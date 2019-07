Lisää syytteitä Kittilän kuntapäättäjille

KittiläOulun syyttäjänvirasto on nostanut syytteitä niin sanottuja Eilavaaran papereita koskevan laskun käsittelystä Kittilän kunnassa. Viraston mukaan syytteen ovat saaneet Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja, silloinen vs. kunnanjohtaja, viisi Kittilän kunnanhallituksen jäsentä ja vs. hallintojohtaja.

Rikosnimikkeenä on virka-aseman väärinkäyttäminen. Vaihtoehtoisesti syyttäjä on vaatinut rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Lisäksi on nostettu syyte yhtä henkilöä vastaan avunannosta virka-aseman väärinkäyttämiseen. Tapahtumat liittyvät oikeudellisen palvelun tilaamiseen, käyttämiseen ja maksamiseen vuosina 2015–2017.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

