Taajamajunilla nykyistä nopeammin perille? VR aikoo uusia kalustoaan 250 miljoonalla eurolla

VR aikoo uusia taajamajuniaan noin 250 miljoonalla eurolla.

Uudella kalustolla on tarkoitus korvata nykyisin Etelä-Suomessa taajamaliikenteessä käytettävä Sm2-kalusto. Tällä hetkellä Sm2-junia on käytössä 34 kappaletta.

Kalustolla ajetaan välejä Helsinki–Kouvola, Helsinki–Tampere, Helsinki–Riihimäki, Riihimäki–Lahti, Lahti–Kouvola ja Kouvola–Kotka.

VR:n mukaan vanha kalusto on tullut tiensä päähän eikä se täytä nykyajan vaatimuksia.

– Liikkuminen ei ole niissä esteetöntä, eli esimerkiksi pyörätuolilla ei pääse sisään. Lisäksi niistä puuttuu ilmastointi, kuvaa VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen.

Uudella kalustolla lisää nopeutta

Lisäksi uusien junien olisi tarkoitus olla huomattavasti vanhoja nopeampia.

– Nykyisten taajamajunien huippunopeus on tällä hetkellä 120 kilometriä tunnissa, kun muulla lähijunakalustolla se on 160. Uusilla hankittavilla junilla huippunopeus voisi olla 200 kilometriä tunnissa, Tuominen sanoo.

Hänen mukaansa, mitä nopeammin junat kulkevat, sitä pidempiä matkoja niillä voidaan tehdä. Uudet taajamajunat saattavat olla myös kaksikerroksisia, Tuominen kertoo.

– Tällöin esimerkiksi yläkerran voi varata työskentelytyyppiseen matkustamiseen.

VR:n mukaan kaluston toimittajaa ei vielä ole valittu, vaan hankinta käynnistetään tänä vuonna.

Tavoitteena on, että ensimmäiset uudet junat saataisiin käyttöön vuonna 2024. Kokonaisuudessaan vanha kalusto olisi korvattu vuonna 2026.

Investointi on VR:lle mittava, Tuominen toteaa. Hän vertaa sitä viime vuosina matkustajaliikenteeseen tehtyihin investoihin, joihin on kulunut noin 230 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä esimerkiksi ravintola- ja ekstravaunuja on uudistettu.