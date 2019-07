IMF etsii uutta johtajaa – Valinta on usein osunut ranskalaiseen, pesti kiinnostaa myös EU:n jättäviä brittejä

Perinteen mukaisesti Maailmanpankkia johtaa yhdysvaltalainen, Kansainvälistä valuuttarahastoa eurooppalainen. Siksi Eurooppa on valinnassa vahvoilla.

EU:n johtopaikkojen uudelleenjärjestely tarkoittaa, että Kansainvälinen valuuttarahasto IMF joutuu etsimään uuden luotsin. Nykyinen nokkanainen, ranskalainen Christine Lagarde nousee Euroopan keskuspankin johtoon.

Lagarde on lähdössä kaksi vuotta ennen aikojaan. Hän aloitti tehtävässä vuonna 2011.

Todennäköisintä on, että uusikin johtaja tulee Euroopasta, sillä näin on ollut koko IMF:n pian 75-vuotisen olemassaolon ajan. Tämä tarkoittaa, että nousevat taloudet tuskin saavat havittelemaansa suurempaa jalansijaa IMF:ssä.

Ennustetta vahvistaa se, että tänä keväänä IMF:n sisarjärjestön Maailman pankin johtoon valittiin yhdysvaltalainen David Malpass. Perinteen mukaisesti Maailmanpankin johtaja on tullut Yhdysvalloista, IMF:n Euroopasta.

– Yhdysvallat piti helposti kiinni kahden hallitsevan asemasta. Se tarkoittaa, että eurooppalaiset haluavat varmasti pitää sen (johtopaikan) käpälissään, entinen Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virkailija Mark Sobel sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Uutistoimiston ranskalainen hallituslähde oli samaa mieltä uudesta johtajasta:

– Sen täytyy olla eurooppalainen.

IMF:n 11 johtajasta viisi on tullut Ranskasta.

Tähän mennessä Lagarden mahdollisina seuraajina on mainittu Ranskan keskuspankin johtaja François Villeroy de Galhau, väistyvän EU-komission talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulleista vastannut ranskalaiskomissaari Pierre Moscovici ja Englannin keskuspankin kanadalais-irlantilais-britti johtaja Mark Carney.

Esillä on ollut myös Maailmanpankin varajohtaja Kristalina Georgieva.

Britanniaa kiinnostaa myös

Financial Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) tehtävästä on kiinnostunut myös Britannian entinen valtiovarainministeri George Osborne.

IMF:n johdossa ei koskaan ole ollut brittiä. Financial Timesin mukaan maa on nyt kiinnostunut yrittämään johtopaikkaa itselleen osoittaakseen, että EU-erosta huolimatta Britannialla on edelleen kansainvälistä kunnianhimoa.

Financial Times arvioi, että Osbornen olisi helpompaa löytää tukea Kiinasta ja Yhdysvalloista kuin Euroopasta, jossa muistetaan Osbornen haluttomuus auttaa euroalueen kriisin aikana 2011–2012.

IMF seuraa jäsenmaidensa taloutta ja voi esimerkiksi lainoittaa talousvaikeuksiin joutuneita maita. Uuden johtajan päättää IMF:n johtokunta. Se koostuu 24 johtajasta, jotka edustavat 189 jäsentä. Vain Yhdysvallat, Japani ja Kiina edustavat yksin omia maitaan.

Yhdysvalloilla on 16,5 prosentin ääniosuus, EU-mailla yhteensä 21 prosentin osuus. Molemmilla on siis veto-oikeus päätöksiin.

Suomen osuus IMF:n pääomasta on 0,5 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AFP