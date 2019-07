Analyysi: PS imee voimaa SDP:ltä, keskustalta ja kokoomukselta

Ylen puolekannatusmittauksen ensimmäiset puhelut soitettiin keskiviikkona 5. kesäkuuta. Silloin Antti Rinteen (sd.) hallitus oli jo näyttävästi esitellyt hallitusohjelmansa upouudessa Oodi-kirjastossa Helsingissä. Viimeiset soitot taas ovat tämän viikon tiistailta, jolloin eduskunta oli jo lähtenyt kesälomalle.

Mittausjaksoob mahtuu uusia ja osin yllättäviäkin ministerinimiä, vihreiden ja perussuomalaisten puoluekokoukset, keskustan ensimmäiset puheenjohtajaehdokkaat ja presidentin Kultaranta-keskustelut.

Mutta mikään näistä ei ole tainnut saada vaalikevään kannatustrendejä muuttumaan. Siihen tulokseen tuli ainakin mittauksen tekevän Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Ykkösenä oleva PS hipoo jo 20 prosenttia

Aloitetaan ykköspaikkaa pitävästä perussuomalaisista, jonka kannatuksen nousu oli hurja koko kevään ja joka vankistui hitusen vielä kesäkuussakin. Jussi Halla-ahon perussuomalaiset nousivat ykkösiksi heti ensimmäisessä vaalien jälkeisessä kyselyssä ja ykköspaikka on vahvistunut mittaus mittaukselta.

Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ovat pääoppositiopuolue. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kesäkuussa 19,7 prosenttia kantansa kertoneista äänestäisi puoluetta, jos vaalit olisivat nyt.

Huhtikuun vaalien erityispiirre oli se, että ensi kertaa yksikään puolue ei päässyt yli 20 prosentin. Se on poikkeuksellista, vaikka suunta on ollut sama jo pidempään.

Nyt PS saattaa murtaa tämän kehityksen. Ja murtaakin, jos viime viikonlopun Tampereen puoluekokouksen hyrinä jatkuu.

Tyytyväisyys Jussi Halla-ahoon oli vahvaa. Poikkipuolisia sanoja ei kuultu edes PS-nuorilta, joissa jyrkkä maahanmuuttovastainen linja on vallassa. Halla-aho pyrkii ilmiselvästi tekemään puolueesta yleispuolueen, jota yhä useamman suomalaisen on helpompi kannattaa.

Jyrkempi linja löytyy esimerkiksi vaaliohjelmista, mutta sitä ei kuultu vaalitenteissä eikä Tampereellakaan. Ainoa riski on se, että puolueen nykyisistä kannattajista tiukimmat alkavat pitää "mestaria" liian lempeänä.

Keskusta pahimmassa ahdingossa

Mittauksen suurin putoaja on pääministeripuolue SDP. Kuukaudessa kannatuksesta on sulanut 1,7 prosenttiyksikköä ja vaalien ykköspuolue on nyt sijalla kolme.

Turjan mukaan perussuomalaiset on nyt suurin puolue työväestön keskuudessa, ja vuoto demareista PS-riveihin jatkui kesäkuussakin. Mutta myös moni aiemmin demareita kannattanut valitsee nyt puolueekseen vasemmistoliiton.

Pahimmassa ahdingossa on nyt kuitenkin keskusta, jonka kannatus painui nyt 11,7 prosenttiin. Se on vähän puolueelle, joka oli neljän vuoden takaisissa vaaleissa suurin ja jonka puheenjohtaja oli melkein neljä vuotta pääministeri.

Annika Saarikko ei pyri nyt keskustan puheenjohtajaksi. Lehtikuva

Keskusta on nyt oudossa tilassa, kun valovoimaisin puheenjohtajaehdokas eli Annika Saarikko ei pyri puolueen johtoon eivätkä puheenjohtajiksi mielivät Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ole saaneet ilmoittautumisillaan syöksyä pysähtymään.

Keskustan johto suitsutti puolueen menestyneen hallitusneuvotteluissa paremmin kuin hyvin. Kannatusmittaus ei kuitenkaan kerro vain keskustalaisten vaan viime vaaleissa keskustaa äänestäneiden tämänhetkisiä aatoksia.

