Pornotähdestä kansanedustajaksi noussut Cicciolina vilautti aikoinaan rintoja Suomenkin eduskunnassa – nyt hän myy rahapulassa tavaroitaan

Kiinostaisiko ostaa kansanedustajan pikkuhousut, mekko, lelu tai piano?

Niitä tuli myyntiin, kun italialainen entinen kansanedustaja Ilona Staller eli Cicciolina kertoi vastikään huutokauppaavansa (siirryt toiseen palveluun) omaisuuttaan. Kaupan on muun muassa hänen uransa huippuvuosien intiimiä rekvisiittaa.

Syy on rahapula.

67-vuotias Staller on kertonut, ettei selviä enää kuluistaan, sillä Italian parlamentti leikkasi rajusti entisten kansanedustajien eläkkeitä. (siirryt toiseen palveluun) Yhden kauden parlamentissa olleen Stallerin kuukausieläke tippui 2 000 eurosta 800 euroon.

Cicciolinan tyyli ei ehkä enää suuresti hetkauttaisi, mutta 1980-luvulla hän oli aikansa parlamentarismia ravistellut kohujulkkis.

Otsikot kirkuivat, kun Italian parlamenttiin nousi räikeästi pukeutunut pornotähti, jolla oli tapana vilautella rintojaan julkisesti. Hän piti kampanjapuheita rinnat paljaana ja jatkoi pornofilmien tekoa poliittisen uran rinnalla.

Italialainen kansanedustaja, pornotähti Ilona Staller eli Cicciolina vetäisi rintansa paljaaksi eduskunnan lehterillä Suomen-vierailullaan vuonna 1988. Eduskunnan puhemiehellä Matti Ahteellakin (sd.) oli vaikeuksia löytää sanat järjestyksen palauttamiseen.

Stallerin paljas rinta nähtiin jopa Suomen eduskunnassa vuonna 1988, kun hän kävi täällä markkinoimassa muistelmakirjaansa. Kamerat seurasivat Cicciolinaa ja meilläkin heräsi keskustelu siitä, onko politiikka viihteellistymässä.

Cicciolina on ollut innoittajana useille musiikkisanoituksille, myös Suomessa Marjo Leinosen ja Pedro's Heavy Gentlemen -yhtyeen kappaleelle (siirryt toiseen palveluun) Miljoonan markan pakarat.

Politiikka ja pornoura kulkeneet rinta rinnan

Ilona Staller syntyi Unkarissa marraskuussa 1951. Hän aloitti mallin uran jo kommunistisessa kotimaassaan 13-vuotiaana.

Staller työskenteli budapestiläisessä hotellissa ja on sanonut vakoilleensa samalla hotellin kansainvälisiä vieraita kommunistihallinnon lukuun (siirryt toiseen palveluun). Italiaan hän muutti vuonna 1972 mentyään naimisiin italialaisen matkatoimistovirkailijan kanssa.

Ilona Staller kuvattuna Budapestissa elokuussa 1969. Robert Horling / EPA

Italiassa Staller kuitenkin erosi miehestään ja alkoi seurustella pornotuottaja Ricardo Schicchin kanssa. Tästä tuli Stallerin manageri.

Ilona Staller syntyi 26.11.1951 Budapestissa

äiti oli kätilö ja isä sisäministeriön virkamies

työskenteli Budapestissa mallina sekä hotellissa

avioitui vuonna 1972 italialaisen matkatoimistovirkailijan Salvatore Martinin kanssa ja muutti Italiaan

kanssa ja muutti Italiaan avioliiton purkauduttua alkoi seurustella pornotuottaja Ricardo Schicchin kanssa

teki kymmeniä pornofilmejä sekä juonsi radion ja television show-ohjelmia

lähti 1970-luvulla mukaan politiikkaan

istui Italian parlamentissa vuosina 1987–1992

oli naimisissa taiteilija Jeff Koonsin kanssa vuosina 1991-1994

pariskunnalle syntyi poika, Ludwig Maximillian vuonna 1992

Kaksikko veti tv-show'ta, jota varten Staller otti käyttöön taiteilijanimen La Cicciolina. Stallerin sanotaan olleen vuonna 1976 ensimmäinen nainen, joka esiintyi rinnat paljaana Italian televisiossa.

Staller teki uransa aikana kymmeniä pornofilmejä.

Staller kiinnostui myös politiikasta. Hän liittyi 1970-luvulla Italian vihreään puolueeseen. Vuonna 1987 hän pyrki ja pääsi parlamenttiin radikaalipuolueen listoilta.

Kansanedustajana Staller strippasi ja paljasteli rintojaan, mutta puhui myös avioero- ja aborttioikeuksien ja koulujen seksuaalikasvatuksen puolesta vanhoillisessa Italiassa. Ydinvoimaa sekä Italian jäsenyyttä sotilasliitto Natossa Staller vastusti.

Cicciolina paljasti usein rintansa julkisesti, kuvassa Berliinin tekniikkamessuilla syyskuussa 1987. AOP

Cicciolina-ilmiö ei kuitenkaan kantanut yhtä parlamenttikautta pidemmälle. Vuoden 1992 vaaleissa Staller ei onnistunut uusimaan paikkaansa. Hän on sen jälkeen yrittänyt monesti paluuta poliittisiin tehtäviin.

Staller on perustanut parikin rakkaus-teemaista puoluetta sekä ollut tuloksetta ehdolla vaaleissa Italiassa ja Unkarissa (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2013 hän pyrki liberaalipuolueen listoilta Rooman valtuustoon.

Staller on ilmoittanut ajavansa muun muassa (siirryt toiseen palveluun) samaa sukupuolta oleville myös kirkollista avioliitto-oikeutta, avoparien tunnustamista, prostituution vapauttamista ja huumeiden laillistamista sekä taistelevansa korruptiota vastaan ja saasteiden vähentämiseksi.

