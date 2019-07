Ruotsalaisisoisä kuvailee al-Holin Isis-leirin olosuhteita Ylelle: “Lapset ovat kokeneet todellisen helvetin”

Patricio Galves on helpottunut, kun hän on saanut lapsenlapsensa Ruotsiin. Kuva: Mike Toivonen.

Patricio Galves on helpottunut, kun hän on saanut lapsenlapsensa Ruotsiin. Kuva: Mike Toivonen. Mike Toivonen

Al-Holin pakolaisleiri Syyriassa on ollut kuukausia niin suomalaisten kuin kansainvälisten medioiden otsikoissa. Yle tapasi ruotsalaisen isoisän Patricio Galvezin. Galvez saapui Ruotsiin vajaa kuukausi sitten seitsemän orvoksi jääneen lapsenlapsensa kanssa, jotka hän oli käynyt hakemassa leiriltä.

Leirillä on yli 70 000 naista ja lasta, joista suurimman osan epäillään olevan Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Galvez kuvailee leirin olosuhteita vaikeiksi.

– Voisin kuvailla leiriä suureksi, toivottomaksi yhteisöksi. Ihmiset ovat tavallaan vain sullottu sinne. Leirin olosuhteet ovat hirveät, Galvez kuvailee.

Galvez kertoo, että leirillä lapset olivat nälkäisiä, ja he olivat aliravittuja jo ennen leirille tuloa.

– Ihmiset, jotka yrittävät huolehtia lapsista sanoivat minulle, että vie heidät pois täältä niin nopeasti kuin mahdollista. Lapset ovat kokeneet todellisen helvetin.

Suomessa on keskusteltu viime kuukausina paljon siitä, pitäisikö Suomen viranomaisten auttaa suomalaisia lapsia ja mahdollisesti heidän äitejään, jotka ovat al-Holin leirillä Syyriassa.

Ylen tietojen mukaan leirillä on 11 suomalaisnaista, joilla on 33 lasta. Sisäministeriö on myös kertonut, että leirillä on suomalaisia orpolapsia.

Vielä ei tiedetä, miten Suomen viranomaiset aikovat toimia. Päätöksellä alkaa olla kiire, koska kesän edetessä lämpötila leirillä voi nousta jopa 45 asteeseen. (siirryt toiseen palveluun)

Aiheesta käydään keskustelua illan A-studiossa, kun studiossa ovat kansanedustajat, ihmisoikeusasioihin perehtynyt Eva Biaudet (RKP) ja viime vaalikaudella sisäministerinä toiminut Kai Mykkänen (kok.).

Isoisä haki lapsenlapsensa Ruotsiin

Galvez sai vuodenvaihteessa tietää, että hänen tyttärensä oli kuollut Syyriassa. Tytär, Amanda Gonzales, oli radikalisoitunut ja lähtenyt Lähi-itään liittyäkseen terroristijärjestö Isisiin. Lisäksi vuoden 2019 maaliskuussa tyttären mies kuoli. Tyttären mies oli Michael Skråmo, joka oli Ruotsin kuuluisimpia Isis-taistelijoita.

Myös tämä oli liittynyt Isisiin. Parin seitsemän lastenlasta jäi orvoksi.

Tällöin Galvez päätti lähteä Syyriaan. Lopulta hän löysi lapset al-Holin pakolaisleiriltä. Vajaa kuukausi sitten Galvez ja tämän seitsemän lastenlasta palasivat Syyriasta Ruotsiin.

Nyt lapset ovat Ruotsissa Göteborgissa. Galvez kertoo, että hän saa tavata heitä kerran viikossa.

– Toivoisin, että lapsenlapseni saisivat täällä kunnon koulutuksen ja mahdollisuuden opiskella sellaiseen ammattiin kuin he itse haluavat.

Patricio Galvezin mielestä lapsia ei saa rangaista vanhempien teoista. Mike Toivonen

Galvez penää viranomaisilta vastuullista toimintaa

Galvezin mielestä viranomaisilla on velvollisuus auttaa lapsia humanitaarisista syistä. Galvez muistuttaa, ettei lapsia saa rangaista vanhempiensa teoista.

– Mielestäni aikuiset pitäisi tuomita paikan päällä. Sen sijaan lapset pitäisi hakea kotiin, Galvez sanoo.

Suomessa on keskusteltu, voivatko Lähi-idästä palaavat lapset ja aikuiset muodostaa turvallisuusuhan. Esimerkiksi Supo on arvioinut Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että Isis-leiriltä palaavat lapset voivat olla turvallisuusuhka.

Sen sijaan Galvez ei usko, että lapset muodostaisivat turvallisuusuhkaa. Hän uskoo, että radikalisoitumisen kierre voitaisiin katkaista, jos leirillä olevia ihmisiä autettaisiin.

– En usko, että lapset tulevat radikalisoitumaan, koska he asuvat ja kasvavat nyt täysin eri ympäristössä.