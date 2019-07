Espoossa järjestettävä true crime -tapahtuma koettelee hyvän maun rajoja: Maksua vastaan murhapaikalle murhaajan kanssa

Kaksi kustantajaa ja äänikirjapalvelu ilmoitettiin tapahtuman verkkosivuilla alun perin järjestäjiksi, mutta tapahtuman oikea järjestäjä on vankilassa istuva palkkamurhaaja.

Espoossa järjestetään elokuussa true crime -tapahtuma, jossa yleisö pääsee rikoksien tekijöiden kanssa alkuperäisille rikospaikoille. Maksullisessa tapahtumassa vakavista rikoksista tuomitut murhaaja, ryöstäjä ja vankikarkuri kertovat, kuinka kyseiset rikokset suunniteltiin ja tehtiin. Lisäksi omasta menneisyydestään kirjoja kirjoittaneet rikolliset kertovat siitä, miten heidän kirjansa ovat syntyneet.

Tapahtumaan osallistuu myös toimittajia ja kirjailijoita. Kaikkia henkilöitä yhdistää se, että he ovat kirjoittaneet tai kirjoittamassa true crime -kirjallisuutta.

Yksi kolmesta rikospaikasta on Vuosaari, jossa on mahdollista käydä kaksoismurhaaja Janne Ranisen kanssa. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti, jonka uutisessa (siirryt toiseen palveluun) Henkirikosten uhrien läheiset ry:n edustaja luonnehtii tapahtumaa järkyttäväksi. Hänen mukaansa tämä on osa ilmiötä, jossa väkivaltarikollisuudesta tehdään viihdettä.

Vuonna 2003 Vuosaaressa tehdystä palkkamurhasta (siirryt toiseen palveluun) (Aamulehti) tuomittu Raninen istuu edelleen tuomiota tästä rikoksesta, mutta pääsee lomille vankilasta.

Raninen on myös tapahtuman pääjärjestäjä. Asian vahvistaa Ranisen avovaimo Linda-Maria Roine. Roine tunnetaan myös räppäri Mercedes Bentsona. Ranista ei tavoitettu haastateltavaksi tätä juttua varten.

Vielä torstaiaamuna tapahtuman verkkosivuilla kerrottiin, että sen järjestäjiä olisivat True Crime Finland Podcast, Lind & Co, CrimeTime sekä Storytel.

Mikään ilmoitetuista tahoista ei kuitenkaan ole tapahtuman järjestäjä, ja tieto on poistettu tapahtuman verkkosivuita.

Ei tekemistä sisältöjen kanssa

Storytelin maajohtaja Mari Wärri kertoo, että tapahtumaa lähdettiin tukemaan pienimuotoisesti, koska true crime -kirjallisuus on suosittua ja esimerkiksi Ranisen omaelämäkertakirja on palvelussa kuunneltavissa. Wärrin mukaan tapahtuman tarkka sisältö ei ollut tiedossa siinä vaiheessa, kun asiasta sovittiin.

– Emme halua tukea toimintaa, joka on epäkunnioittavaa henkirikosten uhrien omaisia kohtaan, Wärri jatkaa.

Storytelin antamien arpajaispalkintojen yhteisarvo on noin 500 euroa.

– Annoimme heille muutamat kuulokkeet ja lahjakortit arvottaviksi tapahtumassa. Huomasin, että he ovat verkosivuillaan ilmoittaneet meidät tapahtuman järjestäjiksi. Emme ole missään tekemisissä tapahtuman sisällön tai toteutuksen kanssa. Olen pyytänyt heitä välittömästi oikaisemaan tämän.

Myöskään rikos- ja dekkarikirjallisuutta julkaiseva CrimeTime ei ole tapahtuman järjestäjä ja vaati asian korjaamista. Kustantaja Jouni Tervo kertoo, että CrimeTime on tukenut tapahtumaa 500 eurolla.

Tervon mukaan CrimeTime halusi tukea tapahtumaa, jossa suomalaista rikollisuutta, vankeutta, vankilasta selviämistä sekä true crime -kirjallisuutta käsitellään asiallisesti eri näkökulmista eikä siihen sisälly rikollisuuden ihailua. Kun asiasta Tervon mukaan noin puoli vuotta sitten sovittiin, tiedossa ei ollut Vuosaaren rikospaikkakäynti.

– Vakavien rikosten fanittaminen on tuomittavaa, emmekä me ole sellaisen takana, toteaa Tervo.

Ruotsalainen kustantamo Lind & co on tietoinen tapahtumasta, mutta ei ole järjestelyissä mukana. Lind & Co, CrimeTime ja Storytel eivät ole osallistuneet tapahtuman sisältöjen suunnitteluun millään tavalla.

True Crime Finland Podcast on Minna Kavilon juontama podcast. Kavilo on omien sanojensa mukaan tapahtuman pääyhteistyökumppani. Kavilo hoitaa erilaisia käytännön järjestelyjä, kuten somepäivityksiä, vankilassa istuvan Ranisen puolesta.

Kavilon mielestä tapahtumassa ei ihailla rikollisuutta.

– Raninen haluaa toimia varoittavana esimerkkinä. Rikollisuus ei ole tavoiteltavaa elämää.

True crime kiinnostaa

True crime on kovassa nosteessa oleva, todellisiin henkirikoksiin perustuva viihdemuoto.

Erilaiset true crime -tapahtumat ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa yleisiä, mutta Suomessa tämä on uutta. Poikkeuksellista True Crime Events -tapahtumassa on myös se, että huomion keskipisteenä ovat rikolliset. Yleensä asiantuntijoina ovat esimerkiksi tutkijat tai patologit.

Ilmiö on näkyvillä myös kirjallisuudessa, tv-sarjoissa ja esimerkiksi podcasteina. Esimerkiksi Storytelissä Marko Lönnqvistin Elämäni gangsterina on palvelun kolmivuotisen historian kuunnelluin kirja. Lisäksi esimerkiksi Netflixin Making a Murderer -dokumentaarinen sarja herätti paljon kohua, kun sen ensimmäinen tuotankokausi julkaistiin 2015. True crime -sarjat ovat suosittuja myös Ylellä.

Sarjoja Ylelle hankkiva Kaisa Herlevi kertoo, että Yle näyttää true crimea, mutta sitä ei ole kovin paljon tarjolla.

– Seulan läpi pääsee vain muutama uusi sarja vuodessa. Ohjelmistoon pääsee analyyttisesti ja tasapuolisesti toteutettuja sarjoja, joissa rikollisia ei ihannoida. Meidän sarjoissamme tekijät ovat yleensä sivuosassa, ja keskiöön nousee itse rikostutkinta.

Herlevi toteaa, että true crimen voimistuva trendi on rikosfaktasarjojen budjettien kasvaminen: parhaat niistä toteutetaan yhtä huolellisesti kuin draama. Taustatutkimukseen ja tapahtumien dramatisointiin panostetaan entistä enemmän.

Kirjallisuusalalla pitkään kirjakustantajana ja kustannuspäällikkönä toiminut Jan Erola pitää Espoon true crime -tapahtumaa osin epäeettisenä.

– Tapahtumassa, jossa murhista tuomittu toimii oppaana omilla rikospaikoillaan, ollaan jo aika syvissä vesissä. Oma ensireaktioni oli puistatus.

Erola arvioi, että true crime on tulossa valtavirtaan yhä voimakkaammin ja aiempaa paremmin tuotteistettuna.

– Ilmeisesti fiktiivisen rikoskirjallisuuden puolella on saavutettu jonkinlainen saturaatiopiste.