Kotimaanmatkailussa on nyt imua – “Suomalaiset ovat tarttuneet urakalla vastuullisuuteen”

Kotimaisten matkailijoiden määrä tuntuu olevan kasvussa monissa suurissa suomalaiskaupungeissa. Ainakin Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Tampere ja Turku kertovat, että kotimaanmatkailu näyttää lisääntyneen. Tarkkoja tilastoja ei alkukesän osalta ole vielä lähes mistään saatavilla.

– Kotimaan matkailu yöpymisten osalta on kasvanut koko alkuvuoden. Kotimaisten matkailijoiden osalta odotetaan kasvua myös kesän ajalta, kertoo senior advisor Jukka Punamäki Helsingin kaupungilta.

Majoitusmäärät kasvoivat toukokuun osalta myös Tampereella.

Jyväskylässä kotimaanmatkailu puolestaan kasvoi viime vuonna 8 prosenttia, ja jos verrataan tämän vuoden toukokuuta viime vuoden vastaavaan, kasvua on 4 prosenttia.

– Kotimaanmatkailu on todellakin virkistynyt. Se on pysynyt vuosia hyvin samalla tasolla, mutta nyt tulee kasvua kasvun päälle. Se on ilahduttava asia, sanoo matkailu- ja markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna Visit Jyväskylästä.

Turussa kotimaisten matkailijoiden määrän kasvu kuuluu muun muassa puhekielessä ja siinä, minkälaisia asiakkaita matkailuneuvonnassa käy.

– Näyttää mutu-tuntumalla tosi hyvältä. Muutamaa kohdetta haastattelin ja joissain oli jopa 10–13 prosenttia kotimaisten matkailijoiden osalta kasvua. Tosi hieno juttu, että on lähdetty sankoin joukoin liikkeelle, myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja Visit Turusta sanoo.

Junaliikenne lisääntynyt – niin myös lentoliikenne

Kotimaanmatkailussa on ollut näkyvissä jo viime vuosina hienoista kasvua, mutta kovin jyrkästä kasvusta ei voida puhua. Viime vuonna suomalaiset tekivät kotimaassa 6,83 miljoonaa sellaista vapaa-ajan matkaa, jotka sisälsivät vähintään yhden yöpymisen maksullisessa majoituksessa. Se oli vain hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ilmaismatkoja, esimerkiksi matkoja mökille tai sukulaisen luokse tehtiin viime vuonna 19 miljoonaa.

Paula Collin / Yle

VR tiedotti kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun), että junaliikenteen osalta kotimaanmatkailu näyttäisi olevan tänä vuonna kasvussa. Kaukojunaliikenteen matkustajamäärät kasvoivat toukokuussa kuudella prosentilla viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Eniten matkustus kasvoi Helsingin ja Rovaniemen välillä.

Samaan aikaan myös Suomen lentomatkailu on kuitenkin kasvussa. Finavian lentotilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan toukokuun loppuun mennessä lentoliikenteen matkustajamäärä oli jo 10,4 miljoonaa. Se on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tilastoissa ei kuitenkaan eritellä matkustajien kansallisuutta, joten tiedossa ei ole, tekivätkö matkoja suomalaiset vai johtuuko kasvu esimerkiksi ulkomaisten matkailijoiden määrän lisääntymisestä.

Viime vuonna suomalaiset tekivät ulkomaille 7,39 miljoonaa vähintään yhden yöpymisen sisältänyttä matkaa. Määrä oli jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta pidemmällä aikavälillä kehitys on ollut kasvusuuntaista.

Paula Collin / Yle

Hotellien puolella kasvua ei merkittävästi näy. Sokos Hotelsin tuoton hallinnan johtaja Nina Nieminen kertoo, että touko- ja kesäkuun perusteella kesästä on tulossa edellisten kaltainen.

Lomakaudesta johtuen Yle ei tavoittanut Suomen kahden muun suuren hotelliketjun, Scandicin ja Holiday Clubin edustajia.

Paikallista ja ympäristötietoista matkailua

Kotimaanmatkailun kasvua ennakoitiin jo keväällä, kun Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:n teettämässä kyselytutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) jopa 74 prosenttia suomalaisista kertoi aikovansa matkustaa tulevana kesänä kotimaassa. Kolmen viime vuoden aikana kotimaanmatkailua ovat eniten lisänneet 18–44-vuotiaat. Tärkeimpiä syitä kotimaanmatkailun lisäämiseen ovat kiinnostus paikallisuuteen ja ilmastoystävällisyys.

Samoja asioita nostaa esille myös matkailuorganisaatioiden väki, kun heiltä kysyy syitä kotimaanmatkailun kasvulle.

