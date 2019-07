Lapsiperheet muuttavat pois Pariisista – syyttävä sormi osoittaa Airbnb-majoituspalveluun

Airbnb:n mukaan Pariisin väkiluku on ollut laskussa 1950-luvusta lähtien ja asunto-ongelmista on kärsitty jo useita vuosikymmeniä ennen Airbnb:n olemassaoloa.

– Sen sijaan, että kuulisimme aamuisin lasten kiljahduksia heidän suunnatessaan kouluun, kuulemme perässä vedettävien matkalaukkujen kolinaa.

Näin kiteyttää erään alakoulun rehtori Champs-Elysées’n lähistöllä Pariisin ydinkeskustassa. Rehtori kommentoi tilannetta uutistoimisto AFP:lle nimettömänä, sillä hän ei saa puhua lehdistölle ilman opetusministeriön lupaa.

Pariisin keskustassa on suljettu viime vuosina useita kouluja oppilaspulan vuoksi. Asuntojen räjähdysmäisesti nousseet hinnat pakottavat keskiluokkaiset perheet muuttamaan pois kaupungin ytimestä ja monet jättävät taakseen koko Pariisin etsiessään kohtuuhintaista perheasuntoa.

Lukuisat vanhemmat ja opettajat syyttävät ilmiöstä majoituspalvelu Airbnb:tä.

– Pariisin keskustasta on tullut valtava Airbnb-hotelli ja alueella elää yhä vähemmän vakinaisia asukkaita, kertoo vanhempainyhdistys FCPE :n varapuheenjohtaja Jean-Jacques Renard uutistoimisto AFP:lle.

Koulut sulkevat ovensa tai yhdistyvät toisten kanssa

Tuhannet Pariisin keskustassa asunnon omistavat vuokraavat tätä nykyä asuntonsa Airbnb:n kautta, sillä tuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä niistä saisi perinteisiltä vuokramarkkinoilta. Pariisissa Airbnb:n listoilla on noin 65 000 asuntoa, mikä tekee kaupungista Airbnb:n suurimman yksittäisen markkina-alueen.

Niiden pariisilaisasuntojen määrä, joissa ei asuta vakinaisesti, nousi vuosien 2012–2017 välisenä aikana 30 000:lla. Tämä on nostanut entisestään sekä vuokria että asuntohintoja ja pakottanut lapsiperheet jättämään kaupungin.

Tällä viikolla ovensa sulkee aivan Pariisin keskustassa, lähellä Luxembourgin puistoa sijaiseva Vaugirardin peruskoulu. Ainostaan 51 opiskelijaa oli ilmoittautunut kouluun kuluneena vuonna.

Kyseessä on neljäs koulu, joka pistää lapun luukulle neljän vuoden sisällä. Lisäksi kouluja on vähentynyt niiden yhdistyessä toisten kanssa. Ja vaikka syyskuussa Pariisin keskustassa on määrä avata kolme uutta kouluja, ovat oppilasmäärät kääntyneet selvään laskuun viime vuosina.

Kaikkiaan oppilaiden määrä on vähentynyt Pariisissa vuodesta 2012 lähtien yhdeksän prosenttia eli 13 000 oppilaalla.

"Lasten lähteminen muuttaa kaupunkikuvaa"

Airbnb on kuitenkin vain yksi tekijä, joka vaikuttaa koulujen määrän vähenemiseen Pariisissa.

Asiantuntijoiden mukaan kaupunki tarvitsisi lisää uusia asuntoalueita. Lisäksi syntyvyys on Ranskassa selvässä laskussa: kun vuosina 2006-2014 nainen synnytti keskimäärin kaksi lasta, oli lapsimäärä pudonnut 1,87:een vuonna 2018.

Lisäksi laki on vuosikausia ollut Ranskassa vahvasti nimenomaan vuokralaisen puolella. Tämä on johtanut siihen, etteivät monet asunnon omistajat uskalla laittaa asuntoaan vuokralle siinä pelossa, että vuokralainen jättää maksamatta vuokran.

Airbnb kertoo, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta Pariinsin asuntomarkkinat eivät vääristyisi sen toiminnan johdosta. Tämän vuoden alusta lähtien Airbnb sallii asunnon lyhytaikaisen vuokraamisen enintään 120 päiväksi vuoden aikana. Kyseinen Ranskan lakiin perustava rajoitus on voimassa suurimmassa osassa ranskalaiskaupunkeja.

– Viralliset tilastot osoittavat, että Pariisin väkiluku on ollut laskussa 1950-luvusta lähtien ja asunto-ongelmista on kärsitty jo useita vuosikymmeniä ennen Airbnb:n olemassaoloa, kerrotaan yhtiöstä.

Pariisi on EU-alueen toiseksi kallein pääkaupunki Lontoon jälkeen. Kun asuntojen neliöhinnat pyörivät keskimäärin 9 700 euron kieppeillä, on selvää, että keskiluokkaiset perheet hakeutuvat muualle asumaan.

– Kun perheeseen syntyy toinen lapsi, on muutto yleensä edessä, sanoo Ranskan suurimman opettajien liiton Snuipp-FSU:n edustaja Jerome Lambert.

Lamberin mukaan ilmiö muuttaa myös yleistä kaupunkikuvaa.

– Tämä on sääli, sillä lapset tekevät naapurustoista tietynlaisia ja houkuttelivat myös alueille tietyn tyyppisiä liikepaikkoja.

Lähteet: AFP