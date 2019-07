Metrinmittainen käärmeenpoikanen katosi terraariostaan Särkänniemessä

Keltainen anakonda on väritykseltän keltamusta. Poikanen on ohut, mutta pituudeltaan noin metrin.

Karkulainen on todennäköisesti päässyt ulos somisteiden rei'istä.

Särkänniemen huvipuistossa Tampereella on kateissa anakondakäärmeen poikanen. Vaikka kyseessä on poikanen, sillä on mittaa noin metri.

Särkänniemen operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu kertoo, että katoaminen havaittiin eilen keskiviikkona, kun kahta poikasta mentiin katsomaan. Ne olivat muuttaneet uuteen terraarioon maanantaina.

– Ajattelimme, että toinen on vain piilossa ja pengoimme terraariota. Niillä on kova halu kaivautua hiekkaan. Tänään totesimme, että ei se siellä ole, Ojansivu kertoo.

Tällä hetkellä epäillään, että kadonnut poikanen on onnistunut pääsemään ulos somisteiden rakenteissa olleista pienistä rei'istä. Poikanen on suippopäinen ja kapea, Ojansivun arvion mukaan kahden aikuisen sormen paksuinen. Todennäköisesti karkulainen on piilossa terraarion rakenteen ja somisteen välissä.

– Terraarion rakenteita puretaan pikku hiljaa, ettei poikasta satuteta. Huomenna olemme viisaampia.

On kuitenkin olemassa teoreettinen, mutta varsin pieni mahdollisuus, että käärme on päässyt terraariosta kokonaan pois. Keltaiset anakondat eivät ole myrkyllisiä, mutta pelästynyt käärme saattaa purra. Särkänniemi kehottaa tiedotteessaan ottamaan yhteyttä henkilökuntaan, jos käärmeen kohtaa akvaariossa.

Ulos akvaarion tiloista käärme ei kuitenkaan pysty luikertelemaan pakoon. Akvaario on avoinna normaalisti karkumatkasta huolimatta. Toinen anakondanpoikanen on siirretty väliaikaiseen terraarioon, jottei sekin pääsisi luikahtamaan ulos.

Käärme selviää viikkoja tai jopa pari kuukautta ilman ruokaa, joten sillä ei varsinaisesti ole hätää. Poikanen saatta myös luikerrella omin neuvoin takaisin, kun nälkä yllättää tai kaipuu terraarion lämpöön iskee.

Keltainen anakonda on eteläamerikkalainen, myrkytön käärmelaji. Laji on paljon sukulaistaan viheranakondaa pienempi. Keltaista anakondaa kutsutaan myös nimillä paraguaynanakonda ja etelänanakonda.