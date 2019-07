Suomen ensimmäinen 5G-puhelin myytiin asiakkaalle Helsingissä

Pohjoismaiden ensimmäinen 5G-verkossa toimiva puhelin myytiin tänään suomalaiselle asiakkaalle. Puhelimen luovutti Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila Helsingissä Elisa Kulmassa.

5G-verkon odotetaan tuovan entistä nopeammat yhteydet esimerkiksi pelien pelaamiseen ja videoiden katsomiseen. Nopeuden kasvamisen ohella uusi tekniikka kymmenkertaistaa mobiiliverkon tiedonsiirron kapasiteetin.

Elisan toimitusjohtaja Mattila totesi odottavansa, että 5G-puhelinten kauppa kiihtyy massamittaisemmaksi reilun vuoden päästä.

Elisa on avannut 5G-verkon Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Helsingissä verkko on parhaillaan testaus- ja pilotointivaiheessa.

Isompi muutos kuin 4G:n tulo

Tänään omistajalleen luovutettu puhelin on ZTE Axon 10 Pro 5G. Ensimmäisen 5G-puhelimen omistaja asuu Tampereella, jossa sijaitsee yksi ensimmäisenä avatuista Elisan 5G-verkoista.

– Olen aina ollut kiinnostunut uusimmasta teknologiasta ja ollut usein ensimmäisten joukossa hankkimassa uusimpia laitteita, ensimmäisen 5G-puhelimen ostanut Harri Hellström kertoo.

Hellström odottaa, että 5G-verkossa esimerkiksi elokuvien ja pelien latautuminen on nopeampaa.

Mattilan mukaan hyppy 4G:stä 5G:hen on suurempi teknologinen muutos, mitä on ollut siirtymä 3G-tekniikasta 4G:hen.

– Sellainen, missä tarvitaan todella pientä viivettä tiedonsiirrossa, ei ole edes mahdollista 4G-verkossa, Mattila totesi.

Elisan mukaan verkkopelaaminen tuo 5G:n edut erinomaisesti esiin. Erityisesti mobiili- ja pilvipelaamisessa kehitys on johtanut siihen, että pelaamisessa menestyminen vaatii aiempaa selvästi lyhyempää viivettä pelaajan reaktioiden ja laitteen suoritteiden välillä.

Professori: Uuden teleteknologian yleistyminen vaatii uudenlaisen bisnesmallin

Kaupunkien ydinkeskustoihin tulee taatusti 5g-verkot ensi vaiheessa, ennakoi professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta. Operaattoreille tulee 5g-puhelimia myyntiin loppukesästä.

Vaikka verkko on nopeampi kuin edeltävä sukupolvi, 5g-verkon ominaispiirre on, että tukiasemia on oltava tiheämmässä.

5g läpäisee heikosti rakenteita. Kauppakeskuksiin, joukkoliikenteen asemille, yliopistoihin, sairaaloihin, urheiluhalleihin ja vastaaviin on rakennettava paikallisverkkoja. Kotien wlan-lähiverkot ovat samankaltaisia.

– Operaattorit eivät yksinkertaisesti kykene rakentamaan verkkoja joka paikkaan, tietoliikennetekniikan professori Latva-aho arvioi.

Hän sanoo, että paikallisverkkoja tulee sinne, missä tarvetta on. Professorin mukaan verkkoa voi myös keilata antenneilla oikeaan suuntaan.

5G:llä netti toimii nopeammin. Timo-Pekka Heima / Yle

Ketkä rakentavat 5g-nuotat?

Lähiverkkojen rakentaminen vaatii professorin mukaan uudenlaista bisneslogiikkaa ja sovittuja lainalaisuuksia.

– Kenellä on kannustin rakentaa verkko? Tilan hallinnoijalla tietysti, mutta operaattorit vastustavat. Operaattorit omistavat taajuudet, verkot ja asiakkaat, Latva-aho sanoo.

Professorin mukaan Suomessa ja laajalti Euroopassa ei ole käytössä kansallista verkkovierailua eli roamingia. Suomessa kännykkä on jumissa yhdessä verkossa.

– Se on käsittämättömän hämmästyttävää. Lyhyen kantaman mobiiliverkoissa ei ole mitään järkeä, jos toisen verkossa ei voi vierailla.

Uudet palvelut avainasemassa

Projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja Latva-aho eivät osaa suoralta kädeltä sanoa, mikä 5g-verkon sovellus tekee siitä valtavirtaa. Uudet palvelut ratkaisevat.

– Eihän kukaan osta 5g-kännykkää siksi, että se on 5g-puhelin. Siitä täytyy olla käyttäjälle jotain hyötyä, Uusi-Pantti sanoo.

Puhelimet maksavat tuoreeltaan 800–1 000 euroa.

5g:n myötä automaatio, robotisaatio ja etäkäyttötavat yleistyvät. Puhutaan myös esineiden internetistä.

Liikenne- ja viestintäviraston Uusi-Pantti jakaa 5g-käytön kolmeen. Osa tarvitsee kunnon laajakaistan, toiset viipeettömän yhteyden ja kolmansilla päätelaitteita voi olla niin monta, että verkon kapasiteetin on kestettävä kuorma.

– Videoiden katselu sujuu nopealla verkolla, mutta silloin viipeellä ei ole merkitystä, toisin on etäyhteydellä tehtävässä sydänleikkauksessa, Uusi-Pantti sanoo.

Ericssonin ennusteen mukaan 5g-verkot vastaavat 35 prosentista mobiilidatasta vuonna 2024.