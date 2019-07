Mikkelissä mitellään viikonloppuna liitosaappaanheiton maailmanmestaruuksista

Mikkelissä kilpaillaan viikonloppuna liitosaappaanheiton maailmanmestaruuksista.

Liitosaappaanheitossa heittovälineenä on saapas, joka on muokattu heittämistä varten. Liitosaapas on muotoiltu siten, että heitto-ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset. Littanaksi niitatun kumisaappaan sisällä on painona yleensä alumiinilevy. Muokkaamaton perinnesaapas häviää lento-ominaisuuksissaan liitosaappaalle ja luomuvälineellä nakatut kaaret jäävät lyhyemmiksi.

Lajin maailmanmestaruuskilpailun järjestää Suomen Perinneurheiluliitto.

Liitosaapas voi lentää yli sata metriä. Miesten maailman ennätys on Leppävirran Urheilijoiden Jukka Vesterisellä tuloksella 102,99 ja naisten ennätys Leppävirran Urheilijoiden Pirjo Saukkosella tuloksella 59,71.

Tapahtumaan Mikkelin Lähemäen kentälle odotetaan noin paria sataa osallistujaa. Lauantaina kentällä heitetään liitosaapasta ja sunnuntaina tavallista saapasta. Kilpailu järjestetään 11. kerran.

Välineurheilua ja riitaisia lajiliittoja

Pidempia kaaria tarjoava liitosaapas ei ole vielä syrjäyttänyt kansainvälisillä areenoilla perinteisempää saappaanheittoa.

Kansainvälisen saappaanheittoliiton IBTA:n alaisissa miesten kisoissa heitetään numeron 43 (paino 880—1050 grammaa) ja naisilla numeron 38 (paino 630–800 grammaa) saapasta, josta varren suuremmi on poistettu. Lajin alkuaikoina heittoväline oli usein kotimainen Nokian saapas, mutta italialaisvalmisteinen Siili on noussut heittäjien suosioon jäykemmän rakenteensa ansiosta.

Muokkaamattoman perinnesaappaan maailmanennätyslukemat ovat Kivijärven Kivekkäiden Antti Ruusuvirran nimissä. Ruusuvirta heitti vuonna 2012 saapasta 68,14 metriä. Naisten ennätys 41,84 on Savon Saappaan Heidi Korkalaisen nimissä.

Aiemmin Suomessa oli kolme saappaanheiton lajiliittoa. Liittojen välit olivat paikoin jopa jäiset, eivätkä heittäjät välttämättä osallistuneet kilpailevien liittojen järjestämiin kilpailuihin. Luomusaappaanheiton kilpailutoimintaa järjestänyt Suomen Saappaanheittoliitto lakkautettiin vuoden 2016 lopulla, ja nyt saappaanheiton lippua heiluttaa Suomen Perinneurheiluliiton lisäksi kansainvälinen saappaanheittoliitto IBTA.

Kansainvälisen liiton maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin maaliskuussa Uudessa-Seelannissa. Miesten maailmanmestaruuden vei isäntämaan Kieran Fowler ja naisten mestaruuden Suomen Eeva Isokorpi.

Saappaanheiton suomenmestaruuskilpailut järjestetään Ilmajoella 20.7.2019.

