Arvostelijoiden mielestä Wikipedia suhtautuu naisiin syrjivästi: Onko Wikipedia miesten linnake, jossa ei ole sijaa naisille?

Naisista on Wikipediassa paljon vähemmän henkilöartikkeleita kuin miehistä. Toisaalta arviolta vain joka kymmenes Wikipedian artikkeli on naisen kirjoittama.

Vuonna 2018 fysiikan Nobel-palkinto jaettiin kolmen tutkijan kesken. Donna Strickland oli heistä ainoana nainen. Hän oli myös palkituista ainoa, josta ei ollut artikkelia englanninkielisessä Wikipediassa.

Tämä ja useat muut tapaukset kertovat kriitikoiden mielestä, että Wikipedia sortaa naisia ja ylipäätään niitä, jotka eivät ole "heteroseksuaalisia valkoisia miehiä".

Toinen kiihkeää keskustelua nostattanut tapaus liittyy tummaihoiseen naistutkijaan Clarice Phelpsiin, joka oli mukana 117:nnen alkuaineen, tennessiinin, löytäneessä työryhmässä.

Moni kysyy, eikö tämän tasoisesta tutkijasta pitäisi olla artikkeli Wikipediassa?

Wikipedian mielestä Phelps ei välttämättä täytä sen merkittävyysvaatimuksia. Häntä koskeva artikkeli on nimittäin julkaistu ja poistettu netin julkisesta tietosanakirjasta peräti kolme kertaa, kertoo Wikipedia-keskustelusta kirjoittava chemistryworld.com. (siirryt toiseen palveluun)

Ainakin tällä erää Phelpsistä on artikkeli, (siirryt toiseen palveluun) mutta vain helpolla englannilla kirjoitetussa Simple English Wikipediassa.

Clarice Philips oli mukana työryhmässä, joka löysi 117:nnen alkuaineen. Oak Ridge National Laboratory / Public domain

Wikipedia sorsii naisia?

Arvostelijoiden mielestä Wikipedia suhtautuu naisiin ja erityisesti tiedenaisiin syrjivästi.

Todisteena he esittävät, että kaikista henkilöartikkeleista vain 18 prosenttia koskee naisia. Tieteentekijöiden kohdalla luku on vielä pienempi, 16 prosenttia.

Puolustajien mielestä Wikipedia vain heijastaa ympäröivää maailmaa.

Chemistry World nostaa esimerkiksi Lontoon Imperial Collegen tutkijan Jessica Waden tapauksen. Wade on kirjoittanut noin 600 wikiartikkelia naistutkijoista, tummaihoisia ja muita kansallisia ja seksuaalisia vähemmistöjä edustavista tutkijoista. Niistä kuusi on poistettu arvioinnin jälkeen.

Waden mukaan tärkeämpää kuin poistettujen määrä on kuitenkin se, että lähes jokainen näistä artikkeleista on otettu merkittävyystarkasteluun. Näin on hänen mukaansa käynyt erityisesti silloin, kun artikkelin käsittelemä naistutkija on edustanut jotain etnistä vähemmistöä.

Waden mielestä tällainen tarkastelu on tunkeilevaa ja alentavaa varsinkin "nettisivustolla, jolla on oma artikkelinsa lähes jokaisesta pop-kappaleesta ja avustajista elokuvissa, joista kukaan ei ole kuullutkaan, sekä joukkueurheilijoista, jotka eivät ole onnistuneet maalinteossa".

Naiset ovat monin tavoin alakynnessä

Women in Red (siirryt toiseen palveluun) on nimeltään vapaaehtoisprojekti, joka pyrkii lisäämään naisten osuutta Wikipedian biografioissa.

Sen mukaan yhdeksän kymmenestä wikiartikkeleita kirjoittavista on miehiä. Siksi väitteessä, jonka mukaan miehet torjuvat naisia aiheina, voi olla perääkin, projekti järkeilee.

Naiskirjoittajia voi todellisuudessa olla hieman Women in Redin arviota enemmän, mutta silti naisia ja miehiä kohdellaan artikkeleissa eri tavoin.

Naisia koskevissa jutuissa muistetaan esimerkiksi mainita, että kyseessä on nainen (esim. "woman" tai "female"). Miehistä ei samanlaista mainintaa ole. Samalla tavalla naisista muistetaan kertoa heidän perhesuhteistaan.

Naistutkijoita ei usein auta sekään, että he saavat julkaisujen määrää ja vaikuttavuutta mittaavan korkean niin sanotun h-indeksiluvun. Erään selvityksen mukaan naisfyysikoilla oli lähes viidenneksen pienempi mahdollisuus saada itsestään kertova wikiartikkeli kuin saman h-indeksin saaneella miehellä.

Englanninkielisten Wikipedia-artikkeleiden poistamisesta tai säilyttämisestä päätetään konsensusprosessissa, joka on eräänlainen kaikille kiinnostuneille avoin keskustelu. Vuosina 2009–2015 näissä keskusteluissa esitettiin, että naisia koskevista artikkeleista poistettaisiin 3,5–4 prosenttia, kun miesten osalta luku oli 2,5–3 prosenttia.

Nyttemmin ero näyttäisi pienentyneen, mutta niin naisia kuin monia vähemmistöjä koskevien artikkeleiden osuudessa on vielä paljon korjaamista – sikäli kun tavoitteena on tasa-arvoisuus, todetaan Chemistry Worldin artikkelissa.

