Euroopan parlamentin avajaisistunto järjestettiin tiistaina Strasbourgissa Ranskassa. Frederick Florin / AFP

Suomen uudet euroedustajat haluavat keskittyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja talouskysymyksiin, kertoo Ylen tekemä kysely. Parlamentti päättää tällä viikolla, mihin valiokuntiin mepit sijoittuvat. Ne määrittävät pitkälti sen, mihin edustaja pystyy vaikuttamaan.

Yhdysvallat eteni jalkapallon naisten MM-finaaliin

Srdjjan Suki / EPA

Hallitseva mestari Yhdysvallat marssi kolmatta kertaa peräkkäin jalkapallon naisten MM-turnauksen loppuotteluun, kun se kukisti välierässä Englannin 2–1. Tapahtumia huippujännittävästä MM-välierästä ei puuttunut.

Sateet jatkuvat etenkin idässä, lännessä aurinkoisempaa

Joonas Koskela / Yle

Matalapaine vaikuttaa keskiviikkonakin Suomen säähän. Sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin Itä-Suomessa. Vettä sataa paikoin runsaasti. Lapissa tulee paikoin jatkuvaa sadetta. Aurinkoisinta on länsirannikolla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.