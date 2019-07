The Sandman -sarjakuvaa on pidetty mahdottamana filmata – nyt tekeillä on tv-sarja, josta odotetaan uutta Game of Thronesia

Neil Gaimanin The Sandman -sarjakuvasarjan päähenkilö on unien valtias Morfeus.

Neil Gaimanin luomasta sarjakuvasarjasta on yritetty jo vuosia tehdä elokuva siinä kuitenkaan onnistumatta.

Neil Gaimanin The Sandman -sarjakuvasarja päätyy ensimmäistä kertaa filmatuksi versioksi. Suoratoistopalvelu Netflix on tilannut Warner Bros -yhtiöltä sarjakuvaan perustuvan sarjan, jossa on ainakin alkuun 11 jaksoa.

Sarjakuvasta on yritetty muokata elokuvaversiota jo vuosien ajan, mutta kaikki yritykset ovat kariutuneet. Ensimmäiset ideat elokuvasta heitettiin ilmoille jo 1990-luvulla.

Viimeisimmäksi vuonna 2016 näyttelijä Joseph Gordon-Levittin oli määrä ohjata The Sandman valkokankaalle sekä esittää pääosaa. Hän kuitenkin jätti projektin ajauduttuaan luoviin erimielisyyksiin elokuvastudio New Linen kanssa.

Haastavaa fantasiaa

The Sandmania on pidetty lähes mahdottamana muuntaa ihmisten näyttelemäksi elokuva- tai tv-versioksi. Sarjakuvan tarina liikkuu eri tasoilla ja genret vaihtuvat kauhusta fantasiaan. Lisäksi mukaan mahtuu viittauksia nykyaikaisiin ja klassisiin mytologioihin.

Sandmanin päähenkilö on unten valtias Morfeus. Hänellä on myös kuusi sisarusta, joita ovat esimerkiksi Kuolema ja Intohimo. Sarjan alussa päähenkilö on epäinhimillisen kaikkivoipa, mutta pehmenee tarinan edetessä.

The Sandman -sarjan ensimmäisten sarjakuvien julkaisemisesta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Neil Gaiman käsikirjoitti sarjaa DC Comicsin Vertigo-merkille vuosina 1988–1996.

Gaimanin monitasoisen kerronnan Sandmanin on sanottu merkinneen sarjakuvalle samaa, mitä J.R.R. Tolkien teki fantasiakirjallisuudelle.

Uusi hitti tähtäimessä

Netflix on maksanut The Sandman -sarjasta huiman summan rahaa. Hollywood Reporter -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) siitä on tulossa Warner Brosin omistaman DC Entertainment -tuotantoyhtiön kaikkien aikojen kallein tv-sarja. Yhtiö tuottaa muun muassa elokuvia, animaatioita ja pelejä DC Comicsin sarjakuvista, joihin kuuluvat esimerkiksi Batman, Teräsmies ja Ihmenainen.

Oletettavasti Netflix toivoo suursatsauksellaan saavansa The Sandmanista samanlaisen hittisarjan kuten sen kilpailijan HBO:n Game of Thrones on ollut.

Sarjakuvan luoja Neil Gaiman on mukana tuottamassa sarjakuvan tv-vesriota. Projektin vetäjänä on Allan Heinberg, joka on käsikirjoittanut ja tuottanut hittisarjoja kuten Sinkkuelämää, Greyn anatomia ja O.C..

Gaiman kirjoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että hän toivoo, että tv-sarjasta kuvastaa mahdollisimman hyvin sitä, minkälainen The Sandman sarjakuvana on parhaimmillaan ollut.