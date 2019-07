Punainen Risti: Hakekaa kansalaisenne al-Holin leiriltä

Punaisen Ristin mukaan al-Holissa ja sitä ympäröivillä leireillä on kaikkiaan 100 000 ihmistä.

Syyrian al-Holin pakolaisleirin olosuhteet ovat hirveät, ja ihmiset pitäisi palauttaa sieltä kotimaihinsa mahdollisimman pian, sanoo Kansainvälinen Punainen Risti (siirryt toiseen palveluun). Järjestö varoittaa, että leirille jäävät ihmiset joutuvat kohtaamaan äärimmäisiä vaikeuksia.

– Ihmisiä pidetään juridisessa välitilassa epävakaissa oloissa. Sata tuhatta ihmistä, jotka ovat viettäneet viime kuukaudet, tai vuodet, pommiuhan alla nälkiintyneinä, haavoittuneita, sairaina, traumatisoituneina. Tilanne on apokalyptinen, sanoi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) Lähi-idän operaatioiden johtaja Fabrizio Carboni.

Suurin osa leirillä olevista on lapsia

Al-Holissa olevien naisten ja lasten kohtalosta päättäminen on ollut länsimaille äärimmäisen vaikea kysymys. Esimerkiksi Ranska on ilmoittanut kotiuttavansa vain lapsia ja arvioivansa tilanteen tapauskohtaisesti. Britannia taas on evännyt Isisin jäseniltä kansalaisuuden kokonaan.

– Meidän tehtävämme on sanoa valtioille, että ottakaa kansalaisenne takaisin, Carboni sanoi.

Hän tuomitsee ihmisten, erityisesti lasten, leimaamisen hyviksi tai huonoiksi uhreiksi.

– Ikään kuin lapset voisivat olla muuta kuin vain uhreja.

Carbonin mukaan kaksi kolmasosaa al-Holissa olevista ihmisistä on lapsia, enimmäkseen alle 12-vuotiaita. Hänen mukaansa on kohtuutonta jättää lapset leirille.

– Ei lapsia jätetä keskelle ei-mitään äärimmäisen kuumuuden, kylmyyden ja väkivallan armoille, hän sanoi.

Carboni varoitti valtioita siitä, että jossain vaiheessa on maksettava hinta, ja jos asiaa lykätään, hinta tulee olemaan vielä kovempi.

"Se on valtioiden velvollisuus"

Punainen Risti on yksi suurimmista leirillä humanitaarista apua tarjoavista järjestöistä. Sen mukaan al-Holissa ja sitä ympäröivillä leireillä on kaikkiaan 100 000 ihmistä.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ylläpitää kenttäsairaalaa al-Holissa, jakaa ruokaa ja vettä ja rakentaa käymälöitä.

– Kukaan ei voi odottaa, että ICRC ylläpitää 100 000:ta ihmistä seuraavan 25–30 vuoden ajan, se on valtioiden velvollisuus.

Carboni sanoo ymmärtävänsä, että monille valtioille epäiltyjen jihadistien palauttaminen voi olla poliittisesti vaikeaa, mutta kehotti hallituksia kantamaan vastuunsa.

Juttua täydennetty 4.7.2019 kello 23.02: Lisätty ICRC:n Lähi-idän operaatioiden johtajan Fabrizio Carbonin kommentit.

