Huonot säät vaikuttivat välittömästi – suomalaiset varaavat nyt matkoja etelän lämpöön

Viime kesän helteiden vuoksi matkojen varaaminen on jätetty viime tippaan.

Siinä, missä Euroopan kovista helteistä on suunnattu jo kohti viileää Suomea – suomalaiset ovat reagoineet päinvastaisesti heinäkuun säihin.

Aurinkomatkoilta, Tjäreborgilta ja ebookersilta kerrotaan, että matkoja selataan nyt verkossa kovaa tahtia ja varauksissa on näkyvissä selkeä piikki.

– Ihmiset lähtevät hakemaan lomia välittömästi, kun vettä rupeaa satamaan. Esimerkiksi nyt, kun Helsingissä sataa, liikenne verkossa tuplaantuu, kertoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Ebookersin viestintäpäällikkö Claudia Parker kertoo sähköpostitse, että suomalaisten kävijöiden määrä kasvoi verkkosivustolla 25 % viime viikolla.

Matkoja vielä jäljellä

Tänä vuonna matkojen varaaminen on jätetty viime tippaan. Suurimpana syynä on viime kesän Suomen helleaalto. On jääty odottamaan, toistuisiko se tänäkin kesänä – ja nyt näyttäisi siltä, että ei toistu.

Lähipäivien matkat alkavat olla varattuja ja ensi viikon tilauslennoille saatavilla on vain hajapaikkoja. Heinäkuun puolen välin jälkeen ja elokuussa tilanne on kuitenkin jo parempi.

– Nyt on siinä mielessä asiakkaan kannalta hyvä tilanne, että matkoja on vielä, pääsee lyhyellä varoitusajalla ja erittäin edullisestikin matkaan, Kousa kertoo.

Tuotepäällikkö Jessica Virtanen Tjäreborgilta kertoo, että tilauslentojen täyttymisestä huolimatta "eioota" ei tarvitse myydä, koska reittilentojen ja omatoimimatkojen myötä vaihtoehdot kasvavat.

Kreikka saarineen on suomalaisten suosikki, mutta nyt varataan paljon matkoja myös Turkkiin, Kroatiaan, Bulgariaan ja Espanjaan. Myös Italia on alkanut matkanjärjestäjien mukaan kiinnostaa entistä enemmän.

Aiheesta voi keskustella klo 22 saakka.

Lue lisää:

Viinipullo vaippoihin ja puhelimeen virtaa hotellin tv:stä! 39 käytännön niksiä helpompaan lomamatkaan

Helteisiin pakahtuvat turistit maksavat nyt kovaa hintaa päästäkseen kylmään Suomeen: "Berliinissä oli kauheaa"