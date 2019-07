Ilmaston lämpenemisen yllättävä sivutuote – Grönlannista voi tulla maailman hiekkamarkkinoiden kuningas

Hiekasta voi tulla Grönlannille merkittävä vientituote. Tämä on poikkeuksellinen, positiivinen ilmastonmuutoksen ja jäätiköiden sulamisen sivutuote.

Lämpötilan kohoaminen maailmanlaajuisesti sulattaa myös Grönlannin jäätiköitä. Niihin on sitoutunut vettä niin paljon, että kaiken jään sulaminen voisi nostaa merenpintaa jopa seitsemän metriä.

Samalla sulava jää kuljettaa mukanaan valtavia määriä hiekkaa ja soraa Grönlannin rannikon vuonoihin.

– Sulava jää on kuin vesihana, joka juoksuttaa maakerrostumia rannikoille, sanoo tutkija Mette Bendixen Coloradon yliopiston Arktisen alueen tutkimusinstituutista.

Bendixenin johtama tutkimusryhmä julkisti alkuvuonna tutkimusraportin (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan hiekantuotanto voi korvata ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia haittoja perinteisille elinkeinoille ja kirittää talouskasvua 56 000 asukkaan saarella.

Nyt Grönlannin talous perustuu kalastukseen ja Tanskan valtion aluetukeen.

Hiekan kysyntä kasvaa

Maailmanlaajuinen hiekan kysyntä vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun) oli 9,55 miljardia tonnia ja sen arvo oli yli 88 miljardia euroa. Vuonna 2100 tämän arvioidaan nousevan 426 miljardiin euroon kasvavan kysynnän ja tarjonnan vähäisyyden vuoksi.

Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös Grönlannin hiekan hyödyntämiselle.

– Tavallisesti ilmastonmuutos koettelee todella arktisen alueen ihmisiä, kun eroosio syö rannikkoa ja ikijää sulaa. Tämä on kuitenkin poikkeuksellinen tilanne, Mette Benedixen sanoo.

Myös The New York Times -lehti on haastatellut (siirryt toiseen palveluun) Bendixeniä erikoisartikkeliinsa Grönlannin hiekasta.

–Tämä ei ole rakettitiedettä. Maailman yhdellä kulmalla on jotain, josta toisaalla on pulaa, Bendixen sanoo The New York Timesille.

Grönlannin nouseminen maailman hiekkakuninkaaksi vaatisi tämän rakentamisen raaka-aineen merkittävää hinnannousua, jotta sen kuljettaminen pitkien matkojen päähän olisi kannattavaa.

The New York Timesin artikkelissa raaka-ainekaupan asiantuntija Jason C. Willett sanoo, että suurin osa käytettävästä hiekasta nykyisin tuodaan 120 kilometrin säteeltä. Hinta sanelee, että kauempaa rahtaaminen on vielä kannattamatonta.

– Nyt hiekka on vielä halpa raaka-aine, mutta se kallistuu, Bendixen sanoo.

Hiekka voisi olla tulevaisuudessa avain jopa Grönlannin itsenäisyyteen, jos se lisää saaren omavaraisuutta ja taloudellista riippumattomuutta Tanskasta.

Väestönkasvu ja kaupungistuminen vaativat hiekkaa

Jo nyt hiekkaa rahdataan pidemmälle kuin mainuttu 120 kilometrin säde. Hiekkarahtien reittejä kulkee niin Vancouverista Los Angelesiin kuin Australiasta Dubaihin.

Rakennusbuumi ympäri maailman lisää jatkuvasti kysyntää.

Ilman hiekkaa ei olisi betonia.

Ilman betonia ei nousisi pilvenpiirtäjiä Kiinaan, merestä vallattuille hiekkasaarille luksusasuntoja Dubaihin tai kokonaista uutta kaupunkia nigerialaisen Lagosin edustalle.

Afrikan suurin kaupunki, Lagos, valtaa parhaillaan elintilaa Atlantista rakentamalla niin sanottua Lagosin suurta muuria (siirryt toiseen palveluun). Valmiina se piirtää kahdeksan kilometriä uutta rantaviivaa 21 miljoonan asukkaan kaupungin edustalle uutta maankäyttöä varten.

Nigerian Lagosissa rakennetaan kokonaista uutta kaupunginosaa täyttömaalle. Eko Atlantic

Projekti syö 140 miljoonaa tonnia hiekkaa pelkästään perustuksiin. Päälle nousee vielä kokonainen uusi kaupunki pilvenpiirtäjineen, Eko Atlantic City.

Euroopassa puolestaan Monacon lilliputtivaltiolla ei mitään muuta suuntaa laajentua kuin meri.

Esimerkiksi Monte Carloa laajennetaan täyttömaalle. Punaisen kehyksen rajaama alue on täyttöaluetta. Valode & Pistre architechtes

Ruhtinaskunnan vajaat 40 000 asukasta on ahtautunut noin kahden neliökilometrin alueelle. Monaco on rakentanut täyttömaalle jo 1800-luvulta lähtien useassa eri otteessa.

Vuonna 2025 valmistuu uusin täyttömaalle rakennettava asuinalue (siirryt toiseen palveluun) Portier Cove. Sinne muuttaa 1 000 ihmistä miljoona-asuntoihin.

Lähteet: Reuters