Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru: Hoitajamitoitus syksyn aikana, mutta helppoa siitä ei tule

Ylen aamu-tv:ssä vieraillut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että vanhustenhoidon hoitajamitoitus saadaan vietyä läpi eduskunnassa jo ensi syksyn aikana.

– Mutta helppoa siitä ei tule, lainsäätämiseen päästään vasta kesäkuukausien jälkeen.

Suomen uusi hallitus pääministeri Antti Rinteen (sd.) johdolla kirjasi hallitusohjelmaan, että tällä kaudella hoitajamitoitus nostetaan 0,7:n vähimmäisrajaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä kymmentä ikäihmistä kohden olisi ainakin seitsemän hoitajaa.

Huoli hyvinvointivaltiosta

Kiuru uskoo suomalaisen hyvinvointivaltion olevan osittaisessa kriisissä ja vierittää syytä edeltävien hallitusten niskoille.

– Aikaisemmat leikkauslinjat ovat johtaneet kestävyysvajeen kasvuun. Se kestävyysvaje, joka on sosiaalisesti syntynyt, on aika iso.

– Miten voimme pitää tällaisessa tilanteessa kaikki ihmiset mukana, siitähän tässä on kysymys. Osan hyvinvointi on merkittävästi parantunut, osan on samaan aikaan suorastaan romahtanut.

Kestävyysvajeella kuvataan julkisen talouden velkaantumista tilanteessa, jossa väestö ikääntyy eikä työssäkäyvä väestö pysty enää kattamaan kasvavien terveyspalveluiden ja eläkkeiden kustannuksia.

Kiuru: Sote viedään maaliin, jos kyljessä ei muita isoja projekteja

Toimittaja Nicklas Wancke kysyi haastattelussa Kiurulta, ollaanko väestön ikääntyessä tulossa vääjäämättä tilanteeseen, jossa hyvinvointivaltion runsaudesta on leikattava. Kiuru väisti kysymyksen toteamalla, että keskustelua julkisten palveluiden supistamisesta on käyty Suomessa jo pitkään, ja nosti sen sijaan esiin suomalaisen hyvinvointivaltion menestystarinan.

– Uskon, että tosiasiassa kaikki suomalaiset puolueet allekirjoittavat sen, että yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimpia menestyksiä pienenä maana on ollut sijoittaminen toisiimme eli yhteiseen hyvinvointiin. Se on tuonut meille kilpailukykyä, Kiuru sanoi.

Kiuru uskoo, että sote saadaan maaliin, jos hallitusohjelmaa noudatetaan eikä soteuudistuksen kyljessä pyritä viemään läpi kunnianhimoisia projekteja. Kiuru pitää 2011–2015-hallituskauden kuntauudistusta ja 2015–2019-hallituskauden ajamaa maakuntauudistusta suurimpina aikaisempien soteuudistusten vesittäjinä.

– Suomalaiset, myös poliitikot, alkavat olemaan sen verran soteveteraaneja, että myös luottamuksen kannalta on aika saada tämä uudistus valmiiksi.

Lue lisää:

”Olen niin pettynyt kuin olla ja voi” – vanhustenhoitajat pelkäävät parannusten jäävän vähäisiksi hoivakohun laannuttua

Geronomiliitto vaatii myös kotihoitoon hoitajamitoitusta – pelkona, että kunnat toteuttavat laitoshoidon 0,7 hoitajaa kotihoidosta tinkimällä

Mistä hallitus aikoo saada terveyskeskuksiin tuhat uutta lääkäriä? "Vaikka työnantaja joustaisi, nuoret lääkärit eivät halua tänne töihin"

Analyysi: Hoitajamitoitus ei toteudu tällä hallituskaudella – rahoista puuttuu puolet ja niin puuttuu hoitajiakin

Espoo romuttaa perinteisen tavan hankkia vanhustenhoitoa – ainutlaatuinen mutta uhkarohkea kokeilu, sanoo professori