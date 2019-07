Best-Hall sai historiansa suurimman tilauksen – valmistaa suuria varastohalleja öljynjalostamolle Omaniin

Kälviäläinen hallivalmistaja Best-Hall on saanut historiansa suurimman tilauksen.

Yritys toimittaa Omaniin kaksi isoa hallia uuden öljynjalostamon käyttöön.

Tilauksen arvo on useita miljoonia, ja sen ensimmäiset toimitukset alkavat tällä viikolla. Lähi-itä on yhtiölle uusi markkina-alue, jonka toivotaan vetävän myös jatkossa.

– Vuosikymmeniä sitten meillä oli pieni hallitoimitus Omaniin, mutta tämä on kyllä uusi alku. Loppuasiakas on Omanin valtio, mutta tilauksen tehnyt yritys on Aasiasta, joten kansainvälinen kauppa on kyseessä. Kasvua pitää hakea myös Euroopan ulkopuolelta, sanoo toimitusjohtaja Leif Fagernäs.

Tilaus on suurin, mitä yritys on koskaan solminut. Sillä on myös merkittävä työllistävä.

– Best-Hall tarvitsee kymmeniä uusia työntekijöitä, joista osa on jo rekrytoitu. Osittain joudutaan käyttämään myös vuokratyöntekijöitä, kertoo Fagernäs.

Best-Hall valmistaa muun muassa metallisiin ristikkorakenteisiin perustuvia kangas- ja PVC-vuorattuja varasto-, urheilu- ja teollisuushalleja. Puolet halleista menee vientiin. Urheilurakentamisen osuus on noussut merkittävästi viime vuosina.

Yritys liikevaihto oli viime vuonna noin 46 miljoonaa euroa. Sen palkkalistoilla on tällä hetkellä noin 130 työntekijää.