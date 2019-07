Taksiliiton toimitusjohtaja nimesi taksiuudistuksen epäkohtia ja toivoi lakimuutoksia: "On kuljettajia, joille asiakkaan täytyy neuvoa reitti"

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskisen mukaan vuodentakaisesta mittavasta taksiuudistuksesta unohtui Taksiliiton näkökulmasta monta oleellista asiaa.

Uudistuksen epäkohdiksi hän nimeää Ylen aamu-tv:n haastattelussa esimerkiksi taksamittaripakosta luopumisen sekä taksin tunnistettavuuden ongelmat. Lisäksi Koskinen ihmettelee sitä, etteivät henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset estä taksiliikenneluvan saamista tällä hetkellä.

Myös ajatus koulutuspakon palauttamisesta välähtää Koskisen puheessa.

– Miksei koulutustakin voisi hieman vaatia. Ennen oli yrittäjille ja kuljettajille koulutuspakko, nyt ei ole kumpaakaan, Koskinen toteaa.

Uusi taksilaki on ollut voimassa viime heinäkuusta lähtien, ja uudistus on herättänyt vuoden mittaan laajaa julkista keskustelua ja kritiikkiä. Tällä viikolla puheenaiheeksi on noussut huoli taksialalle mahdollisesti pesiytyneestä harmaasta taloudesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) kertoi kesäkuussa, että työ taksilain korjaamiseksi on aloitettu.

Koskinen on huolissaan siitä, että taksipalvelu on menettänyt epäkohtien ja julkisen keskustelun myötä luottamusta asiakkaiden silmissä.

Koskisen mukaan nyt tarvitaankin lainsäädännöllisiä muutoksia sekä luottamuksen lisäämistä.

– Asiakkaat ovat hämmentyneitä. Jos ihminen on epätietoinen, hän ei käytä palvelua. Nyt on tärkeää saada lisättyä tietoa ja kasvattaa luottamusta. On osoitettava, että suomalainen taksipalvelu on laadukasta.

Kuljettajien paikallistuntemuksessa puutteita

Alalle on tullut vuoden aikana jopa 4000–5000 uutta yrittäjää tai kuljettajaa. Koskisen mukaan on esimerkiksi ilmennyt, ettei kaikkien uusien kuljettajien paikallistuntemus ole kunnossa.

– Meillä on tällä hetkellä kuljettajia, joille asiakkaan täytyy neuvoa reitti. Pelkkä navigaattori ei korvaa paikallistuntemusta, joka kuuluu taksinkuljettajan perusedellytyksiin, Koskinen sanoo.

Taksiliitto luottaa siihen, että Marinin lupaukset tilanteen parantamisesta johtavat toimenpiteisiin.

– Olemme valmiita yhteistyöhön ja koko toimiala haluaa taksialan toimivan hyvin jatkossakin, Koskinen sanoo.

