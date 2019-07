Kun kaksi puutarhahullua rakastuu, voivat kivetkin alkaa kukkia: "Sitten vasta alkoi tapahtua, kun löytyi rinnalle toinen pölhö"

Raine Färm ei arvannut, mitä tuleman pitää, kun hän muutama vuosi sitten kohtasi nykyisen vaimonsa Päivi Färmin.

– En tosiaan arvannut. Monta kertaa onkin tullut ajateltua, että voi hittolainen - tällaista tuli, nauraa Raine Färm ja tarttuu taas lapion varteen.

Färmit alkoivat rakentaa viisi vuotta sitten yhteistä puutarhaa.

Kaikki sai alkunsa siitä, kun Päivi muutti Rainen kanssa saman katon alle. Tai kuten he itse asian ilmaisevat - kaksi pölhöä kohtasi toisensa.

– Onhan se hienoa tehdä kahdestaan näitä hommia. Oli minulla jo aikaisemmin halua ja intoa ja vähän yritystäkin tehdä puutarhaa, mutta ei siitä yksin tullut oikein mitään. Sitten vasta alkoi tapahtua, kun löytyi rinnalle toinen pölhö, Päivi.

Puutarhan vanhimmassa osassa kasvit ovat jo vehmaita. Maksaruohot levittäytyvät vauhdilla. Jarkko Heikkinen / Yle

Tontilla ei ollut kiven kiveä

Raine Färmin talon ympärillä Ilmajoella Koskenkorvalla oli vielä viisi vuotta sitten laaja tasainen nurmikenttä. Eteläpohjalaiselle pellolle perustetussa pihassa ei ollut kiven kiveä.

Viidessä vuodessa on tapahtunut ihmeitä.

– Tänne on kuskattu yli sata tonnia luonnonkiviä ja saman verran mursketta. Kuorikatetta on tuotu 15 kuutiota joka vuosi.

Lähes kaikki kivet on siirrelty paikoilleen käsipelillä. Raine Färm vakuuttaa, että kaikki tekniikat, joilla kivet saa liikkumaan, on taatusti otettu käyttöön.

Päivi Färm hymyilee vieressä. Kivet olivat hänen ideansa.

– Kivet ovat ajattomia ja ikuisia. Niitä voi katsella silloinkin kun kukat eivät kuki.

Kivistä on myös hyötyä. Ne keräävät keväällä lämpöä ja niiden ansiosta kasvu lähtee aikaisin liikkeelle. Färmit kertovat, että heidän puutarhassaan varhaisimmat kasvit työntyvät esiin jo lumen keskeltä.

Kivikkokasveja ja vanhoja perennoja

Paitsi kivien myös kasvien määrä ja kirjo yllättää Färmien puutarhassa. Kivipoluilla kulkiessa eteen tulee koko ajan uutta ihasteltavaa: monissa väreissä hehkuvia kivikkokasveja, vanhoja perinteisiä lapsuuden muistoja herättäviä perennoja, hyötykasveja ja myös luonnonkukkia. Nekin saavat kukkia.

– Kissankelloja, harakankelloja, kissankäpälää... Ne saavat levitä tänne, eihän niitä luonnossa enää kohta ole, toteaa Päivi Färm.

Päivänkakkarat ovat puutarhassa paraatipaikalla, ne kuuluvat Päivi Färmin suosikkikukkiin ja ovat mukavia siksikin, että houkuttelevat luokseen perhosia.

Varsinaista kasvimaata Färmit eivät ole puutarhaansa halunneet. Sen hoitaminen ei houkuttele, mutta marjapensaita ja hedelmäpuita puutarhaan on istutettu jonkin verran.

Färmien puutarhafilosofia lähtee siitä, että mikään ei ole "niin nökönuukaa" eikä millimetrinmittaa tai vatupassia tarvita. Työtä puutarhassa on paljon, mutta Färmeille se on myös rentoutumisen paikka.

Kivien monet eri sävyt ja muodot on tuotu esiin puutarhassa. Jarkko Heikkinen / Yle

Kiven harmaa saa kukkien värit loistamaan. Jarkko Heikkinen/ Yle

Luovasti ja leppoisasti

Puutarhureina Päivi ja Raine Färm ovat itseoppineita. Puutarhakirjat eivät ole heidän käsissään kuluneet, oppia on haettu tekemisen ja kokemuksen kautta.

Jos joku kasvi ei heidän puutarhassaan menesty, siitä ei oteta stressiä.

Pariskunta viittaa kuitenkin usein puheissaan Päivi Färmin äitiin, "kävelevään puutarhatietokirjaan", jolta on saatu apua monissa tilanteissa.

– Rainella on aika pölhö anoppi. Ne kun pääsevät yhteen, niin hulluja ideoita syntyy, nauraa Päivi Färm.

