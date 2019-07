Kuukautiskuppien kysyntä kasvaa – jos siteet aiheuttavat kutinaa, kannattaa kokeilla sisäisesti käytettävää suojaa

Yhä useampi nainen haluaa päästä eroon kertakäyttöisistä kuukautissuojista ja käyttää silikonista valmistettua kuukautiskuppia. Kuukautiskupit kiinnostavat myös alan jättejä. Esimerkiksi Tampax toi oman kuppinsa myyntiin viime lokakuussa.

– Varsinkin kaupungeissa asuvat naiset, jotka haluavat elää mahdollisimman jätteetöntä elämää, arvostavat kuukuppeja, arvioi Suomessa ensimmäisenä kuukautiskuppeja valmistamaan ryhtynyt yrittäjä Heli Kurjanen.

Yksi syy tuotteen suosioon on myös sen edullisuus verrattuna kertakäyttöisiin kuukautissuojiin.

Tavoite: kuukautiskuppi syrjäyttää kertakäyttöiset tuotteet

Kuukautiskupin pahin kilpailija ovat kuitenkin edelleen kertakäyttöiset kuukautissuojat eli siteet ja tamponit. Oman kuukuppinsa äskettäin markkinoille tuoneen kuopiolaisen gynekologin Nonna Heiskasen tavoite on saada kuukautiskupista valtaväestön kuukautissuoja.

– Todella tärkeää on lisätä äitien tietoisuutta, jotta he pystyvät ohjeistamaan tyttäriään, mikä on paras vaihtoehto, kun kuukautiset alkavat, Heiskanen sanoo.

Mari Kosusella ja ja Nonna Heiskasella on kahden naisen yrityksessä selkeä työnjako. Heiskanen ideoi pää pilvissä ja Koistinen maadottaa ideat käytännön tasolle. Sami Takkinen / Yle

Naisen terveyden kannalta paras kuukautissuoja selviää kokeilemalla eri vaihtoehtoja, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan gynekologi Paula Kuivasaari-Pirinen.

Oikean kuukautissuojan valintaan ei ole olemassa kuitenkaan yleistä ohjetta, vaan se on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu.

Vertailevia tutkimuksia asiasta ei ole tehty, mutta työssään Kuivasaari-Pirinen on huomannut siteiden muovisen pinnan ja liiman aiheuttavan osalle naisia ulkosynnytinoireita eli kutinaa.

– Silloin minä kehotan ainakin kokeilemaan esimerkiksi kuukuppia, hän kertoo.

Jos nainen oireilee käyttäessään kuukautiskuppia tai tamponia, se ei välttämättä johdu kuukautissuojasta. Esimerkiksi hormonaalinen ehkäisy kuivattaa limakalvoja ja aiheuttaa kutinaa.

– Kyseessä voi olla myös tilanne, jossa kuukautiskuppi tai tamponi on väärän kokoinen ja oireilun syy on siinä, Kuivasaari-Pirinen sanoo.

Kuukautisiin liittyvät sovellukset kiinnostavat naisia

Naisille suunnattujen terveystuotteiden, -palveluiden ja -sovellusten kysyntä lisääntyy koko ajan.

Alasta käytetään nimitystä Femtech, ja sen odotetaan kasvavan huomattavasti seuraavien vuosien aikana.

Tämä on huomattu myös Suomessa. Yritysrahoittaja Business Finlandin mukaan yritykset panostavat nyt erilaisiin terveyteen liittyviin sovelluksiin.

Femtech-alalla tämä tarkoittaa muun muassa erilaisia kuukautiskiertoon liittyviä sovelluksia. Sovellus voi kertoa kierron varmat tai hedelmälliset päivät tai sen avulla voi seurata yleisesti omaa kuukautiskiertoaan. Monien asiantuntijoiden mielestä ehkäisyssä ei kuitenkaan kannata luottaa pelkkiin sovelluksiin.

Femtech-tuotteet pitävät sisällään myös kuukautissuojat.

