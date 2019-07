Demarit, vihreät ja perussuomalaiset kritisoivat EU-komission puheenjohtajavalintaa – suomalaiset harkitsevat jopa äänestävänsä von der Leyeniä vastaan

StrasbourgOsa mepeistä oli erittäin tuohtunut EU-jäsenmaiden tapaan valita unionille uudet huippuvirkamiehet parlamentin ensimmäisessä täysistunnossa keskiviikkona.

Etenkin tyytymättömyyttä oli parlamentin vasemmalla laidalla, vihreissä ja oikeistopopulistien ryhmissä.

Lue lisää: Maratonkokous tuotti kompromissin EU-nimityksistä.

Vihreiden ryhmä on hyvin kriittinen ensimmäiseksi kaudeksi valitun suomalaismepin Ville Niinistön mukaan.

– Tässä on kabineteissa sovittu ihmisistä, jotka eivät mitenkään olleet vaaleissa esillä eivätkä ole testanneet linjaansa eurooppalaisten äänestäjien edessä vaaleissa, Niinistö sanoi.

Toisaalta myös parlamentti itse heikensi kärkiehdokasmenettelyä, kun S&D-puolue ja liberaalit ilmoittivat, että suurimman parlamenttipuolueen EPP:n kärkiehdokkaalla Manfred Weberillä ei ollut niiden tukea. Weber itsekin luopui kärkiehdokuudestaan varmistaakseen saman puolueen Ursula von der Leyenin valinnan.

Niinistö: Tässä on menty pelit edellä

Niinistön mielestä von der Leyenin pitää lähiviikkoina osoittaa, että hänellä on ohjelma ja visio, joka vastaa Euroopan tulevaisuuden haasteisiin.

– Tällä hetkellä hänellä ei ole vielä meidän tukeamme. Uskon, että tämä kriittinen asenne on parlamentissa aika yleinen, Niinistö sanoi.

Vihreiden mielestä von der Leyenin pitää osoittaa, että hän panostaa ilmastonsuojeluun, sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin.

– Tässä on menty henkilönimitykset ja pelit edellä. Ohjelmat, tavoitteet ja visiot ovat jääneet syrjään, ja siitä me emme pidä, Niinistö painotti.

Vihreitä jurppii osin myös siksi, että ryhmä jäi korkeiden virkojen jaossa tyhjin käsin.

– Valtionjohtajat ovat keskenään käyneet kauppoja, ja siellä on edustetuina kolme ryhmää eli konservatiivit, demarit ja liberaalit. He ovat jakaneet ne paikat keskenään. Että semmosta porukkaa siellä on, ei se ehkä ihan avointa ja läpinäkyvää meininkiä ole ollut.

Niinistö antaa kuitenkin Suomen pääministerille Antti Rinteelle (sd.) kunnian, koska tämä yritti edistää kätrkiehdokkaan eli hollantilaisen demarin Frans Timmermansin läpimenoa komissioon.

– Timmermans olisi ollut siinä mieelessä parempi [kuin von der Leyen], että hän on äänestäjille linjansa edistänyt.

Jos Niinistön pitäisi äänestää nyt, hän äänestäisi tyhjää tai vastaan. Von der Leyenin läpimenon on tarkoitus ratketa parin viikon kuluttua parlamentin seuraavassa täysistunnossa.

Heinäluoma: Takaisku demokratialle

Toinen kriittinen ryhmä parlamentissa ovat demarit. Uusi meppi Eero Heinäluoma kiittää pakettia siitä, että naisia nousee EU:n johtopaikalle.

–Takaisku tämä on demokratian ja avoimuuden kannalta. Kun kärkiehdokasmenettely hylättiin, niin valta palasi sinne neuvoston kokoushuoneen kätäville ja takahuoneisiin, Heinäluoma sanoo.

Hänen mielestään parlamentin asema heikentyi Eurooppa-neuvoston toimintatapojen vuoksi.

– Kärkiehdokasmenettelyssä ehdokkaat olivat avoimesti arvioitavina. Jokainen saattoi ottaa kantaa ehdokkaisiin äänestäjänä, ja parlamentti oli siinä suuremmassa roolissa kuin tässä neuvoston mallissa.

Myös Heinäluoma kertoi odottavansa, mitä von der Leyen parlamentille sanoo ja miten aikoo alkaa rakentaa suhteita parlamenttiin.

– Syntyykö sellaista ohjelmallista linjausta, johon parlamentin enemmistö voisi yhtyä – tämä asia ei ole vielä kokonaan ohi.

Heinäluoma aikoo muodostaa oman kantansa vasta, kun on kuullut von der Leyenin ajatuksia.

– Katson, miten hänen tavassaan hoitaa työtä näkyvät Suomen tarpeet. Heinäluoman mukaan nimityspaketti hiertää "aika laajasti ryhmän enemmistöä".

Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari tapasivat suomalaisia toimittajia keskiviikkona EU-parlamentin lehdistökahvilassa. Anna Karismo / Yle

Perussuomalaiset: Ihan sama onko miehiä vai naisia

Perussuomalaiset uudet mepit Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari aikovat kiinnittää huomiota von der Leyenin linjaan maahanmuutossa.

– Minua kiinnostaa kysymys, miksi hän haluaa jatkaa samalla linjalla kuin Angela Merkel, Huhtasaari sanoo.

Saksan liittokansleria on arvosteltu päätöksestä ottaa Saksaan yli miljoona pakolaista vuonna 2015. Sen jälkeen uusien maahanmuuttajien tulo on tosin tyrehtynyt.

Toisin kuin muita suomalaisia uusia meppejä, Hakkaraista ja Huhtasaarta naisten voittokulku tiistain nimityspaketissa ei saa riemuitsemaan.

– Ihan sama onko mies vai nainen, kunhan on pätevä, Hakkarainen sanoo.

Hänen mukaansa kansallismielisten ryhmillä ei ollut nimityksiin sananvaltaa.

– Siellä tehtiin takakammareissa päätöksiä, että EU-myönteiset pannaan siellä johtopaikoille ehdolle. Ei siellä meiltä paljon mitään kysytty edes, Hakkarainen sanoo.