6000 neliön tontista on tähän mennessä rakennettu puutarhaksi 4000 neliön verran. Tilaa uusille ideoille on. Kivialueita ei ole tarkoitus enää kovin paljon laajentaa. Pariskunnan kaksi koiraa saavat pitää temmellyskenttänä vähän nurmikkoakin.

Tekemistä riittää tulevaisuudessa niin paljon kuin on intoa. Vaikka Färmien puutarha on vanhimmilta osiltaan vasta viisivuotias, on esimerkiksi polkuja jouduttu jo siirtämään, kun kasvit ovat vallanneet itselleen tilaa.

– Ei puutarha tule koskaan valmiiksi, sanoo Päivi Färm ja vaikuttaa vilpittömän tyytyväiseltä.

Tontin perällä odottaa metsikkö. Se on hiljakseen muuttumassa "lumotuksi metsäksi".

– Siellä on jo sinivuokkoja, valkovuokkoja ja keltavuokkoja. Luonnonkukat sinne saavat levitä, mutta lupiinit ja horsmat saavat kyytiä, selvittää Päivi Färm. Hän näkee jo lumotussa metsässään kaikenlaista, keijukaisia ja puumajoja.

– Työt on aloitettu, mutta se on pitkä projekti. Täällä eivät rajat tule äkkiä vastaan.

Puutarhan keskellä lasimajassa on juotu monet päiväkahvit puutarhan kevättöiden aikaan. Elina Kaakinen / Yle

Orava vei pellavat

Färmien puutarhaa ei ole tehty isolla rahalla. Kasveja on siirretty muista puutarhoista ja puutarhan monissa rakennelmissa on hyödynnetty kierrätystavaraa.

Puutarhasta löytyy kaksikin saunaa, useita terasseja ja tulisijoja. Grillaamista varten on oma paikkansa, samoin lätynpaistolle. Penkkejä ja keinuja on sijoitettu polkujen varrelle pysähtymispaikoiksi.

– Kun vaan muistaisi itsekin välillä istahtaa, hymyilee Päivi Färm.

Keskellä puutarhaa on houkutteleva lasimaja. Se on tehty lähes kokonaan kierrätysmateriaalista.

– Vanhaa latoa siihen on purettu. Vain ruuvit on taidettu ostaa, kehaisee Raine Färm.

Lasimajan seinien raot oli tilkitty pellavalla, mutta puutarhassa asustava orava on vienyt pellavat parempaan käyttöön. Ei haittaa, sanovat Färmit.

– Nyt oravilla on lämmin pesä jossakin.

Portti auki yleisölle

Alkukesä on puutarhaharrastajilla aina kiireistä aikaa.

– Varsinkin kun rakennetaan uutta, silloin puutarhassa menee työpäivän jälkeen useitakin tunteja. Melkein toinen työvuoro tulee tehtyä täällä.

Päivi ja Raine Färmin alkukesään erityistä vipinää tuo se, että he osallistuvat nyt jo neljättä kertaa Avoimet puutarhat -päivään (siirryt toiseen palveluun).

Eri puolilla maata useat sadat yksityispuutarhat avaavat porttinsa yleisölle sunnuntaina. Puutarhaliiton teemapäivä järjestetään jo kahdeksatta kertaa, ja se on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Viime kesänä yli 500 puutarhakohteessa oli vierailijoita yhteensä 70 000.

Päivi ja Raine Färm tapasivat toisensa viisi vuotta sitten. Puutarhasta on tullut heille yhteinen tärkeä harrastus. Jarkko Heikkinen / Yle

Färmit sanovat, että osallistumisesta Avoimet puutarhat -päivään on heille tullut jo perinne, josta on vaikea luopua.

– Tänä vuonna oltiin vähän kahden vaiheilla, mutta yleisön pyynnöstä ja lievästä painostuksesta päätettiin taas osallistua.

Färmit arvelevat, että ehkä kesä ei enää oikein tuntuisikaan kesältä ilman puutarhapäivää ja puutarhaihmisten tapaamista. Viime kesänä Färmien puutarhaan kävi muutaman tunnin aikana tutustumassa 500 ihmistä.

– Onhan se melkoinen rutistus laittaa puutarha esittelykuntoon, mutta toisaalta se on suureksi osaksi sitä samaa työtä, mitä muutenkin tehdään alkukesän aikana.

– Emmekä me moiti tätä työtä. Päinvastoin. Mitä muuta sitä lomalla tekisi, sanovat Färmit ja jatkavat viime kesänä tehdyn lummelammikon ympäristön viimeistelyä.

Pariskunnan haaveena oli saada lammikkoon oma sammakko ja lumme kukkimaan edes muutaman kukan verran.

Nyt parikymmentä lumpeenkukkaa on jo nupullaan ja lammikossa lymyää kivien suojassa pienen pieniä sammakonpoikasia.