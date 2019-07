Vahingossa kuultu keskustelu johti Norjan pahimman lapsipornotapauksen jäljille – poliisin tietokoneiden kapasiteetti ei riittänyt materiaalin läpikäymiseen

Poliisi on yksilöinyt takavarikoidusta materiaalista yhteensä 79 mahdollisesti norjalaista uhria. Kuva on kuvituskuva.

Poliisi on yksilöinyt takavarikoidusta materiaalista yhteensä 79 mahdollisesti norjalaista uhria. Kuva on kuvituskuva. Don Smith / AOP

Takavarikoidun kuva- ja videomateriaalin koko on niin suuri, että poliisi on joutunut ostamaan sadoilla tuhansilla euroilla lisää kapasiteettia. Rinki toimi rauhassa 20 vuoden ajan.

Norjassa on paljastunut maan rikoshistorian pahin lapsipornorinki Tapauksesta tekee poikkeuksellisen se, että sekä päätekijät että monet kuvissa esiintyvistä lapsista ovat norjalaisia.

Norjalainen pedofiilirinki ehti toimia 20 vuotta ennen kuin se paljastui täysin sattumalta. Rikosvyyhti alkoi purkautua, kun eräs äiti kuuli vahingossa kahden lapsen käymän keskustelun, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun).

Päätekijöinä pidetty pariskunta suunnitteli Aftenposten-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) avaavansa lastenkodin ulkomailla. Lehti ei kerro mistä maasta on kyse, mutta maa on Euroopassa.

Juttua tutkiva poliisi sanoo, ettei ole koskaan aiemmin törmännyt yhtä laajaan ja ammattimaiseen tapaukseen. Marit Hommedal / EPA

"Viihdetaiteilija" oli poikien mentori

12-vuotiaan pojan ja tämän kaverin keskustelun kuullut äiti teki vuonna 2014 rikosilmoituksen, joka johti poliisin 50-vuotiaan norjalaismiehen jäljille.

Poika kertoi kaverilleen aikuisen miehen kosketelleen häntä useita kertoja sopimattomalla tavalla. Toinen poika kertoi saman tapahtuneen myös hänelle.

Keskustelussa mainittiin viihdetaiteilijaksi kutsuttu mies, joka toimi poikien käymässä harrastusyhdistyksessä. Miehen kuvaillaan olleen poikien mentori.

Kahden lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä alkanut rikostutkinta johti huomattavasti laajemman rikosvyyhdin purkautumiseen, sillä kotietsinnöissä poliisi löysi valtavan määrän alaikäisten poikien seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää kuva- ja videomateriaalia.

Poliisin takavarikoimaa materiaalia oli niin paljon, etteivät poliisin tietokoneet kestäneet tietomassaa. Poliisi joutui ostamaan lisää kapasiteettia miljoonilla kruunuilla eli sadoilla tuhansilla euroilla.

Haasteelliseksi osoittautunut tutkinta on kestänyt jo viisi vuotta, mutta siitä huolimatta vasta 20 prosenttia takavarikoidusta materiaalista on käyty kokonaan läpi.

Osa materiaalista on niin vahvasti salattua, ettei poliisi ole kyennyt avaamaan sitä. Epäillyt eivät ole suostuneet antamaan poliisille salasanoja.

Pedofiiliringillä oli oma datalaitteisto

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältäneitä kuvia ja videoita on paljastunut miljoonia kappaleita. Niiden pyörittämiseen pedofiiliringillä on ollut oma datalaitteisto.

Tiedostot on viranomaisten mukaan salattu erittäin taitavasti. Viestinnässään ryhmään kuuluvat ovat käyttäneet salaisia symboleja, jotta heidän toimensa eivät paljastuisi

Salailu onnistui pitkään hyvin, sillä poliisin mukaan rinki ehti toimia 1990-luvulta lähtien ilman, että viranomaisilla oli siitä mitään tietoa.

NRK:n selvityksen mukaan ydinjoukon ovat muodostaneet 90-luvulta asti toisensa tunteneet ystävät. Monet ryhmään kuuluneista ovat työskennelleet tietojenkäsittelyn asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Takavarikoidussa materiaalissa on lapsia eri puolilta maailmaa, mutta myös useita norjalaisia lapsia. Poliisi on yksilöinyt yhteensä 79 mahdollisesti norjalaista uhria, joista on toistaiseksi tunnistettu 26.

Uhrit ovat olleet kuvaushetkellä kouluikäisiä, mutta tunnistetut norjalaiset ovat Aftenpostenin mukaan nyt jo aikuisia.

Poliisi ei ole toistaiseksi pystynyt todistamaan, että paljastuneet joukkion jäsenet olisivat itse tuottaneet materiaalia.

Norjalainen rinki on ollut yhteydessä 1990-luvulta lähtien toimineeseen kansainväliseen alaikäisistä pojista kiinnostuneiden muodostamaan BoyLove-verkostoon.

NRK: Epäillyt työskentelivät lasten kanssa

– En ole aiemmin törmännyt samanlaiseen laajuuteen ja ammattimaisuuteen, kommentoi verkkorikollisuuteen keskittyvää tutkintaryhmää Oslon poliisissa johtava Fredy Salazar NRK:lle.

Kaikkiaan poliisi on tunnistanut yli kymmenen norjalaista, joita epäillään rikoksesta. NRK:n tietojen mukaan useat miehistä ovat joko tehneet työtä lasten parissa tai ovat vapaa-ajallaan työskennelleet lasten kanssa.

Epäillyistä kaksi on tuomittu jo aiemmin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista ja yksi lapsipornon hallussapidosta.

Useat epäillyistä ovat työskennelleet lasten parissa. Kuva on kuvituskuva. Rafael Ben Ari / AOP

Myös päätekijöihin lukeutuva pariskunta oli mukana lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Heistä toinen toimi vapaa-ajallaan esimerkiksi jalkapallotuomarina.

NRK:n mukaan "viihdetaiteilijaa" on syytetty useita kertoja aiemminkin alaikäisiin kohdistuneista ahdisteluista, mutta tapaukset eivät ole johtaneet tuomioihin. Siksi hän on voinut jatkaa toimintaansa lasten parissa.

"Salaiset symbolit estivät ymmärtämisen"

"Viihdetaiteilijan" asianajaja Thomas Klevenberg sanoo NRK:lle päämiehensä kiistävän kuulumisen pedofiilirinkiin. Sen sijaan hän tunnustaa kaksi seksuaalirikosta niitä kahta poikaa kohtaan, joiden käymästä keskustelusta koko vyyhti alkoi purkautua.

Klevenbergin mukaan hänen päämiehensä ei ole ymmärtänyt pedofiiliringin jäsenten kanssa käymissään nettikeskusteluissa käytettyjen salaisten symbolien merkitystä.

"Viihdetaiteilijan" puoliso tunnustaa asianajajansa Henrik Boehlken mukaan takavarikoidun materiaalin lataamisen ja hallussapidon.

Poliisi myöntää, ettei ringin jäljille olisi päästy, jos sen jäsenet olisivat pitäytyneet verkkorikollisuudessa. Kuva on kuvituskuva. Roland Magnusson / AOP

Lapsipornon hallussapidon enimmäisrangaistus Norjassa on kolme vuotta vankeutta (siirryt toiseen palveluun) materiaalin laajuudesta riippumatta.

– Jos miehet olisivat pysytelleet vain digimaailmassa, emme olisi koskaan tunnistaneet heitä, tunnustaa Oslon poliisin Salazar viitaten vyyhdin avanneeseen 12-vuotiaan pojan ja tämän kaverin seksuaaliseen ahdisteluun.