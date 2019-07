BBC: Kiina erottaa uiguurilapsia vanhemmistaan – "vaikuttaa kulttuuriselta kansanmurhalta"

How Hwee Young / EPA

Kuvituskuva. Näkymä Kashgarin vanhassa kaupungissa Xinjiangin uiguurialueella. How Hwee Young / EPA

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kiina erottaa islaminuskoisten uiguurien lapsia vanhemmistaan, uskonnostaan ja kielestään.

Jo aiemmin on kerrottu uiguuriaikuisten laajamittaisista pidätyksistä. Kiinan on arvioitu vieneen satoja tuhansia aikuisia valtaville leireille uiguurienemmistöisessä Xinjiangin maakunnassa.

Nyt BBC kertoo keränneensä haastatteluista ja julkisista asiakirjoista todisteita siitä, että lapsia erotetaan vanhemmistaan ja viedään sisäoppilaitoksiin.

Itse Xinjiangissa todisteita on lähes mahdotonta kerätä, koska toimittajia valvotaan herkeämättä. Sen sijaan BBC on haastatellut kymmeniä Turkissa olevia kiinalaisia uiguureja. He ovat kertoneet lasten katoamisesta. Osa ei tiedä näiden kohtaloa, osa kertoo kuulleensa, että lapsia olisi viety orpokoteihin tai sisäoppilaitoksiin.

Uiguureja on matkustanut Turkkiin opiskelemaan, tapaamaan sukulaisia tai liikeasioissa, Osa on paennut sortoa Kiinassa. Moni pelkää nyt palata, koska pelkää joutuvansa pidätetyksi ja suljetuksi leirille.

Kiina väittää kitkevänsä ääriuskonnollisuutta

Kiina on perustellut uiguurien vangitsemisia terrorismin kitkemisellä. Kiinan viranomaisten mukaan uiguureja koulutetaan leireillä ääriuskonnollisuuden kitkemiseksi. On kuitenkin tihkunut todisteita siitä, että monia pidätetään yksinkertaisesti uskonsa ilmaisemisesta tai siksi, että heillä on yhteyksiä Turkkiin.

Saksalainen tutkija Adrian Zenz on saanut kiitosta paljastuksistaan, jotka koskevat aikuisten uiguurien pidätysten laajuutta. BBC:n tilaamassa tutkimuksessa hän kertoo virallisten asiakirjojen viittaavan myös siihen (siirryt toiseen palveluun), että pidätettyjen uiguurien lapsia suljetaan sisäoppilaitoksiin ja pyritään irrottamaan omasta kulttuuristaan.

Zenzin mukaan kouluja laajennetaan Xinjiangissa ennennäkemätöntä vauhtia. Niihin rakennetaan muun muassa lisää makuusaleja.

Pelkästään vuonna 2017 lastentarhoihin otettujen lasten määrä kasvoi Xinjiangissa puolella miljoonalla. Lisäyksestä 90 prosenttia oli uiguurien tai muiden muslimien lapsia. Esikoulua käyvien lasten osuus kaikista lapsista oli aiemmin Xinjiangissa alle Kiinan maakuntien keskiarvon, nyt se on Kiinan korkein.

Esimerkiksi viime huhtikuussa viranomaiset veivät yhteen suureen sisäoppilaitokseen kylistä 2 000 lasta, BBC kertoo.

"Kiina yrittää kitkeä lapset irti juuristaan"

Hallituksen propagandassa sisäoppilaitosten sanotaan auttavan ylläpitämään vakautta ja yhteiskuntarauhaa, ja koulujen sanotaan ottavan vanhempien paikan.

Zenzin mukaan kouluissa pyritään kitkemään muiden kuin Kiinan kielen käyttö ankaralla otteella. Hänen näkemässään Kashgarin kaupungin asiakirjassa kehotetaan kouluja tehostamaan lasten psykologista neuvontaa sekä ajattelukoulutusta.

Kiinan valtiollisen median mukaan sisäoppilaitoksissa opetetaan parempia elämäntapoja, esimerkiksi parempaa hygieniaa kuin lapset oppisivat kotona.

Zenzin mukaan todisteiden valossa näyttää siltä, että lapset ja vanhemmat pyritään järjestelmällisesti erottamaan. Hän uskoo, että hallitus pyrkii kasvattamaan uuden sukupolven, joka on kitketty irti alkuperäisistä juuristaan, uskonnostaan ja kielestään.

– Uskon todisteiden viittaavan siihen, mitä täytyy kutsua kulttuuriseksi kansanmurhaksi. Zenz sanoo BBC:lle.

Aiheesta aiemmin:

Kadonneiden uiguurien perheet vaativat Twitter-kampanjassa Kiinalta videotodisteita läheisistään

Kiina virallistaa "uudelleenkoulutusleirit" – jopa miljoona ihmistä määrätty saamaan ideologista oppia ja käyttäytymisen ohjausta