– Voidaan spekuloida sillä, kuinka paljon kestävyyteen liittyvät seikat lisäävät kiinnostusta lähimatkailuun. Varmaankin yhä enemmän tulevina vuosina, arvelee senior advisor Jukka Punamäki Helsingin kaupungilta.

Visit Turun myynti- ja markkinointijohtaja Satu Hirvenoja nostaa esille myös sen, että matka alkaa yhä useammin kotiovelta. Heti lähtiessä ollaan lomamoodissa, eikä vasta sitten, kun on matkustettu monta tuntia.

– Suomalaiset ovat tarttuneet urakalla vastuullisuuteen ja matkailevat kotimaassa. Ennen piti aina mennä johonkin, mutta nyt voit mennä vaikka vain naapuripitäjään ja olla vapaalla, Hirvenoja sanoo.

Satu Hirvenoja Visit Turusta uskoo, että lähimatkailun suosio ja vastuullisuus ovat vaikuttaneet kotimaisten matkailijoiden määrän kasvuun. Paula Collin / Yle

Lahdessa kotimaanmatkailua on siivittänyt kasvuun muun muassa juuri lähialuematkailu. Lahden sijainti kasvukeskusten kupeessa on lähimatkailulle optimaalinen. Tarjolla on toisaalta myös Järvi-Suomen luontoa, ja väkeä houkuttelevat tänä kesänä myös suuret tapahtumat.

– Matkailu on ollut vahvasti kasvusuuntainen koko vuoden ja myös kesältä ennakkotilanne näyttää jopa monissa matkailukohteissa ennätykselliseltä, kertoo toimitusjohtaja Raija Forsman Visit Lahdesta.

Kaikkialla kasvu ei näy

Muutamat Ylen haastattelemista suurista kaupungeista eivät tämänhetkisen tilanteen valossa näe merkittävää kasvua kotimaisten matkailijoiden määrissä. Tällaisia ovat Espoo, Kuopio, Oulu, Pori ja Vantaa.

Espoossa yöpymistilastot ovat alkuvuoden osalta kutakuinkin samoissa lukemissa kuin viime vuonna. Visit Espoosta kuitenkin kerrotaan, että yleinen kiinnostus lähimatkailua ja kotimaan matkailua kohtaan on selvästi kasvanut.

Visit Espoon Rantaraitin kehittämispäällikkö Lennart Pettersson pohtii, että ilmastonmuutoksen ainoa hyvä puoli on saada ihmiset näkemään lähemmäs ja huomaamaan, ettei vaihtelua varten tarvitse matkustaa kauas. Pettersson uskoo vankasti lähimatkailun tulevaisuuteen.

Myös Kuopiossa kesä näyttää majoitustilanteen osalta hyvin samanlaiselta kuin viime vuonna. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ville Puustinen kertoo, että trendinä jatkuu se, että varaukset tulevat hyvin lyhyellä aikajänteellä. Saman päivän varausten osuus on suuri.

– Tähän toki vaikuttaa varmasti osittain sää. Monesti kuulee tiskillä, että me lähdemme aurinkoa kohti, Puustinen sanoo.

Oulussa kotimaanmatkailulla on vahva perusta ja sillä on alueelle suuri merkitys. Noin 85 prosenttia Oulun matkailijoista on suomalaisia. Kotimaanmatkailu ei ole kuitenkaan mainittavasti lisääntynyt, ulkomaiset matkailijat sen sijaan ovat.

– Kansainvälisten matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset ovat meillä kovassa kasvussa. Alkuvuodelta kasvua on 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, kertoo Oulun kaupungin matkailupalvelupäällikkö Anna Meriruoho.

Oulussa on satsattu viime aikoina erityisesti Aasian suuntaan, josta onkin tullut ilahduttavasti uusia matkailijoita. Meriruoho kertoo, että vierailijoita on saatu muun muassa Japanista ja Kiinasta.

Myös Porin matkailuneuvonnan tuntuman mukaan ulkomaisten matkailijoiden määrä on ollut kasvussa. Sekä ulkomaisia että kotimaisia matkailijoita kiinnostaa erityisesti Yyteri, johon kaupunki on satsannut vahvasti.

Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukkoon kuuluvan Vantaan asema Helsingin kyljessä on erilainen verrattuna muihin kaupunkeihin. Matkailijoiden läpikulkuliikenne kaupungissa on lentoaseman ansiosta suuri, mutta suurin osa ei jää Vantaalle. Kaupungissa yritetäänkin nyt saada matkailijoita myös tekemään asioita Vantaalla, vaikkapa sitten pitkän välilaskun aikana. Uuden Stopover Guide -palvelun (siirryt toiseen palveluun) avulla matkailija voi katsoa, mitä hän ehtisi tehdä minkäkin mittaisen välilaskun aikana.