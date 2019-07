Moni haluaa vielä aamun lehtensä paperilla, mutta jakelijoista on pulaa – Birgi Putkoselle aamuyön työ on treeniä maratonille

Aamun postien jakaja aloittaa työt pikkutunneilla.

Birgi Putkonen odottelee aamun lehtiä Kuopion Neulamäessä kesäyön pimeimpänä hetkenä. Putkosella on jalassaan lenkkikengät ja kasvoillaan pirteä hymy.

Kello on puoli kaksi, kun paikalle saapuu pakettiauto takaosassaan paksu nippu aamun postia. Putkonen lastaa lehdet ja kirjeet polkupyörän tarakan kuljetuskasseihin. Aamun postien jakamiseen kuluu nelisen tuntia.

Putkonen edustaa alaa, jolla on jo pitkään kärsitty työvoimapulasta. Jakajapulan vuoksi aamun posti ei välttämättä kolahda postiluukusta yhtä kellontarkasti kuin aikaisemmin.

Kello on puoli kaksi kesäisenä yönä, kun Birgi Putkonen lastaa jaettavia lehtiä pyöränsä kyytiin. Seurana kierroksella on vain hyttysiä. Santtu Paananen / Yle

Ala murroksessa, jakajat hakusessa

Jakelutyöhön halukkaista on ollut pulaa jo pidemmän aikaa, kertoo Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg. Jakajien saaminen on ollut vaikeaa ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta.

Savon Jakelun toimitusjohtaja Kari Väisänen kertoo, että ala potee jakajapulaa eri puolilla Suomea, esimerkiksi Pohjois-Savossa. Samaa kuullaan muiltakin toimijoilta, kuten Ilves Jakelulta ja Kaleva Medialta.

Posti jakaa noin puolet Suomen sanomalehdistä. Muu osuus on yksityisten jakeluyhtiöiden vastuulla.

Postin resurssioptimoinnin johtaja Jani Häsä taas kertoo Postin jakajatilanteen olevan valtakunnallisesti hyvä. Jakajista on kuitenkin pulaa joillakin alueilla, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Pohjanmaalla ja Uudessakaupungissa.

Te-toimiston verkkosivuilla vapaita jakajan paikkoja on noin 80 eri puolilla maata.

Postilaatikkoihin sujahtaa aamun reissulla sanomalehtien lisäksi myös kirjepostia. Santtu Paananen / Yle

Väisäsen mukaan hankaluudet liittyvät talouden suhdanteisiin ja työllisyysasteeseen. Yhä useammalla on täysipäiväisiä töitä, minkä vuoksi osa-aikaisiin jakajantöihin on vaikea löytää halukkaita.

Jakeluala kilpailee työntekijöistä erityisesti paikkakunnilla, joissa matalapalkka-alojen työpaikkoja on runsaasti tarjolla. Medialiiton Jukka Holmbergin mukaan vierastyövoiman osuus on jakelualalla kasvussa.

Sanomalehtien levikit pienenevät, mutta jakelualalla menee toistaiseksi hyvin. Jakelufirmat saavat tätä kompensoitua uusien tuotteiden, kuten aamulla jaettavien kirjeiden, aikakauslehtien ja pienpakettien jakelulla.

Kuusi päivää viikossa raskasta työtä matalalla palkalla

Monet lehdenjakajat tekevät työtään sivutoimena. Keskimääräinen kuukausitulo vakituiselle, kuusi päivää viikossa työskentelevälle lehdenjakajalle on Savon Jakelulla noin 1 200 euroa. Tulotaso on hieman noussut aiemmasta uusien lisätuotteiden jakelun myötä.

– Työn kokonaisansiotaso on melko matala. Jos palkkaa ei ole paljoa työttömyyskorvausta enempää tarjota, työntekijä harkitsee näiden väliltä, Väisänen kertoo.

Yle uutisoi 2017 Postin jakajia koskevan työehtosopimuksen muutoksesta ja sen vaikutuksesta varhaisjakelijoiden palkkaukseen. Monen pitkään työskennelleen jakajan palkka laski huomattavasti.

Palkkojen nostamista ei ole Savon Jakelulla harkittu. Kari Väisänen perustelee tätä jakelukustannusten nousulla, mikä puolestaan korottaisi lehtien tilaushintoja. Tämä taas voisi vaikuttaa levikkeihin ja tätä kautta myös jakelun kysyntään.

Kuluttajille on tärkeää, että aamun posti on perillä ajallaan. Viime keväänä aamujakelut viivästyivät toistuvasti esimerkiksi Pohjois-Savossa Kuopion keskustan, Saaristokaupungin ja Puijonlaakson alueilla.

Savon Jakelun Kari Väisänen kertoo, että sijaistavia jakajia ei ollut saatavilla. Viivästysten syynä oli jakajavajeen lisäksi keväälle keskittyneet lomat sekä sairaslomatapaukset.

– Viime talvi oli hankalin koskaan. Kesti pari kuukautta ennen kuin tilanne saatiin normalisoitua tehostamalla ja monipuolistamalla rekrytointeja, Väisänen sanoo.

Puolivälissä aamuöistä jakelukierrosta askelmittari näyttää askelia kertyneen reilut 4 000. Santtu Paananen / Yle

Yön lehdenjakajat sään armoilla

Kuten moni muu lehdenjakaja, myös Birgi Putkonen tekee jakelutyötä sivutoimisesti. Alueen jakelupiiristä riippuen jakaja tekee työnsä pyörällä, kävellen tai autolla.

Jakajan työ on paikoin rankkaa ja työhön soveltuu Putkosen mukaan tietynlainen ihmistyyppi.

– On hyvä olla oma-aloitteinen ja reipas. Ja riittävän hyvä kunto, Birgi Putkonen luettelee.

Työssä on myös omat rasitteensa. Lehden on pamahdettava laatikkoon ennen aamukuutta säästä riippumatta.

– Kova vesisade, lumisade ja liukkaus hankaloittavat. Se tekee kiirettä työhön, ja joskus voi tehdä tiukkaa saada lehdet kuudeksi toimitettua.

Putkonen kertoo valmistautuvansa vuoroihin aikaisella nukkumaanmenolla ennen työn aloittamista.

– En ole ikinä ollut kovin hyvä nukkuja. Työ sopii kaikin puolin minulle erityisen hyvin, Putkonen naurahtaa.

Toimittajan lähtiessä nukkumaan puoli neljän aikoihin lehdenjakajalla oli vielä yksi jakelupiiri hoidettavana. Santtu Paananen / Yle

Lehdenjakelutyö tukee luontoliikuntaa ja maratoneja harrastavan Putkosen muuta elämää. Ansioilla on kuulemma kustannettu monet ulkomaan maratonmatkat.

Lehdenjakovuoro jatkuu aamukuuteen asti, minkä jälkeen Putkonen jatkaa päivätöihinsä.

Pysyttelen Putkosen tahdissa parisen tuntia, yhden jakelupiirin verran. Askelmittari näyttää tässä vaiheessa yötä noin 4 000 askelta. Tyypillisessä työvuorossa askelia kertyy hänen mukaansa 10 000–14 000.

Aamu alkaa valjeta Neulamäessä, kun erkanemme Putkosen kanssa. Toimittajan jalkoja alkaa jo jomottaa, mutta kokenut lehdenjakaja ei näytä väsymisen merkkejä. Putkonen hyppää punaisen polkupyöränsä selkään ja jatkaa seuraavalle kierrokselle.

