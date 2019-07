Herätys: Trump korosti yhtenäisyyttä itsenäisyyspäiväshow'ssa, arjen striimaaminen nousi ilmiöksi, etelässä tulee runsaasti vettä

Trump korosti kansankunnan yhtenäisyyttä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump korosti kansakunnan yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäivätapahtumassa Washingtonissa. Trump isännöi massiivista itsenäisyyspäiväjuhlaa panssarivaunuesittelyineen ja sotilaskoneiden ylilentoineen. Trump kertasi puheessaan Yhdysvaltojen historiaa ja vakuutti, että maa on tänään vahvempi kuin se on koskaan ollut.

Sudanissa päästiin sopuun hallinnosta

Poliittinen kriisi Sudanissa on jatkunut kuukausia. Laajoissa mielenosoituksissa on vaadittu siviilien mukaanottamista maan hallintoon. MARWAN ALI/ EPA

Sudanin kuukausia jatkunut poliittinen kriisi on päättynyt. Maata nyt hallitsevat kenraalit ja siviiliprotestoijat ovat päässeet sopuun lähivuosien hallinnosta. Osapuolet sopivat itsenäisen neuvoston perustamisesta. Neuvoston puheenjohtajuus on kiertävä sotilaiden ja siviilien kesken. Aiemmat neuvottelut katkesivat toukokuussa, kun osapuolet eivät päässeet sopimukseen siitä, johtaako neuvostoa sotilas vai siviili.

Sadat tuhannet seuraavat, kun Anssi Huovinen kärsii krapulasta, saunoo ja reissaa

Huovinen saa striimaamisesta pääsääntöiset tulonsa. Timo Sihvonen / Yle

Arkisen elämän striimaaminen on kasvanut suosituksi ilmiöksi. Anssi Huovinen jakaa lähes koko elämänsä suorassa lähetyksessä, hänen kanavallaan on Twitch-suoratoistopalvelussa yli 200 000 seuraajaa.

Rullalautoja vastustettiin 40 vuotta sitten samoin perustein kuin sähköpotkulautoja nyt

Suomen ensimmäinen rullalautailun Suomen mestari Mikko Siukosaari Helsingissä 1980-luvun alussa. Sami Wilenius ikuisti Siukosaaren pogo-tempun Polaroid-kameralla. Sami Wilenius

Lehdet kirjoittivat ja kansa paheksui, kun ensimmäiset skeittilaudat tulivat Yhdysvalloista Suomeen 1975. Rullalautailu oli aluksi kiellettyä. Turvallisuudesta ja piittaamattomuudesta puhuttiin tuolloinkin, hyvin samalla tapaa kuin nyt sähköpotkulautojen yleistyessä. Epäiltiin, että kanssaihmisiin sattuu, kun laudoilla törmäillään.

Etelään sateita, ylempänä poutaisempaa

Joonas Koskela / Yle

Etelä-Suomeen on odotettavissa tänään laajemmalle alueelle runsaita vesisateita. Lämpötilat vaihtelevat etelässä päivällä 11:n ja 16 asteen välillä. Maan keskiosaan on odotettavissa enimmäkseen poutasäätä. Lapissa on tiedossa runsasta pilvisyyttä.

