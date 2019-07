Suomen viranomaiset ovat keskustelleet kurdien kanssa Isis-leirin suomalaisista: "Sisäministeriössä oli paljon kysyttävää"

Suomalaisnaisia al-Holin leirillä Syyriassa. Toukokuun alussa leirillä laskettiin olevan lähes 73 500 ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on alle 18-vuotiaita.

Suomalaisnaisia al-Holin leirillä Syyriassa. Toukokuun alussa leirillä laskettiin olevan lähes 73 500 ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on alle 18-vuotiaita. Antti Kuronen / Yle

Syyrian kurdihallinnon ja Suomen viranomaisten välillä on ollut kontakteja liittyen al-Holin Isis-leirin suomalaisiin. Leiri sijaitsee kurdien valvomalla alueella.

Syyrian kurdialuetta hallitsee PYD-puolue. Suomessa vieraillut Salih Muhammad kuuluu puolueen johtoon. Muhammad kertoo Ylelle, että hän on käynyt keskusteluja sisäministeriössä ja ulkoministeriössä.

– Annoin tietoja Pohjois-Syyrian tilanteesta. Sisäministeriössä oli paljon kysymyksiä Isis-asiasta. Kerroin mitä me tiedämme ja lupasin, että voimme auttaa Suomen viranomaisia, Salih Muhammad sanoo.

Hän on PYD-puolueen ulkosuhteista vastaavan osaston puheenjohtaja. Aiemmin hän oli yksi puolueen kahdesta puheenjohtajasta.

Tapaamiset kurdien aloitteesta

Hallitus kertoi viime viikolla, että se ei toistaiseksi ole hakemassa Isis-leirillä olevia suomalaisia takaisin Suomeen. Salih Muhammad luonnehtii tapaamisiaan sisä- ja ulkoministeriöissä taustakeskusteluiksi, joissa hän kertoi ja ministeriöiden edustajat kysyivät. Tapaamiset toteutuivat kurdiosapuolen aloitteesta.

Salih Muslim Muhammad kuuluu Syyrian kurdien PYD-puolueeseen. Tom Kankkonen / Yle

Yle uutisoi toukokuussa, että al-Holin leirillä on 11 Suomesta Syyriaan lähtenyttä naista ja 33 lasta. Salih Muhammadin mukaan leirillä on kahdeksan suomalaisnaista ja 25 lasta. Hänellä ei kuitenkaan ole nimilistaa heistä.

Lisäksi Syyrian kurdialueella on vangittuna kaksi Suomesta Isisin riveihin lähtenyttä taistelijaa.

Useiden maiden edustajia käynyt alueella

Kurdit ovat Syyrian sisällissodan aikana saaneet hallintaansa laajoja alueita maan pohjoisosassa, mutta he eivät oman ilmoituksensa mukaan pyri irtaantumaan Syyriasta.

Kurdien hallinto ei ole kansainvälisesti tunnustettu, mutta tämä ei ole estänyt joitakin maita lähettämästä edustajiaan alueelle selvittämään kansalaistensa tilannetta. Salih Muhammad toivoo nyt Suomen aktivoituvan. Hänen mukaansa muun muassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoministeriöiden edustajat ovat jo käyneet kurdialueella.

Syyrian kurdien turvallisuusjoukkoihin kuuluva naissotilas tarkistaa ajoneuvoja Derikin kaupungin laidalla. Tom Kankkonen / Yle

Keskusteluissa al-Holin leiristä on puhuttu paljon mitä pitäisi tehdä rikoksiin syyllistyneille ulkomaalaisille. Kurdit kannattavat ajatusta kansainvälisestä tuomioistuimesta, mutta vaatimuksena on, että esimerkiksi Syyrian kurdialueella rikoksiin syyllistyneet myös tuomittaisiin siellä.

– Alueelta löytyvät niin todisteet kuin todistajatkin, Salih Muhammad sanoo ja huomauttaa, että kurdialueella ei enää ole kuolemantuomiota.

Isisin taistelijat ovat kurdialueiden vankiloissa. Isisin uhrien mukaan myös monet ulkomaalaiset naiset ovat osallistuneet julmuuksiin. Salih Muhammad uskoo, että myös naiset voitaisiin saada oikeuteen eteen.

– Eivät nämä naiset olleet yksin, tapahtumilla voi olla silminnäkijöitä, tutkinnassa pitää selvittää, mitä naiset ovat tehneet.

Kurdit toivovat kansainvälistä tukea

Syyrian kurdit toivovat, että heitä ei jätetä yksin ratkomaan al-Holin leirin ja vierastaistelijoiden muodostamaa onglemaa.

– Emme tietenkään ammu näitä ihmisiä, eikä heitä voi karkottaa leiristä. Tämä on humanitaarinen kysymys, mutta tarvitsemme apua. Nämä ihmiset ovat kaikki jonkun maan kansalaisia. He eivät tupsahtaneet paikalle laskuvarjoilla taivaaalta, ja heistä on nyt otettava vastuu, Salih Muhammad sanoo.

Hänen mielestään erityisesti alle 10-vuotiaiden lasten osalta tarvitaan kiireellisiä ratkaisuja, koska he ovat viattomia.

– Heidät pitäisi erottaa äideistään, mutta kuka sen päätöksen tekee? Jos me teemme sen, asiasta nousee kova arvostelu. Jotkut maat ovat myös hakeneet kotiin viattomina pidettyjä äitejä, vaikka luvut ovat pieniä, Salih Muhammad kertoo.

Suomessa viranomaiset ovat sanoneet, että asioiden on ratkominen on vaikeaa, koska Syyriassa ei ole viranomaisia, joihin saisi yhteyttä. Nyt ainakin yksi kurdialueen edustaja on käynyt jättämässä käyntikorttinsa.

– Minuun voi ottaa yhteyttä ja tietysti myös meidän ulkoasioiden hallintoon, Salih Muhammad sanoo.