Monet keskustaa äänestäneet ovat Taloustutkimuksen Turjan mukaan nyt joko PS:n kannattajia tai katsomossa. Erityisen huolissaan keskustalaisten luulisi olevan siitä, että nyt yrittäjä-äänestäjiä siirtyy perussuomalaisiin.

Kokoomus eksyksissä

Kokoomus on nyt mittauksen toiseksi suurin puolue, mutta ei omasta ansiostaan. Kannatus on noussut vain prosenttiyksikön kymmenyksen eli sija koheni demarien sukelluksen ansiosta.

Näyttää vahvasti siltä, että kokoomus on oppositiossa pulassa ja eksyksissä, mikä ei ole lainkaan ihme 12 peräkkäisen hallitusvuoden jälkeen. Puolueessa haukotaan yhä henkeä, sillä keskustan pääsy hallitukseen tuntuu yhä kuin tyrmäysisku.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole tottunut olemaan oppositiossa. Markku Ulander / Lehtikuva

Halla-aho julisti viikonvaihteen puoluekokouksessa perussuomalaisten olevan eduskunnan pääoppositiopuolue. Kokoomuksen pitäisi keksiä fiksu linja, joka olisi muuta kuin sivistyneempi versio halla-aholaisuudesta. Joka tapauksessa riski PS:n varjoon jäämisestä on todellinen ja suuri, varsinkin nyt kun Halla-aho palaa takaisin eduskuntakeskusteluihin.

Hallituksen kannatus pysynyt

Pääministeri Rinteen tuskaa saattaa helpottaa se, että viiden hallituspuolueen yhteenlaskettu kannatus ei ole juurikaan huvennut. Eduskuntavaaleissa se oli 55,7 prosenttia, nyt 55,5.

Vasemmistoliiton lisäksi myös vihreät vahvistuivat kesäkuun mittauksessa. Porin kesäkuisessa puoluekokouksessa Touko Aallon jälkeiset poikkeusjärjestelyt päättyivät ja siirryttiin Maria Ohisalon aikaan. Nyt vihreitä kannatti 14,3 prosenttia kantansa kertoneista.

Maria Ohisalo valittiin Porin puoluekokouksessa vihreiden puheenjohtajaksi yksimielisesti. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Rokottaako tiukka linja Syyrian leireillä oleviin pääministeripuoluetta?

Pääministeri Rinteen puolueen kannatusta on saattanut rokottaa hallituksen ainakin ulospäin kylmäkiskoiselta näyttänyt linja Syyrian al-Holin leirillä olevia suomalaisnaisia ja -lapsia kohtaan.

Rinne sanoi vaalien jälkeen ensimmäisellä ja ainoalla kyselytunnilla, että Suomi ei ole aikeissa evakuoida suomalaisia turvaan leirin hädältä ja helteeltä. Oikeusoppineiden ja monien suomalaisten mielestä linja on liian jyrkkä varsinkin lasten kohdalla.

Paine suomalaislasten pelastamiseksi kasvaa sitä mukaan kun lämpötila leirillä nousee. Kulisseissa etsittäneenkin kuumeisesti joko pohjoismaista tai EU-tason ratkaisua eurooppalaisten evakuointiin.

Antti Rinteen hallitus nimitettiin vajaa kuukausi sitten 7. kesäkuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Se päätös ei välttämättä lisää pelkästään hallituspuolueiden kannatusta, sillä evakuointeja vastustetaan ainakin samalla voimalla kuin niitä vaaditaan. Kiivaimmat vastustajat löytyvät PS-kannattajista.

Ensimmäinen todellinen näytön paikka Rinteen hallituksella onkin ensi kuun budjettiriihi. Viimeistään silloin pitäisi ruveta lunastamaan lupauksia Juha Sipilän (kesk.) hallitusta oikeudenmukaisemmasta politiikasta.

Lisää aiheesta:

Ylen mittaus: Keskustan kannatus painui ennätyksellisen alas – perussuomalaiset jatkaa selvästi suurimpana puolueena

Suomi ei ole hakemassa Isis-leireillä olevia takaisin Suomeen – oikeusministeri Henriksson kyselytunnilla: "Hallitus ei lähde aktiivisesti hakemaan näitä ihmisiä pois"

Ylen kysely: Keskustan puheenjohtajakisasta tulossa todella tiukka – Kaikkonen ja Kulmuni lähes tasoissa