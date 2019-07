"Iho nousee kananlihalle ja kyynel silmään" – Kolme kuorolaulajaa kertoo, miltä Tallinnan laulujuhlilla esiintyminen tuntuu

TallinnaOh laula ja hõiska, siis laulu aeg on käes… (Laula ja riemuitse, on laulun aika...)

Neliääninen laulu soi omakotitalon pihalla Randveren kylässä, lähellä Tallinnaa.

Viisikymmentähenkinen Vox Populi -kuoro on kokoontunut johtajansa Janne Fridolinin kotiin treenaamaan viimeistä kertaa ennen h-hetkeä – Tallinnan laulujuhlien konsertteja.

Joka viides vuosi järjestettävät laulu- ja tanssijuhlat ovat Viron ylivoimaisesti suurin yleisötapahtuma.

Vuonna 2006 perustettu Vox Populi on virallisesti nuorisokuoro, mutta kovin nuoria kaikki kuoron jäsenet eivät enää ole.

– Kuorolaisten keski-ikä lähentelee jo kolmeakymmentä. Moni jäsen on ollut mukana kuorossa sen perustamisesta saakka, kertoo kuoronjohtaja Fridolin.

– Osa on asunut välillä ulkomailla tai saanut lapsia, mutta tullut sitten takaisin kuoroon. Vitsailemme, että meistä tulee kohta perhekuoro, kun kuorolaisten lapset liittyvät mukaan laulamaan, sanoo kaksitoista vuotta mukana ollut Mari Kallo.

Vox Populi -kuoro treenaa kerran viikossa ja esiintyy useita kertoja vuodessa. Stanislav Moshkov

Laulujuhlia vietetään Tallinnassa koko viikko, ja ne huipentuvat viikonlopun konsertteihin Tallinnan laululavalla. Jo pelkästään sunnuntain päätöskonserttiin on myyty yli 40 000 lippua.

Tänä vuonna tapahtumaan on panostettu erityisen paljon, sillä laulujuhlat viettää 150-vuotisjuhlavuottaan.

Mitä Tallinnan laulujuhlat merkitsevät esiintyjille? Kysytään kuorolaisilta.

Liina Sarapik: Paluulento Virosta jäi käyttämättä

"Juureni ovat Virossa, mutta isovanhempani lähtivät täältä sota-aikana pakolaisina Yhdysvaltoihin. Synnyin ja kasvoin Baltimoressa ja New Yorkissa.

Kotikieleni on viro, ja Yhdysvalloissa lauloin virolaisessa kuorossa. Matkustimme useita kertoja myös Tallinnan laulujuhlille esiintymään.

Pitkäaikainen unelmani oli muuttaa joksikin aikaa Viroon. Kolme vuotta sitten toteutin vihdoin haaveeni. Aluksi suunnittelin asuvani täällä vain muutaman kuukauden.

Minulla oli jo paluulento ostettuna. Mutta sitten liityin tähän kuoroon ja päätin jäädä. Paluulento jäi käyttämättä.

Liina Sarapikilla on virolaiset juuret, mutta hän syntyi ja kasvoi Yhdysvalloissa. Stanislav Moshkov

Olen ammatiltani musiikkiterapeutti, ja alallani riittää töitä Virossa. Virolaiset ovat musiikki- ja laulukansaa. On harvinaista, että koko kansa osaa ulkoa niin monia maansa lauluja – muitakin kuin kansallislaulun.

Laulujuhlat kokoavat Viron kansan yhteen. Kun laululavalla yleisö nousee seisomaan ja laulaa kuorojen kanssa yhdessä Gustav Ernesaksin kappaleen Mu isamaa on minu arm, ihoni nousee kananlihalle ja kyynel silmään. Saan nytkin kylmiä väreitä, kun puhun siitä."

Simo Lõo: Mieletön tunne, kun yleisömeri tekee aaltoja

"Olen laulanut Vox Populi -kuorossa sen perustamisesta asti. Kuorolaulu on enemmän kuin harrastus, se on elämäntapa. Kuorokavereista on tullut minulle läheisiä ystäviä. Moni on myös tavannut tässä kuorossa tulevan puolisonsa.

Olen käynyt Tallinnan laulujuhlilla pienestä asti, sillä äitini lauloi vuosikausia kuorossa. Isänikin on aina laulanut paljon, ei tosin kuorossa. Molemmat vanhempani ovat harrastaneet lisäksi kansantanssia.

Laulujuhlat ovat tunteikas tapahtuma. On mielettömän hieno tunne nähdä, miten valtava yleisömeri tekee käsillään aaltoja.

Simo Lõo on käynyt laulujuhlilla lapsesta saakka. Stanislav Moshkov

Laulujuhlien kautta perinteet välittyvät eteenpäin uusille sukupolville. Niin nuoretkin oppivat, mitä ovat rekilaulut tai mitä esimerkiksi laulava vallankumous merkitsee virolaisille.

Juuri Tallinnan laululavahan oli 30 vuotta sitten laulavan vallankumouksen päänäyttämö."

Kaia Van De Poll: Laulujuhlat olivat lapsuuden kesien merkkitapahtuma

"Osallistun nyt laulujuhlille ensimmäistä kertaa esiintyjänä. Yleisössä olen käynyt siellä monta kertaa. Laulujuhlat olivat lapsuudessani kesän merkkitapahtuma. Niille osallistuttiin koko perheen voimin.

Asuin monta vuotta Lontoossa ja muutin vasta vuosi sitten takaisin Viroon. Liityin heti kuoroon, sillä halusin päästä laulujuhlille esiintymään.

Kaia Van De Poll osallistuu laulujuhlille nyt ensimmäistä kertaa esiintyjänä. Stanislav Moshkov

Laulujuhlat koskettavat muitakin kuin virolaisia. Ulkomaalainen aviomieheni ja tämän vanhemmat odottavat jo viikonloppua kovasti.

Täytän sunnuntaina 28 vuotta, joten laulujuhlien päätöskonsertti osuu samalle päivälle kuin syntymäpäiväni. En voisi keksiä parempaa tapaa juhlistaa syntymäpäivääni kuin laulaa upeaa musiikkia yhdessä oman kuoroni, muiden kuorojen ja monituhatpäisen yleisön kanssa."