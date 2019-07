Festarien lippukauppaan kohdistuvat huijaukset ovat lisääntyneet – Huijarit ottavat kopioita ja myyvät samaa lippua useille henkilöille

Porteilta on jouduttu käännyttämään ihmisiä pois kelpaamattoman lipun vuoksi. (Kuvamanipulaatio)

Porteilta on jouduttu käännyttämään ihmisiä pois kelpaamattoman lipun vuoksi. (Kuvamanipulaatio) Paulus Markkula / Yle

Lippuhuijausten määrä kasvaa, kun festivaalit myydään loppuun. Lippujen aitoutta on vaikea todistaa.

Liput suosittuun festivaaliin on loppuunmyyty. Myyntipalstoille alkaa ilmestyä paljon ilmoituksia, joissa ihmiset kauppaavat lippuja tapahtumaan. Korkeasta hinnasta huolimatta lippuja varataan tiuhaan tahtiin ja kauppoja solmitaan.

Festivaalin portilla liput skannataan ja joidenkin vieraiden päivä voi saada yllättävän käänteen. Lipuntarkastuksessa saattaa käydä käy ilmi, että samalla lipulla on jo kerran menty sisään.

Tällainen on yleinen esimerkkitapaus festareilla tapahtuvasta lippukauppavilpistä. Tämän vahvistavat Qstockin, Ruisrockin, Weekend Festivalin ja Rockfestin järjestäjät. Qstockin viestintäpäällikkö Niina Ristolainen kertoo, että lippuhuijaukset ovat yleistyneet heidän festivaalissaan viimeisen viiden tai kuuden vuoden aikana. Porteilta on jouduttu yhä enemmän käännyttämään ihmisiä pois kelpaamattoman lipun vuoksi.

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelän mukaan huijausten määrä nousee, kun tapahtuma myydään loppuun ja lipuille on ylikysyntää.

Huijaukset vielä yksittäistapauksia

Weekend Festivalin ja Rockfestin tiedottaja Tomi Lindblom ei näe huijauksia festivaalien kannalta suurena ongelmana, sillä tähän mennessä ne ovat olleet yksittäistapauksia. Festivaalien etua valvova Finland Festivals ei osannut kertoa tilastoja lippukauppahuijausten määrästä.

Sähköisten lippujen yleistyminen on yksi syy lippukauppahuijausten lisääntymiseen, sillä niiden kopioiminen ja tulostaminen on helppoa. Yleiseksi ongelmaksi on muodostunut saman lipun myyminen moneen kertaan eri henkilöille. Tällaisessa tapauksessa vain lippua ensimmäistä kertaa käyttävä pääsee tapahtumaan sisään. Lukulaite tunnistaa saman koodin, eikä samaa lippua uudelleen käyttävä enää pääse festivaalialueelle.

Kuluttajavalistuksella lippukauppavilppi minimiin

Tänä vuonna Qstockin viestintäpäällikkö Niina Ristolaiselta on kyselty jo ennen tapahtuman loppuunmyymistä, ovatko yksityisiltä henkilöiltä ostetut liput aitoja. Sitä ei kuitenkaan pystytä todistamaan, koska kopioidut liput näyttävät aivan alkuperäiseltä.

Festivaalijärjestäjät ovat miettineet keinoja siihen, miten asiakkaita voisi kannustaa tarkkaavaisuuteen lippukaupoissa. Monet ovat valistaneet asiakkaita sosiaalisen median kanavissaan siitä, että liput kannattaa hankkia vain tapahtuman virallisten lipunmyyntisivustojen kautta. Tämä on ainoa varma tapa olla tulematta huijatuksi.

– Jokainen lippuihin liittyvä huijaus on liikaa ja kuluttajavalistuksella se pyritään minimoimaan nollaan, Weekend Festivalin ja Rockfestin tiedottaja Lindblom toteaa.

Ruisrock on ottanut tänä vuonna ensimmäistä kertaa nimikkoliput käyttöön lippukauppahuijausten ehkäisemiseksi. Alueelle ei pääse sisään, ellei henkilöllisyyttä pysty todistamaan lipun esittämisen yhteydessä. Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä arvioi, että tämän uudistuksen myötä lippuja on ollut paljon vähemmän myynnissä esimerkiksi Facebookin myyntipalstoilla.