Tuotekehittelyssä 100 naista testasi kuppia

Kuukautissuojana käytettäviä kuukuppeja on ollut laajemmin markkinoilla jo lähes 20 vuoden ajan. Keksintö on kuitenkin vanhempi: kuukautiskuppi on patentoitu tämän tyyppisenä vuonna 1937. Vanhin myynnissä oleva brändi on 1980-luvulta.

Nonna Heiskanen sai idean suunnitella kuukautiskuppi työssään gynekologina. Moni hänen potilaistaan käytti kuukautiskuppia.

– Perehdyin asiaan, koska halusin pysyä ajan hermolla, Heiskanen kertoo.

Heiskanen oli etsinyt mahdollisuutta aloittaa yrittäjänä jo aikaisemmin. Tuolloin häntä neuvottiin aloittamaan tuotteella, joka olisi lähellä hänen omaa osaamistaan.

Kuukautiskuppi tuntui oikealta vaihtoehdolta ja suunnitteluvaiheessa mukaan tuli pitkäaikainen ystävä, sairaanhoitaja Mari Kosunen.

Tuotteen valmistamiseen löytyi yhteistyökumppani Sastalamasta, polymeerituotteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut Teknikum.

Tämän jälkeen sata naista testasi kuukautiskuppia neljän kuukauden ajan. Nomai-nimen saanut kuukautiskuppi on nyt ollut myynnissa kuukauden ajan.

Kuukautiskuppeja on jo satoja erilaisia

Ensimmäinen suomalainen kuukautiskuppi on ollut markkinoilla jo 14 vuotta.

Lunette-kuukuppia kehittäessä tehtiin yhteistyötä eri maiden gynekologien kanssa.

Juupajokelainen Heli Kurjanen on tehnyt yrityksestään maailmanlaajuisen. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 16 henkilöä, ja Kurjasella on myös tytäryritys USA:ssa.

Kaikkiaan erilaisia kuukautiskuppeja on myynnissä satoja erilaisia. Kurjanen keskittyy omaan bisnekseen vaikka omaa tuotetta kopioidaan Kiinassa.

– Ties millä nimellä sitä myydään, Kurjanen kertoo.

Kolme vinkkiä, kuinka kuukautiskuppia käytetään

Kuukautiskupin käyttäminen perustuu alipaineeseen. Kupin koko valitaan sen mukaan, miten runsasta vuoto on. Kupin voi asettaa paikallaan esimerkiksi näillä kolmella keinolla:

1. Sydäntaittelu, jossa kupin reunat taitetaan vastakkain ja kuppi taitetaan kaksinkerroin. Seuraavat kaksi asiaa pätevät aina: Kuppi laitetaan paikalleen pyöräyttämällä. Sormella voi tunnustella onko kupin pohja pyöreä, jolloin se on avautunut kokonaan.

Sami Takkinen / Yle

2. Simpukkataittelussa kuppi painetaan kasaan kyljestä, jolloin se pystyy hyvin supussa.

Sami Takkinen / Yle

3. Seiskataittelussa kupin yläreuna käännetään alas niin, että kuppiosasta tulee tavallaan kolmion muotoinen. Paikalleen laitettaessa kulmasta päästetään irti, jolloin kuppi avautuu.

Sami Takkinen / Yle

Kuukautiskuppi otetaan pois niin, että sitä painetaan pohjasta tai kyljestä, jolloin alipaine poistuu.

– Kupeissa olevan antennin pitää jäädä emättimen sisäpuolelle, Heiskanen vinkkaa.

Kuukautiskupin käyttäminen voi tuntua ensin hankalalta ja moni sanoo, että varsinkin sen ottaminen pois on vaikeaa.

Se on kuitenkin varmaa, että kuppi ei voi kadota minnekään. Se on ollut kysymys, jota on eniten kysytty tuoreelta yrittäjältä. Heiskanen vakuuttaa, että kuukautiskuppi ei voi kadota naisen sisälle.

– Naisen emätin on vain noin 10 cm pitkä.