Persianlahden sotien alla Cicciolina tarjosi seksiä Irakin johtajalle Saddam Husseinille, jos se auttaisi tuomaan rauhan alueelle. Osama bin Ladenin kanssa Cicciolina lupasi mennä sänkyyn, jos tämä luopuisi terrorismista.

Cicciliona on myös jatkanut esiintyjän uraansa. Hän oli muun muassa mukana brasilialaisessa saippuaoopperassa ja hänellä on ollut myös pienempiä näyttelijänrooleja. Hän on kokeillut uraa laulajanakin. (siirryt toiseen palveluun)

Pornotähdelle sopivaan tyyliin sanoitukset ovat olleet melkoisen rohkeita.

Cicciolina eli Ilona Staller poseeraamassa valokuvaajille Gijonissa Espanjassa marraskuussa 2010. Juan Gonzales / EPA

2000-luvulla Cicciolina on tehnyt Love Tour -kiertueita ja emännöinyt diskoiltoja (siirryt toiseen palveluun). Hänellä on oma nettikauppa.

Muun muassa Tuurin kyläkauppaa pyörittävä Vesa Keskinen kutsui muutama vuosi sitten Cicciolinan esiintymään ja sai tältä lahjaksi (siirryt toiseen palveluun) käytetyt alushousut.

Vuonna 2016 Cicciolinasta valmistui dokumenttielokuva (siirryt toiseen palveluun) Godmother of Scandal.

Huoltajuuskiista Jeff Koonsin kanssa

1990-luvulla Staller oli naimisissa taiteilija Jeff Koonsin kanssa. Kuten entinen vaimonsa on kohauttanut politiikkaa, Koons on kohahduttanut taidemaailmaa – myös rohkeilla kuvilla, joissa poseeraa yhdessä Stallerin kanssa.

Kun pariskunta erosi vuonna 1994, heille puhkesi katkera riita tuolloin kaksivuotiaan poikansa Ludwig Maximillianin huoltajuudesta. Newyorkilainen tuomioistuin määräsi isän huoltajaksi, mutta äiti vei pojan Italiaan. Cicciolina ei voi tämän takia matkustaa Yhdysvaltoihin, Vanity Fair -lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Parikymppisenä poika sanoi italialaisessa tv-show'ssa, (siirryt toiseen palveluun) että hän halusi pysyä äitinsä luona, mutta ei saanut puhua oikeudessa.

"Pennitön ja miehetön"

Nyt 67-vuotiaana Cicciolina on sanonut Vanity Fair -lehden italialaispainoksessa (siirryt toiseen palveluun), että hän on käyttänyt kaikki säästönsä ja on pennitön.

Rahapulassaan Cicciolina kertoi myyvänsä muistoesineitään ja muuta omaisuuttaan. Rahapula on tosin suhteellista, sillä Cicciolinalla on, mitä myydä.

Yksi myyntiartikkeli ovat käytetyt alushousut, mutta joukossa on äkkiseltään arvokkaamaltakin vaikuttavia esineitä, kuten hänen Koonsin kanssa tekemän Made in Heaven (siirryt toiseen palveluun) -teossarjan alkuperäisvedoksia ja piano. Made in Heaven on sarja veistoksia, maalauksia ja valokuvia Koonsista ja Stallerista harrastamassa seksiä.

Cicciolina ja hänen puolisonsa Jeff Koons esiintyivät yhdessä Made in Heaven -teossarjassa. AOP

Italialaislehtien mukaan Cicciolina luopuu myös 250 neliön asunnostaan Roomassa. Lisäksi tarjolla on mahdollisuus ostaa tapaaminen Cicciolinan kanssa esimerkiksi pizzan tai šakkipelin merkeissä.

Cicciolina laittoi myyntiin myös Italian lipun koristaman takin, joka päällään hän tuli parlamenttiin ensi kertaa.

Cicciolina sanoo haaveilevansa (siirryt toiseen palveluun) kylpylän, ravintolan, yksityisklubin ja jopa nimeään kantavan hotellin perustamisesta.

Hän kertoo Vanity Fairin haastattelussa myös, ettei ole ollut miehen kanssa yli kolmeen vuoteen.

– Haluan vakavan suhteen, jonkun joka rakastaa minua.

"Olen itsenäisesti ajatteleva nainen"

Cicciolina eittämättä ravisteli 1980-luvun virallista politiikkaa. Siitä on monta näkemystä, edistikö hän naisten asemaa vai naisten esineellistämistä.

Cicciolina käytti seksuaalisuuttaan politiikan välineenä. Hän ei kuitenkaan tyytynyt miehiä miellyttävän seksitähden rooliin, vaan arvosteli miehiä, jotka hallitsivat Italian politiikkaa vuosi toisensa jälkeen, toteaa muun muassa kansainvälinen naisten museo. (siirryt toiseen palveluun)

Cicciolinan aikoihin naisten osuus Italian parlamentissa (siirryt toiseen palveluun) oli vain kymmenen prosentin kieppeillä.

Hän sanoi itse vuonna 2013 Local-nettilehden mukaan (siirryt toiseen palveluun), että oli edellä aikaansa. Hänen mukaansa populistisen Viiden tähden puolueen perustaja Beppe Grillo tukee nyt asioita, joita hän ajoi vuonna 1989.

– Olen rohkea ja itsenäisesti ajatteleva nainen, Staller sanoi.

Lue myös:

Kalle Kinnunen: Kiimaa vailla häpeää - 40 vuotta Cicciolinaa

Miksi juuri Cicciolina? – Ilona Staller Coons Mirja Pyykön haastateltavana