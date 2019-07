Viisi huippujuttua lauantai-iltaan: Nettipalvelu vie pizzastasi siivun, tutustu karjalaisaktivistiin sekä ekologiseen suola-akkuun

Yle tutki: Pizzayrittäjät syyttävät Pizza-onlinea riistosta – Näin nettipalvelusta kasvoi jättiläinen, joka vie pizzasta enemmän kuin verottaja

Iso joukko turhautuneita yrittäjiä piti keväällä kokouksen, jossa he sopivat jättävänsä Pizza-onlinen. Lopulta kukaan ei uskaltanut erota. Tämä on kertomus alustataloudessa menestymisen kääntöpuolesta.

Ghadi Boustani / Yle

Maailman käytetyin akku ei ole ekologisesti kestävä, nyt kehitteillä on korvaajia

Sähköistyvään liikenteeseen ja uusiutuvan energian pitkäaikaiseen varastoimiseen tarvitaan yhä tehokkaampia ja pitkäkestoisempia akkuja. Nykyisin käytössä oleva litiumioniakku herättää kuitenkin ympäristöhuolia. Espoossa kehitetäänkin parhaillaan ainutlaatuista teknologiaa, jossa akut valmistetaan suolasta, hiekasta, hiilestä ja rikistä.

Tuomo Kondien kotialbumi

Isoisän tarina teki Tuomo Kondiesta aktivistin, joka hylkäsi suomalaisen sukunimensä: "Kalevala on karjalaisilta varastettu"

Karjalaisaktivistit ovat löytäneet somesta yleisöjä ja vertaistukea. He avaavat aiheita, jotka tekevät kipeää valtakulttuurillekin. 26-vuotiaalla Tuomo Kondiella on Twitterin profiilikuvassaan yllään valkoinen paita, jossa on punaisia ompeleita. Profiilin esittely on ensin karjalaksi, sitten suomeksi.

Neil Gaimanin The Sandman -sarjakuvasarjan päähenkilö on unien valtias Morfeus. Netxlix

The Sandman -sarjakuvaa on pidetty mahdottamana filmata – nyt tekeillä on tv-sarja, josta odotetaan uutta Game of Thronesia

Neil Gaimanin luomasta sarjakuvasarjasta on yritetty jo vuosia tehdä elokuva siinä kuitenkaan onnistumatta. Nyt The Sandman -sarjakuvasarja päätyy ensimmäistä kertaa filmatuksi versioksi. Suoratoistopalvelu Netflix on tilannut Warner Bros -yhtiöltä sarjakuvaan perustuvan sarjan, jossa on ainakin alkuun 11 jaksoa.

Juha Kivioja / Yle

Pekka Mattilan kolumni: Erilaiset synnytystalkoot

Suomi tarvitsee lisää tekijöitä mutta sietää pohjimmiltaan huonosti tulijoita. Ylhäältä päin komennetut synnytystalkoot eivät tuo helpotusta. Siksi huomion pitää kiinnittyä työelämän rakenteisiin ja laatuun. Sinkkujen, dinkkujen ja perheiden edut on mahdollista yhdistää, kirjoittaa Pekka Mattila kolumnissaan.