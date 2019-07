Haaveiletko sinäkin muutosta korkeuksiin? Kysyimme, kuinka turvallista on asua kodissa, johon palokunnan nosturi ei ylety

Tornitaloja rakennetaan, koska niille on kysyntää. Toinen syy on se, että ihmiset halutaan saada asumaan palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

Tornitaloja rakennetaan, koska niille on kysyntää. Toinen syy on se, että ihmiset halutaan saada asumaan palvelujen ja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

Tapio Saarelainen avaa kakkosasuntonsa oven Tampereen korkeimman asuintalon 14. kerroksessa. Noin 40 neliön yksiöstä aukeaa esteetön maisema yli Tampereen keskustan länteen ja pohjoiseen. Junat pysähtyvät ihan vieressä.

Kauaa ei Saarelainen ole ehtinyt vaimoineen asuntoaan käyttää, mutta tyylikäs sisustus on jo paikallaan. Tuoksuu kodilta.

Saarelaisen varsinainen koti on ollut viisi vuotta 13-kerroksisen talon ylimmässä kerroksessa Espoossa. Mikä vetää korkean paikan kammosta kärsivän miehen torneihin?

– Pientalosta muuttaessa sitä haluaa todellisen muutoksen eli alhaalta ylös. Hienot näköalat ovat parasta.

Tapio Saarelainen luottaa asuintalojensa paloturvallisuuteen. Jani Aarnio / Yle

Pelastuslaitoksen nostolava-autoilla saadaan apua tarvittaessa korkeintaan kahdeksanteen kerrokseen. Saarelaista ei kuitenkaan pelota korkealla asuminen.

– Tiedän, että kun Suomessa rakennetaan tällainen talo, siinä otetaan huomioon turvallisuusasiat.

Lontoon tornitalon palo muistutti vaaroista

Moni korkeuksissa asuva hätkähti vuonna 2017, kun Lontoossa paloi 1970-luvulla rakennettu tornitalo tuhoisin seurauksin. Kymmeniä kuoli.

Yksi syy Grenfell Towerin palon tuhoisuuteen oli se, että talon päällysteenä oli käytetty syttymisherkkää alumiinikomposiittia, joka on edullinen ja yleisesti käytetty rakennusmateriaali. Tulipaloa seuranneissa tarkastuksissa löydettiin puutteita lukuisista muistakin tornitaloista.

Tapio Saarelainen ei pelkää, että samanlainen onnettomuus voisi uhata hänen nykyistä asuintaloaan.

– Tässä talossa ulkopinnat ovat palamatonta materiaalia ja huoneistojen pinnat ovat rakennuttajan valitsemia paloturvallisia materiaaleja, taloyhtiönsä hallituksen puheenjohtajana toimiva Tapio Saarelainen kertoo.

Kun tulee näin korkealle, ei halua ajatella koko asiaa. Hanna Julku

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen ei lähtisi vertaamaan suoraan suomalaisia tornitaloja Lontoon turmatalon kaltaisiin rakennuksiin.

– Suomessa käytetään sellaisia materiaaleja ja turvakäytäntöjä, että näin ei pääsisi käymään.

Mutikaisen mukaan korkeissa rakennuksissa turvallisuus perustuu tiukempiin rakentamismääräyksiin kuin matalammissa. Lisäksi tärkeää on asukkaiden ja taloyhtiöiden varautuminen. Pelastussuunnitelmat pitää olla kunnossa ja asukkaiden tietoisia siitä, miten turvallisuusjärjestelyt on toteutettu.

Mutikainen myöntää, että Suomeen rantautunut yhä korkeammalle kurottuvien tornitalojen rakentaminen haastaa pelastusviranomaisia. Turvallisuutta pyritään lisäämään useilla eri teknisillä ratkaisuilla, mutta lopulta suurin riski on ihminen itse.

– Valitettavan usein käy niin, että asunnosta poistuttaessa jää asunnon ovi auki, jolloin savukaasut pääsevät porrashuoneeseen ja sitä kautta uhkaamaan muiden asukkaiden turvallisuutta.

Hotelleissa todella tarkat turvamääräykset

25. kerroksesta näkee kauas. Tänään Näsijärven suuri selkä on varsin tummansininen. Muutama vaahtopää osuu Siilinkarin kallioihin.

Tamperelainen Hanna Julku on tullut kahden poikansa kanssa lounaalle keskustan kattojen ylle Tampereen Torni-hotellin ylimpään kerrokseen.

– Kun tulee näin korkealle, ei halua ajatella koko asiaa, Hanna Julku vastaa kysymykseen, pelottaako turvallisuusasiat.

Tampereen Torni-hotellin toimintaa määrittelevät erittäin tiukat turvallisuusmääräykset. Petri Aaltonen / Yle

Korkeissa hotelleissa turvallisuusmääräykset ovat vielä asuintaloja tiukemmat. Piakkoin viisi vuotta Tampereella toimineen Solo Sokos Hotel Torni Tampereen hotellipäällikkö Eveliina Jokinen sanoo, että heidän turvallisuuskulttuurissaan tärkeintä on ennakointi.

88 metriin kurottuvassa hotellissa harjoitellaan poikkeustilanteita säännöllisesti.

– Kun väkimäärät ovat suuria, kaikenlaista tapahtuu. Mutta kertaakaan ei ole ollut todellista vaaratilannetta että hotellia olisi jouduttu evakuoimaan.

Viranomaiset ja rakennuttajat ajattelevat muidenkin puolesta, eli esimerkiksi Tampereen Kannen päälle tulevien viiden tornitalon suunnittelussa on huomioitu myös junaliikenne.

– Kannen alapuolen palosuojauksessa on huomioitu muun muassa mahdolliset junien palamiset ja törmäykset. Myös junien tuomat tärinät on otettu huomioon siten, että asuinrakenteet on irrotettu rakenteista vaimentimilla.

Suomalaiset haluavat asumaan yhä ylemmäs

SRV:n rakentama Majakka valmistuu Helsingin Kalasatamaan tämän vuoden lokakuussa. 134 metriä korkea ja 35-kerroksinen talo on valmistuessaan Suomen korkein asuintorni.

Titteli ei välttämättä säily pitkään, sillä Helsinkiin ja Espooseen on tulossa Majakkaakin korkeampia taloja.

Miksi talot sitten kurkottavat yhä korkeammalle Suomessakin, jossa on totuttu varsin matalaan rakentamiseen.

Moni korkealle muuttava haluaa selvän eron esimerkiksi omakotiasumiseen. Karoliina Simoinen / Yle

Rakennuttajille motiivi tehdä tornitaloja on selkeä, sanoo SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Antero Nuutinen.

– Ihmiset pakkautuvat kaupunkeihin. Esimerkiksi Helsinkiin muuttaa bussilastillinen ihmisiä päivässä.

Nuutisen mukaan korkealle rakentaminen on keino tehostaa maankäyttöä. Asuntoja saadaan siten hyville sijainneille palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle.

Korkea rakentaminen on tavallisten kerrostalojen rakentamista kalliimpaa. Rakenteet ovat järeät ja talotekniikalle asetetaan tiukat vaatimukset.

Neliöhinnat ovat huipulla kovat. Tarvittavaa maksukykyä löytyy kasvukeskuksista eli lähinnä pääkaupunkiseudun, Tampereen, Oulun ja Turun asukkailta.

Kiinnostaako sinua muutto tornitaloon, vai asutko jo sellaisessa? Onko korkea rakentaminen oikea suunta suomalaisten asumiselle?

