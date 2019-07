Puuhamaalle useita huomautuksia allasvedestä ja siisteydestä – huvipuiston johtaja: "Ongelmia on ollut"

Riihimäen seudun terveysvalvonta on kehottanut Puuhamaata järjestämään tehosiivouksen.

Riihimäen seudun terveysvalvonta on havainnut runsaasti epäkohtia lapsiperheiden suosimasta kesäkohteesta Puuhamaasta Janakkalan Tervakoskella. Ongelmia on ollut varsinkin uima-altaiden vesien puhtaudessa, mutta myös alueen yleisessä siisteydessä.

Allasvesien mikrobimäärä on kasvanut turhan isoksi ja kokonaispesäkemäärät ovat ylittäneet joissakin tutkimuksissa laatuvaatimukset, sanoo Riihimäen seudun terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula.

– Syynä on ollut liian alhainen klooripitoisuus, jonka takia mikrobit on päässeet lisääntymään. Terveyshaittoja ei kuitenkaan ole tullut tietoomme.

Klooripitoisuutta pitäisi nostaa

Terveysvalvonta on kehottanut Puuhamaata kalibroimaan omat klooripitoisuuden mittalaitteensa ja tekemään mittauksia useita kertoja päivässä, jotta klooripitoisuus pystytään pitämään riittävän korkeana. Puisto kehotetaan myös ohjeistamaan altaiden käyttäjiä käymään suihkussa ennen altaisiin ja liukumäkiin menoa.

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula kehottaa Puuhamaata seuraamaan allasvesien klooripitoisuutta useita kertoja päivässä. Timo Leponiemi / Yle

Valvira pitää uimahallien ja kylpylöiden normaalina tarkastustiheytenä yhtä tarkastusta vuodessa. Tarkastustiheyttä voidaan lisätä tai vähentää terveydensuojeluviranomaisen tekemän riskinarvioinnin perusteella.

Myös Puuhamaan alueen siisteydessä on ollut parannettavaa. Muun muassa lamppujen kupuja on puuttunut ja ulkosuihkuun on pääskynen tehnyt pesänsä.

– Perussiivoustaso ei ole ollut riittävää. Siellä on sesongin alun jälkeen jouduttu vielä puuttumaan siivouksiin, jotka olisi pitänyt ehdottomasti tehdä jo ennen kuin puisto avataan yleisölle.

Paikat vanhoja ja kuluneita

Terveysvalvonta on kehottanut Puuhamaata järjestämään tehosiivouksen ulkopuolisella siivousyrityksellä. Osa pidemmällä korjattavien asioiden listalla selittyy sillä, että tänä vuonna tarkastus on ollut aiempaa yksityiskohtaisempi, perustelee terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula.

Sukula huomauttaa, ettei terveysvalvonnan tarkoituksena ole suinkaan kaataa Puuhamaata, vaan herätellä toimimaan. Puuhamaan yksi ongelma on ikääntyneet rakenteet. Puisto avattiin vuonna 1984. Vanhat ja kuluneet rakenteet vaikeuttavat paikkojen pitämistä siistinä.

"Virheitä on tehty"

Puuhamaassa tarkastustulokset on otettu huomioon ja osa puutteista on jo korjattu. Puistonjohtaja Ilkka Vaskio myöntää, että perhepuiston ylläpidossa on tehty virheitä.

Puuhamaan puistonjohtaja Ilkka Vaskio on ollut töissä Puuhamaassa joka kesä vuodesta 1984 lähtien. Timo Leponiemi / Yle

– Totta kai ne otetaan vakavasti ja huomioidaan mahdollisimman pian. Tekemättömät asiat ovat johtuneet lähinnä työvoimapulasta. Mutta totta kai täytyy nostaa kättä virheen merkiksi, että kyllä oli tekemättä.

Vaskio myöntää, että kielteinen julkisuus on aina ikävää.

– Edelleen olen tyytyväinen siihen, että meillä paikalla olleet asiakkaat ovat pääsääntöisesti olleet yhtä tyytyväisiä kuin ennenkin.

Mittarina hän pitää toisen käyntipäivän lippujen myyntiä. Se on pysynyt samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

Raja-arvot samat kuin sisähalleissa

Vaskio toivoo myös lakimuutoksia allasvesien raja-arvoihin, sillä nyt ulkoaltaiden laatuvaatimukset ovat samat kuin sisähalleissa.

– Meille tulee hurjia siitepölykuormia ja muita ulkoisia kuormia, joita ei sisähalleissa ole ikinä. Jos joskus saisimme edes vähän erilaiset säännöt ja raja-arvot kuin perinteisillä sisäuimahalleilla.

Heikki Kiseleff / Yle

Terveysvalvonnan johtaja Pirkko Sukula tietää, että ulkoaltaiden veden pitäminen puhtaana on haasteellista.

– Puuhamaassa on ollut kloorin syötössä alimitoitusta. Siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja sitä on seurattava mittareilla useita kertoja vuorokaudessa.

Ei vielä pakkokeinoja

Riihimäen seudun terveysvalvonta tuskin lähtee pakkokeinojen käyttöön, sillä byrokratiaan kuluisi aikaa niin paljon, että Puuhamaan kausi ehtisi jo sitä ennen päättyä. Sen sijaan se aikoo ensi vuonna tehdä ensimmäisen tarkastuksen Puuhamaahan jo hyvissä ajoin ennen puiston porttien avautumista yleisölle. Näin puutteiden korjaamiseen jää enemmän aikaa.

– Tärkeää olisi, että perusrakenteet ja nurkat olisivat kunnossa, sanoo Sukula.

Viime vuonna Puuhamaassa kävi noin 85 000 vierailijaa. Parhaina huippuvuosina kävijöitä on ollut yli 200 000. Sen jälkeen kilpailu vapaa-ajasta on koventunut, vaikka Puuhamaan kaltaisia perhepuistoja ei aivan lähitienoilla olekaan. Kilpailua ovat lisänneet etenkin erilaiset tapahtumat.