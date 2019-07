Riittääkö sinulle pehmeä vuode vai kaipaatko aamiaisen sänkyysi? Moderni yöpyjä vaatii elämyksiä ja palvelua, eli selkeää irtiottoa arjesta

Aamiainen sänkyyn tarjoiltuna on yksi tapa tehdä pesäeroa arjen kaurapuuroralliin.

Tampereella hotellien vastaanotossa riittää heinäkuussa väkeä ruuhkaksi asti. Hotellit täyttyvät kesämatkailijoista lähes ääriään myöten. Käyttöaste nousee parhaina päivinä yli 80 prosentin, kun erilaiset tapahtumat vetävät väkeä kaupunkiin.

Välillä hotelleissa myydään jopa ei-oota, Original Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtaja Irmeli Puolanne kertoo.

– On erilaisia festariaikoja, kuten esimerkiksi Tammerfest, jolloin talo on ihan täynnä.

Original Sokos Hotel Ilveksessä vieraita on palvelemassa vastaanottovirkailija Marita Kokko. Jussi Mansikka / Yle

Tampereen hotellitarjonta Vuonna 2008 Tampereella oli 18 hotellia ja 3982 vuodepaikkaa

Vuonna 2018 hotelleja oli jo 26 ja vuodepaikkoja 6100

Tampereelle on tulossa kolme uutta hotellia, mikä tekee yli 1000 uutta vuodepaikkaa

Ensimmäisenä valmistuu Marriot-ketjun hotelli Tampere-talon viereen vuoden 2019 lopulla

Kansiareenalle rakennetaan Lapland Hotels -ketjulle hotelli, joka valmistuu 2021

Tampereen messu- ja urheilukeskuksen hotellihanke etsii vielä toteuttajaa ja rahoitusta

Hotellit kilpailevat elämyksillä

Tampereelle on tulossa lähivuosina kolme uutta hotellia. Vuodepaikkoja hotellit tuovat kaupunkiin lisää yli 1000. Se tietää töitä nykyisille toimijoille kilpailussa asiakkaista aikoina, jolloin hotelleissa on tilaa.

– Kilpailuhan on aina hyvästä. Se pistää meidän kaikki juoksemaan vähän kovempaa. Me tehdään aina vaan parempaa laatua ja haetaan uusia keinoja viehättää vieraitamme. Se luo myös kysyntää alueelle, kun on tarjontaa enemmän, sanoo Original Sokos Hotel Ilveksen hotellinjohtaja Irmeli Puolanne.

Lähinnä uutta Marriot-ketjun hotellia toimiva Tampereen ainoa hostelli Dream Hostel & Hotel ei kavahda uutta naapuria. Sekin laajensi toimintaansa hotellipuolelle muutama vuosi sitten laajentaakseen asiakaskuntaansa.

– Totta kai kilpailun koveneminen pistää meidät miettimään asemaamme markkinoilla, mutta olemme ehkä sen verran omalaatuinen tuote, että en usko sen ihan suoraan vaikuttavan meihin, arvelee matkailualan yrittäjä Ville Virkki.

– Tosin niin sanottu ylivuoto ensisijaisen hotellin täytyttyä saattaa näkyä asiakkaina, jotka etsivät korvaavaa hotellia mahdollisimman läheltä.

Ville Virkki aloitti majoitustoiminnan kymmenen vuotta sitten hostellilla, mutta nyt toiminnassa on myös pieni hotelli ja tarjolla on huoneistoja. Jussi Mansikka / Yle

Millä hotellit kilpailevat, ja mitä asiakkaat tänä päivänä hotellilta odottavat?

– Kyllä se on elämyksellisyys ja palvelu. Ihmiset kaipaavat irtiottoa arjesta. Kaikillahan meillä on hyvät seinät ja sängyt, joten tunnelma ja asioiden toimivuus ratkaisevat, hotellinjohtaja Irmeli Puolanne sanoo.

Dream Hostel & Hotel luottaa moneen kertaan palkittuun omaleimaisuuteensa.

– Se on ehkä tärkeintä, että asiakkaat tietävät, että meillä on ihmisläheinen ja ei ehkä niin virallinen ja pönöttävä tunnelma kuin monessa muussa paikassa, Virkki kuvailee.

He panostavat myös asiakkaiden ohjaamiseen alueen tapahtumien ja elämyksien pariin.

– Meillä on henkilökunta erittäin hyvin perillä siitä, mitä kaupungissa tapahtuu ja paljon omia suosituksia. Neuvomme asiakkaalle mielestämme parhaat vinkit kaupungista.

– Juuri lähetin amerikkalaisia bloggareita Hiedanrantaan, kun he halusivat lähteä katsomaan graffiteja. Kaikille löytyy se, mitä he haluavat. Se on urbaani kaupunkikokemus hyvässä ympäristössä ja seurassa, Virkki kertoo.

Hakukoneella vai suoraan hotellista?

Nykyään hotellin varaaminen on tehty helpoksi. Verkon hakukoneet tarjoavat kilpaa sovelluksia, joilla voi helposti etsiä hotellihuoneita ja verrata hintoja. Tosin hakukoneen löytämä huone saattaa olla takapihalla ikävin näkymin, tai remonttia odottava ja parhaat päivänsä nähnyt.

– Tietysti hotellialan yrittäjänä sanon, että varaa aina hotellin omilta sivuilta, koska silloin välikädet jäävät pois. Hakukone vetää aika ison siivun välistä.

Dream Hostel & Hotel Tampere tarjoaa vierailleen runsaasti yhteistä tilaa pienten, lähinnä nukkumiseen tarkoitettujen huoneiden jatkeeksi. Jussi Mansikka / Yle

Kuluttajana Virkki kertoo hotellia etsiessään käyvänsä läpi kolmesta neljään hakukanavaa katsoakseen ajankohdan hinnan.

– Sen jälkeen olen suoraan yhteydessä hotelliin ja kerron, että haluan varata heiltä suoraan.

Dream Hostel & Hotel antaa saman hinnan kaikille hakukoneille ja omille verkkosivuilleen, mutta esimerkiksi Sokos kehottaa hyödyntämään etukortin tarjoukset varaamalla omilta verkkosivuiltaan.

– Ja tietysti olemalla suoraan yhteydessä hotellin kanssa voi ainakin esittää toiveita ja kysyä enemmän. Hakukoneiden sivuilta löytyvät standardihuoneet. Ja ainahan voi yrittää vaikuttaa asiaan puhumalla. Kyllä uskon, että meiltä sen verran joustoa löytyy, Irmeli Puolanne naurahtaa.