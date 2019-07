Veronmaksaja joutuu korjaamaan verottajan tekemän virheen – perikuntien veroennakot ovat määräytyneet pahimmillaan 700 euroa liian pieniksi

Verottaja on tällä viikolla lähestynyt 7000 elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavaa perikuntaa kirjeellä, jossa kehotetaan tekemään oikaisu. Verotuksessa on tehty vähennys, joka pitäisi tehdä vain yksityishenkilöille. Verottajan virheen vuoksi veroennakot ovat määräytyneet liian pieniksi ja ne pitää korjata.

Verohallinon johtavan verotarkastajan Sami Varosen mukaan oikaisupyynnöt ovat lähteneet perikunnille, joiden odotetaan saavan tänä vuonna elinkeinotoiminnasta tai maataloudesta tuloja.

Kyse on ennakkoperinnässä tapahtuneesta erehdyksestä, jossa perikuntien verotuslaskentaan on jäänyt perusvähennys, joka lain mukaan pitäisi vähentää ainoastaan elävien henkilöiden verotuksessa.

Virheen takia verottaja ei pysty esittäämään veroa maksettavaksi perikunnille vielä tämän vuoden aikana, vaan se tulee maksettavaksi verotuksen toimittamisen jälkeen jäännösverona eli mätkyinä. Vaikutus jäännösveroon on 0-700 euron välillä.

– Jäännösverot tulevat olemaan keskimäärin noin 300 euroa suuremmat mitä ne olisivat olleet ilman virhettä, Varonen kiteyttää.

Kirjeen saaneet ovat ihmetelleet miksi heidän tulee korjata verottajan tekemä virhe. Varonen toteaa Radio Suomen päivän haastattelussa heidän etsineen pitkään tapaa korjata virhe, jolla he voisivat itse oikaista tapahtuneen.

– Ratkaisu (kirjeiden lähettämisestä) ei ole syntynyt hetken mielijohteesta, eikä tämä ollut ensimmäinen vaihtoehto tilanteen hallitsemiseksi.

Varosen mukaan verotettavan tekemä oikaisu on ainoa järkevä keino hoitaa tilanne. Jos he alkaisivat korjata tilannetta itse, synnyttäisi se vanhojenn virheiden tilalle uusia.

– Tästä syystä totesimme, että välttääksemme uudet virheet, emme käytännössä pysty itse lopettamaan virheen vaikutusta.

Varosen mukaan suurin ongelma on perikuntien tämän vuotisten tulojen tunnistaminen. Verottajan on mahdotonta tietää, miten kuolinpesien tulot ovat kehittyneet tämän vuoden aikana.

– Palkkatulot on pitänyt laajalti ilmoittaa tulorekisteriin ja niihin meillä on ensi kertaa näkymä jo verovuoden aikana, mitä kukin on ansainnut. Kuolinpesien osalta näemme tulojen kehityksen vasta perikuntien tekemän ennakkoveromuutoshakemuksen tai vuoden päättymisen jälkeen veroilmoituksesta.

Tämän takia kirjeet lähtivät noin 7000 perikunnalle, joiden odotetaan nyt ottavan yhteyttä verottajaan kirjeitse tai puhelimella.