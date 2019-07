Keliakiaa sairastavan pikkutytön ilmoitus kaupan seinällä poiki etsintäoperaation ja irtokarkkitempauksen: "Olisi hienoa, jos lapsi saisi turvallisesti itse valita ja ottaa"

Kauppias Olli Pehkosen työpöydällä oli lähes kuukauden ajan asiakaspalaute, joka vaivasi häntä:

"11-vuotias tyttö toivoisi gluteenittomien osastolle omaa irtokarkkihyllyä, koska tavallisessa hyllyssä olevien kauhojen mukana siirtyy vehnäpölyä yms. Hän aikoo mennä kesällä Jyväskylään junalla, kun siellä sellainen jo on. Kun ei ole koskaan keliakian takia saanut irtokarkkeja"

Pienten lasten isänä Pehkonen tietää, kuinka tärkeitä hetkiä irtokarkkien ostamiskokemukset ovat. Kun Pehkoselle selvisi, ettei Jyväskylässäkään ole enää gluteenitonta irtokarkkihyllyä, päätti hän tehdä kauppansa Facebook-sivulle päivityksen, jossa pyysi apua palautteen antaneen tytön löytämiseksi. Ilmoituksessa Pehkonen lupasi tytölle erillisen karkkikierroksen.

Kauaa ei mennyt, kun tytön äiti otti yhteyttä.

– Viiden tunnin kuluttua päivityksestä tyttö oli kaiuttimen välityksellä puhelussa mukana ja kuuli, kun sanoin että järjestetään mahdollisimman nopeasti tämä tapahtuma hänelle. Se riemu oli kyllä todella koskettavaa, Pehkonen kertoo.

"Hyvänen aika, minähän olen etsintäkuulutettu"

Ilmoituksen takana oli lapualainen Sari Latvala yhdessä tyttärensä Ennin kanssa. Palautteen antaminen ei ollut heille uutta, vaan vastaavanlaisia palautteita on jätetty jo useampaan kauppaan eri paikkakunnilla. Nyt kuitenkin kesäloma sai yllättävän käänteen.

– Äitini laittoi minulle whatsapp-viestiä, josko minä olisin asiakaspalautteen takana. Meidät paljasti maininta matkasta Jyväskylään. Kuvakaappaus Facebook-päivityksestä paljasti viimein, että hyvänen aika, minähän olen etsintäkuulutettu, Latvala naurahtaa.

Enni on kärsinyt koko lapsuutensa ajan vehnäallergiasta, mutta keliakia puhkesi vasta myöhemmällä iällä. Tästä syystä hän ei ole päässyt maistamaan irtokarkkeja.

Latvala on ollut jo yhteydessä kauppiaaseen, mutta tarkempi ajankohta yksityiselle karkkikierrokselle on vielä sopimatta.

Aiemmin palautteisiin ei ole reagoitu.

– Osa on sanonut heti, että on liian vaikea järjestää. Joku on saattanut sanoa, että laitetaan asiaa eteenpäin, mutta mitään ei ole tapahtunut. Tämä oli todella yllätys, että monet ovat reagoineet tähän niin tunteella.

Latvalan perheessä odotetaan innolla karkkikierrosta. Kuvassa Enni, Sari ja Ellen Latvala. Sari Latvalan kotialbumi

Pussi kerrallaan tuoteselosteita tutkien

Kaupan Facebook-päivitys keräsi nopeasti suuren määrän kommentteja ja kohtalontovereita. Yksi kommentoijista on Kauhavan Alahärmässä asuva Anne-Mari Kujanen, jonka 7-vuotias tytär kärsii keliakiasta. Tämän vuoksi irtokarkit on täytynyt jättää kauppaan.

– Se on ikävä aina sanoa tytölle, että et sinä saa näitä, kun näitä on voinut joku ottaa kauhalla, joka on koskenut viljatuotteisiin.

Kujasen tytär ei pysty syömään kuin puhdasta kauraa. Normaalit viljatuotteet eivät käy.

–Se aiheuttaa kovia vatsakipuja ja vaikuttaa heti vatsan toimintaan, kun mahassa on nukkaa. Jo pienikin määrä vaurioittaa vatsaa.

Viljatuotteiden välttely on haasteellista. Tuoteselosteet täytyy tutkia tarkkaan.

– Nyt on jo oppinut vähän tietämään, kun on sata kertaa lukenut tuoteselostukset, mutta aluksi joutui kyllä pussi kerrallaan metsästämään, että mikä käy. Joskus on vieläkin epävarma, kun tulee vastaan uusia ainesosia. Kyllä se on välillä sellaista hakemista karkkiosastolla.

Latvala on myös huomannut, että tuoteselosteet voivat muuttua. Tästä syystä ne on syytä lukea tarkkaan joka kerta.

Keliakiaa sairastavat joutuvat tutkimaan tuoteselosteita erityisen tarkasti Merja Siirilä / Yle

Tuhat kiloa karkkia

Kauppias Olli Pehkonen järjestää elokuun lopulla kahden päivän ajan pop up-tapahtuman, johon osallistuu myös Keliakialiitto. Tällöin paikalla valvotaan tarkasti, että kauhat eivät ole kosketuksissa viljatuotteiden kanssa.

Keliakia – Autoimmuunisairaus, jossa vehnän, rukiin ja ohran sisältämä valkuaisaine, gluteeni, vaurioittaa ohutsuolen limakalvoa niin, että suolinukka tuhoutuu osittain tai kokonaan. Tästä johtuen ravintoaineet eivät imeydy elimistöön kunnolla. – Suomessa keliakiaa esiintyy noin kahdella prosentilla väestöstä. – Elinikäinen sairaus, mutta gluteenittomalla ruokavaliolla sen oireet saadaan hallintaan. Lähde: Terveyskirjasto.fi (siirryt toiseen palveluun)

Vastaavia tempauksia on järjestetty aiemminkin. Keliakialiitto palkitsi (siirryt toiseen palveluun) Länsi-Pohjan keliakiayhdistyksen irtokarkkitempauksen tämän vuoden keliakiatekona.

Sen sijaan pysyvämmän hyllyn järjestäminen olisi haastavampaa. Pehkonen on jo yli kolmen kuukauden ajan neuvotellut tavarantoimittajan kanssa asiasta.

– He pelkäävät kontaminaation vaaraa. Vielä he eivät ole lähteneet mukaan tähän, mutta ehkä tämä herättää keskustelua valtakunnallisestikin.

Sari Latvalan mukaan jo pari-kolmekin karkkilaatua riittäisi.

– Tärkeintä olisi, että lapsi saisi itse ottaa, tutkia ja tehdä sen ostopäätöksen turvallisesti. Olisi hienoa, jos ei tarvitsisi murehtia, onko kauha koskenut viljatuotteita. Kontaminaatiovaara pitäisi saada mahdollisimman pieneksi.

Vaikka Latvalan perheessä Enni pääseekin yksityiselle karkinostokierrokselle, aikoo perhe osallistua myös pop up-tapahtumaan.

– Päivät on kirjoitettu jo kalenteriin, Latvala naurahtaa.

Pehkonen arvioi parhaillaan, kuinka paljon karkkia tapahtumaan tarvitaan. Osallistujen määrä ainakin Facebook-päivityksen mukaan on suuri.

– Pitää neuvotella tavarantoimittajan kanssa, että mikä on oikea määrä. Veikkaan, että puhutaan noin tuhannesta kilosta. Se on tavoitteena, että karkit eivät lopu kesken.