EU-komissaari Jyrki Katainen: Olen aina ihaillut Euroopan keskuspankkiin valittua Christine Lagardea

StrasbourgSuomen EU-komissaari, kilpailukykyasioista vastaava Jyrki Katainen uskoo, että turvallisuuspolitiikka nousee nykyistä keskeisemmäksi asiaksi uuden komission työssä. Tiistai-iltana uudeksi komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen on tätä nykyä Saksan puolustusministeri.

Katainen kertoo tavanneensa von der Leyeniä eri yhteyksissä ja tuntevansa tämän "jollain tavalla". Hän on keskustellut von der Leyenin kanssa muun muassa EU:lle perustettavasta puolustusrahastosta.

– Keskustelukumppanina hän on erittäin selkeä. Hän puhuu niin, että on helppo ymmärtää mitä hän tarkoittaa, eikä ylimääräisiä. Hän on hirveän miellyttävä ihminen, Katainen sanoi keskiviikkona Strasbourgissa uuden EU-parlamentin ensimmäisessä täysistunnossa.

– Hän on myös pitkäaikainen EU-harrastaja, ei siis ole mikään random.

Lue lisää: Saksan entinen demarijohtaja: Von der Leyenin nimitysjunailu on demareille syy jättää hallitus.

Von der Leyen on federalisti kuten edeltäjänsä Jean-Claude Junckerkin. Vuosikymmenen alussa julkaistussa lehtihaastattelussa (siirryt toiseen palveluun) hän kertoi kannattavansa Euroopan liittovaltiota. Tiiviimpi yhteistyö olisi auttanut hänen mielestään myös finanssikriisin ratkaisua.

Komission ylimmässä johdossa on kaksi saksalaista von der Leyenin nimityksen jälkeen. Voikin olla, että komission pääsihteeri Martin Selmayr joutuu väistymään tehtävästään, Katainen arvioi.

– Voisi olla, että jollain aikajänteellä valitaan jokin toinen pääsihteeri. Ei saksalaisia voi olla määräänsä enempää.

Katainen kertoo olevansa erittäin iloinen, että kaksi naista sai nyt ensimmäistä kertaa merkittävät paikat EU:n johdossa. Euroopan keskuspankkiin nousee ranskalainen Christine Lagarde Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääjohtajan paikalta.

– On hirveän arvokasta, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu ihan toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin.

Lue lisää: Maratonkokous tuotti kompromissin: saksalainen Ursula von der Leyen EU-komission puheenjohtajaksi – Suomi ei saanutkaan EKP:n johtajuutta

Katainen ja Lagarde olivat samaan aikaan kotimaidensa valtiovarainministereinä viime vuosikymmenen lopulla. Tuolloin alkoi Kreikan velkakriisi. Katainen ja Lagarde ratkoivat yhdessä eurokriisiä ja tukipakettiasioita.

Lagarde oli avainarkkitehti ranskalaisten pankkien pelastuspakettien laatimisessa.

– Olen ennenkin sanonut, että eurooppalaisista johtajista ihailen ammattimielessä [Saksan liittokansleria] Angela Merkeliä ja Christine Lagardea.

– Lagarde on maailmanluokan osaaja ja kokenut EU-päätöksenteossa. On vaikea kuvitella kokeneempaa EKP:n puheenjohtajaa, Katainen sanoo.

EKP:hen olivat ehdolla myös Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn ja entinen pääjohtaja Erkki Liikanen.

– Jos savolaisten piti jollekin tämä paikka luovuttaa, nyt se meni oikeaan suuntaan. Savolaisilla on tietysti täysi oikeus vaatia EU:lta kompensaatiota, Katainen vitsaili.

Kun EU:n nimityspakettia laadittiin Brysselissä kolme päivää kestäneessä huippukokouksessa, oikeiston EPP-puolueen johtajien enemmistö ajautui hajaannukseen. Suurin osa EPP:läisistä valtionjohtajista suuttui Saksan liittokansleri Angela Merkelille, koska tämä oli valmis hyväksymään hollantilaisen demarin Frans Timmermansin komission johtoon.

– EPP:n sisällä on kyllä syytä käydä huolella läpi koko tämä koreografia. Matkan varrella tapahtui asioita, jotka korjattiin.

Suurin virhe oli Kataisen mielestä se, että Merkelin hyväksymässä paketissa EPP:n kärkiehdokkaalle, saksalaiselle Manfred Weberille ajettiin parlamentin puhemiehen paikkaa viideksi vuodeksi "ilman että kukaan siitä tiesi".

– Kuten nähtiin, se ei käynyt. Lopputulos on, että EPP:llä on komission puheenjohtaja, joka on toinen henkilö.

Huippukokouksen ensimmäinen pöydällä ollut esitys nimityspaketiksi oli Kataisen mielestä "todella heikko".

– EPP:n järjestelmä korjasi itseään. Tässä tapahtui aika iso veivaus.

Sen vuoksi EPP:n sisällä täytyy Kataisen mielestä "käydä asiat läpi". Hän ei silti usko, että ryhmästä löytyy suurta vastustusta nimityspaketille.

EU-parlamentin täytyy vielä hyväksyä Ursula von der Leyenin valinta.

–Niistä keskusteluista tulee aika haastavia. Lähinnä sosialistit ovat aika pettyneitä tähän tilanteeseen ja haluavat kompensaatiota sisältöpuolella, Katainen sanoo. S&D-ryhmä vaatineekin runsaasti omia aloitteitaan uuden komission toimintaohjelmaan.