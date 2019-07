Suonesta tuleekin Suomi – Monty Pythonin kääntäminen teatterin lavalle oli haastava mutta hauska urakka intohimoiselle fanille

Seinäjoen kaupunginteatteri tuo musikaalikomedian ensimmäistä kertaa suomenkielisenä versiona kesäteatterin lavalle. Spamalot perustuu Monty Pythonin elokuvaan Hullu Maailma.

1970-luvulla vaikuttanut kuusipäinen komediaryhmä viettää tänä vuonna 50. merkkivuottaan. Musikaali on Seinäjoen kaupunginteatterin ensimmäinen kesäteatterille tuottama musikaalinäytös.

.

Musikaalin puvustuksessa ja lavastuksessa ei ole säästelty. Iina Thomsson/Yle

Seinäjoen kaupunginteatterin tavoitteena on saada kesästä kolmas näytäntökausi, ja nostaa Törnävä Suomen tunnetuimpien kesäteattereiden joukkoon seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tavallista pidempi käännöstyö

Broadway-musikaalin komiikka syntyy eri elementtien ristiriidasta. Spamalot sisältää lukuisia musikaalikliseitä, mutta kuningas Arthur ja hänen ritarikuntansa suhtautuvat äärimmäisellä vakavuudella saamaansa tehtävään tavoitteenaan löytää Graalin malja. Miten karnevaalimainen musikaalikomedia on onnistuttu tuomaan alkuperäiskieleltä suomeksi?

Spamalotin suomentamisesta vastannut kääntäjä Mikko Koivusalo tunnustautuu intohimoiseksi Monty Python -faniksi. Oma fanitus asetti kuitenkin riman vielä korkeammalle ja teki kääntämistyöstä tavallista haasteellisempaa.

– Kyseessä on ikoninen huumorin laji, jolla on fanaattisia palvojia ympäri maailmaa. Totta kai halusin tehdä sen todella hyvin.

Spamalot sisältää valtavat määrät sanaleikittelyä ja virtuoosimaisia laulutekstejä, jotka eivät suoriltaan taivu suomeksi. Käännöstyö vei Koivusalolta hieman kauemmin kuin normaalisti musikaalikäännösten kohdalla, eli noin kolme kuukautta.

Kääntäjä Mikko Koivusalo on intohimoinen Monty Python -fani. Ghadi Boustani / Yle

Oman haasteensa työhön toi musiikki. Musikaalikappaleiden sisältämät riimittelyt, svengit ja korkeat nuotit vaativat aivan omanlaistaan ajatustyötä. Alkuperäistä nuottikaavaakaan ei sovi sorkkia kuin pakon edessä.

Yhdeksi hankalaksi kohdaksi muodostui musikaalista tunnetun Finland-kappaleen suomentaminen. Koko laulu perustuu siihen, että England sekoittuu Finland-sanaan ja samassa lavalle rientää jo joukko suomalaisia tanssimaan hullunkurisesti.

– Yritin keksiä sanan jonka voisi kuulla väärin ja sekoittaa Suomeen. Lopulta käänsin sen niin, että kuningas Arthur, jonka myötä Englannin valtakunta sai kuin piristysruiskeen suoneen ja tämä suoneen kuullaankin, että Suomeen, Koivusalo paljastaa.

Mutta kuinka hauskaa komedian kääntäminen suomettajalle oli?

– Musikaali perustuu Monty Pythonin elokuvaan, jonka osaan lähestulkoon ulkoa. Olen myös nähnyt Spamalotin Lontoossa, joten materiaali oli jo täysin tuttua ennalta. Ihastelin kyllä, kuinka jotkut osaavat olla hauskoja jo paperilla, mutta nyt katsoin tätä melko analyyttisella silmällä, Koivusalo naurahtaa.

Täysverinen Broadway-musikaali

Spamalotin ohjaaja, koomikkonakin tunnettu Mika Eirtovaara kertoo musikaalin olleen hänelle hyvin mielenkiintoinen projekti. Eirtovaaralle lapsuudesta tutuissa Monty Python -sketseissä näkyy nyt oma ohjaajan kädenjälki.

– Tässä ovat alansa ammattilaiset yhdistäneet voimat, ja minun tehtävänäni on ollut oikeastaan laittaa kaikki kasaan.

Eirtovaara on iloinen, että Seinäjoen kaupunginteatteri on lähtenyt toteuttamaan musikaalia kunnolla ja näin isosti.

– Meillä on ihan täysverinen Broadway-musikaali täällä Törnävän kesäteatterissa ja Suomen huippuammattilaisia lavalla. Taitotaso ja rima on kaikilla korkealla.

Kuningas Arthurin roolissa nähdään oopperalavoilta tuttu Juha Hostikka. Näyttelijä kertoo hypyn oopperasta Spamalotin maailmaan käyneen kivuttomasti.

– Tietysti kaikki lähtee aina siitä, että on hyvä teos. Työryhmä ja sen yhteishenki vaikuttavat myös äärimmäisen paljon lopputulokseen. Kaikkien on puhallettava yhteen hiileen ja tehtävä samaa juttua. Pyritään yhdessä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja täällä siinä on todella onnistuttu.