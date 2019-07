Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus kertoi eilen, että kesäkuu oli mittaushistorian lämpimin kesäkuu.

Lämpötilat olivat keskimäärin yli kaksi astetta tavallista korkeammat. Syynä oli kuuman ilman vyöryminen Saharan autiomaasta Eurooppaan.

Meteorologi Niina Niinimäki Ilmatieteenlaitoksen ilmastopalvelusta sanoo, että yksittäisen helleaallon syytä on vaikea sanoa. Yksittäisen helleaallon syntyminen voi johtua säätilan luontaisesta vaihtelusta. Niinimäen mukaan ilmastonmuutoskin vaikuttaa osatekijänä.

– Ilmastonmuutoksen myötä helleaaltojen on ennustettu yleistyvän. Tällaiset helleallot voivat olla nykyistä yleisempiä tulevaisuudessa. sanoi Niinimäki Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Rankat hellejaksot vaikuttavat erityisesti vanhuksiin, pitkäaikaissairaisiin ja lapsiin.

– Pitkien hellejaksojen aikana myös rakennukset kuumentuvat eivätkä ne pääse yölläkään viilentymään. Myös luonto kuivuu, kun on kuumaa ja haihtuminen on suurempaa. Seurauksena kuivumisesta ja kuumuudesta on metsäpaloja. Näin kävi juuri Espanjassa.

Niinimäen mukaan myös Suomessa kesäkuu oli keskimääräistä lämpimämpi maan etelä- ja keskiosissa. Kesäkuun alkupuolella ja ennen juhannusta oli lämpimiä jaksoja.

Kulunut kuukausi oli myös maailmanlaajuisesti kuumin mitattu kesäkuu, kertoo Copernicus Climate Change Service. (siirryt toiseen palveluun)

