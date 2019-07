SPR:n Kalle Löövi: Al-Holin leirin raa'at olot voivat radikalisoida – vesi vähissä, monet lapset pahasti traumatisoituneita ja sairaita

Koillis-Syyrian al-Holin pakolaisleirin olosuhteet ovat erittäin karut, kertoo SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Suomi on ollut mukana järjestämässä leirille uutta 30 vuodepaikan kenttäsairaalaa. Sairaalassa työskentelee tälläkin hetkellä suomalaisia SPR:n avustustyöntekijöitä.

Löövi ei ota kantaa siihen, ovatko suomalaiset avustustyöntekijät tavanneet Isis-leirin suomalaisia naisia tai lapsia. Al-Holin leirillä on Ylen tietojen mukaan 11 suomalaista naista ja 33 lasta.

– Avustustyöntekijämme ovat töissä sairaalassa. Emme edes kävisi läpi sitä, jos meillä olisi kontakteja joihinkin tiettyihin kansallisuuksiin. Ihmiset ovat sairaalassa potilaina, ja heitä hoidetaan, Löövi toteaa.

Löövi kertoo haastattelussa, että leirin 70 000 asukkaasta noin parilla tuhannella on vakavia vammoja, koska ihmiset asuivat ennen leirille tuloa alueella, jota on pommitettu raskaasti.

Sairaalassa hoidetaan esimerkiksi paljon tulehtuneita haavoja, sirpalevammoja ja murtumia. Sairaalan työntekijät ovat myös kohdanneet paljon vakavasti traumatisoituneita lapsia.

– Neljäsosa potilaista on ihan pieniä lapsia, jotka ovat kuumeisen ripulin takia huonossa kunnossa. Kaiken kaikkiaan puolet sairaalan potilaista on pieniä lapsia, Löövi kertoo.

Leirin olosuhteet ovat huonot, sillä leiri on suunniteltu pienemmälle väestölle. Pulaa on sairaanhoidon lisäksi esimerkiksi puhtaasta vedestä ja ruuasta. Myös hygienia on puutteellista.

Tällä hetkellä leirille toimitetaan päivittäin 500 000 litraa puhdasta vettä. Punainen risti myös rakentaa käymälöitä ja toimittaa ruoka-annoksia.

Löövin mukaan kenttäsairaalassa on hoidettu jo yli 2 000 potilasta. Lisäksi leirissä on kolme liikkuvaa terveysasemaa, jotka ovat hoitaneet yhteensä 12 000 potilasta.

Isis-leiri-termi on Löövistä virheellinen

Al-Holin leiriä on nimitetty laajasti mediassa Isis-leiriksi, mutta Löövin mielestä termi on ongelmallinen.

– Kyseessä ei ole Isis-leiri, vaan Syyrian kurdijohtoisen aluehallinnon viranomaisten perustama leiri, johon he ovat evakuoineet paljon ihmisiä, Löövi tarkentaa.

Löövi muistuttaa, että leireillä on ihmisiä, jotka ovat olleet Isis-ryhmän vankina sekä taistelijoiden perheenjäseniä. Leirillä asuu siis hajanainen joukko eri taustoista tulevia ihmisiä. Valtaosa leirillä olevista on syyrialaisia, mutta kaiken kaikkiaan leiriltä on löydetty yli 60 kansallisuuden ihmisiä.

Löövi ei ota suoraan kantaa siihen, pitäisikö suomalaisnaiset ja -lapset hakea leiriltä Suomeen, sillä asia on viranomaisten päätettävissä. SPR:n yleinen kanta kuitenkin on, että kaikki siviilit tulisi saada pois leirin huonoista oloista.

– Kaikkien maiden kansalaiset, jotka ovat alueella eivätkä osallistu sotaan, ovat siviilejä, ja heidät pitäisi saada sieltä pois. Viisainta olisi saada ihmiset kotimaihinsa.

Tilanne on kuitenkin vaikea, koska paikallisviranomaiset eivät ole halukkaita yhteistyöhön leirien purkamiseksi.

Löövin mukaan on myös todennäköistä, että ihmiset radikalisoituvat raaoissa leiriolosuhteissa.

– Jos heidät halutaan saada mukaan normaaliin yhteiskuntaan, se onnistuu parhaiten omassa yhteiskunnassa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan Isis-perheiden evakuointia ei suunnitella Suomessa tällä hetkellä. Hallitus punnitsee eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi.

