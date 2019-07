Särkänniemessä kadonutta anakondaa houkutellaan esiin lämpölampuilla ja hiirillä

Keltainen anakonda on väritykseltän keltamusta. Poikanen on ohut, mutta pituudeltaan noin metrin.

Keltainen anakonda on väritykseltän keltamusta. Poikanen on ohut, mutta pituudeltaan noin metrin. Särkänniemi

Huvipuiston akvaario on auki perjantaina käärmeen katoamisesta huolimatta.

Tampereen Särkänniemen huvipuistossa jatketaan kadonneen anakondan poikasen metsästystä.

Huvipuiston operatiivinen johtaja Tiia Ojansivu arvioi, että vaikka käärme olisi poistunut terraariostaan, se tuskin siirtyy asiakastiloihin. Niissä on paljon viileämpää kuin hoitotilojen puolella, jossa ilmanala on lämpimän trooppinen.

– Se hakeutuu lämpöön ja kohta haluaa vettäkin, koska on uiva laji. Eikä yleisöllä ole hiiriä. Meillä on paremmat herkut siellä toisella puolella, Ojansivu sanoi perjantaiaamuna Radio Suomen Tampereen lähetyksessä.

Huvipuisto arvioi torstaina, että käärme olisi kulkenut ulos terraarion somisteiden rei’istä.

– Se on vielä hyvin pieni käärme. Se on kapea ja soukka ja pääkin on hyvin pieni, mikä mahdollistaa sen, että se mahtuu menemään pienestäkin raosta terraarion somisteen taakse, Ojansivu sanoo.

Katoaminen havaittiin jo keskiviikkona, kun kahta poikasta mentiin katsomaan. Ne olivat muuttaneet uuteen terraarioon maanantaina.

Käärme on noin metrin pituinen

Ojansivun mukaan käärmettä onkin etsitty terraarion somisteen takaa.

– On mielettömän pieni mahdollisuus, että se olisi poissa omasta terraariostaan, Ojansivu sanoo.

Terraario sijaitsee huvipuiston akvaariossa, jossa voi tutustua käärmeiden lisäksi muun muassa kaloihin ja liskoihin.

Kadoksissa oleva anakondakäärmeen poikanen on noin metrin pitkä ja väritykseltään keltamusta.

Poikasen hampaat ovat pienet

Keltaiset anakondat eivät ole myrkyllisiä, vaan ne saalistavat kuristamalla. Ojansivu arvioi, että näin pieni yksilö ei ole vaaraksi kenellekään. Peloissaan ollessaan se saattaa kuitenkin puraista.

– Hampaat ovat vielä hyvin pienet, että ei siitä pahaa jälkeä pääse syntymään, Ojansivu sanoo.

Akvaario on auki myös perjantaina käärmeen katoamisesta huolimatta. Särkänniemi kehottaa, että asiakkaat ottavat heti yhteyttä henkilökuntaan, jos kohtaavat käärmeen akvaariossa.

– En usko, että yleisökatoa tulee. Toivottavasti tulee yleisöryntäys, koska meillä on todella hieno akvaario, Ojansivu sanoo.