– Liput ovat menneet sellaisille, jotka itse ovat tulossa tapahtumaan, eikä niille, jotka haluavat keplotella itselleen rahaa, Niemelä kertoo.

Lipunmyyntipalvelu Tiketti lanseerasi kesäkuun lopussa palvelun, jossa heidän kautta ostettuja lippuja voi jälleenmyydä turvallisesti. Jokaisen myyntiin laitettavan lipun aitous tarkistetaan ja ostohetkellä alkuperäinen lippu mitätöidään ja ostaja saa täysin uuden lipun.

– Haluttiin luoda kauppa, jossa ostaja saa olla varma, ettei tule huijatuksi, Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa perustelee.

Lippuja ostettu moninkertaisella hinnalla

Eniten huolta suurille tapahtumajärjestäjille on aiheuttanut se, että asiakkaat eksyvät ostamaan liput epävirallisten lippukauppojen kautta.

Viagogo-sivusto nousi esiin jokaisen tähän juttuun haastatellun festivaalijärjestäjän puheista. Viagogo on myyntialusta, jonne yksityiset myyjät voivat laittaa pääsylippuja myyntiin.

Viagogo tulee usein ensimmäiseksi Googlen hakutuloksissa lippua etsiessä, jolloin asiakas menee huomaamattaan heidän sivuille. Sivustolla hinnat saattavat olla paljon kalliimpia kuin virallisilta sivustoilta ostettuina.

Sivustolla on myös kerrottu väärää tietoa jäljellä olevien lippujen määrästä. Tuska-festivaalin toimitusjohtaja Eeka Mäkynen on huomannut, että sivustolla painostetaan asiakasta hankkimaan liput nopeasti kertomalla, että niitä on jäljellä enää muutama.

– Asiakas ostaa lipun hirveällä hinnalla, vaikka oikeasti lippuja on jäljellä vielä kymmenentuhatta, Mäkynen kertoo.

Kysyimme asiaa Viagogolta sähköpostitse. Sivuston edustaja kertoo, että heidän sivustonsa on myyntialusta, joka yhdistää lipunmyyjät ja -ostajat. He pyrkivät estämään kopioitujen lippujen myymisen sillä, että maksavat myyjille myyntihinnan vasta tapahtuman jälkeen.

Rikosilmoituksen tekoon kannustetaan

Poliisihallituksen tarkastaja Jyrki Aho kertoo, että olemattomien lippujen kauppaamisessa tai kopioitujen lippujen myynnissä on kyse lievästä petoksesta. Poliisi kirjasi netissä tapahtuneita lieviä petoksia vuonna 2017 3998 kappaletta ja 4417 kappaletta vuonna 2018. Lukuihin on kuitenkin kirjattu kaikki lievät petokset. Ei siis voida tietää, kuinka moni näistä lievistä petoksista on lippukauppahuijauksia.

Ahon mukaan lippuhuijauksen kohteeksi joutunut ei välttämättä koe rahan menetystä määrällisesti niin merkittäväksi, että tekisi aiheesta rikosilmoituksen. Sekä Aho että festivaalien henkilökunta kuitenkin kannustavat jokaista tekemään rikosilmoituksen esimerkiksi sähköisesti.

– Ilmoitusten kautta poliisi voi sarjoittaa tekoja, ja rikollisuuden laajuus paljastuu paremmin, Aho kertoo.

Koska lievä petos on asianomistajarikos, poliisi voi ottaa epäillyn rikoksen tutkittavakseen vain siinä tapauksessa, että asianomistaja vaatii rikoksesta epäillylle rangaistusta.

Tapahtumajärjestäjät pyrkivät auttamaan ja neuvomaan huijauksen kohteeksi joutunutta asiakasta mahdollisimman kattavasti. Virallisilta sivuilta ostetun ja kopioidun lipun alkuperä on mahdollista selvittää.

Jyrki Aho kehottaa varovaisuuteen lippuja ostaessa, sillä moni huijari osaa olla vakuuttava. Rikollisella mielellä oleva myyjä tai halukas ostaja voivat antaa itsestään täysin väärät tiedot verkossa tai kasvokkain tapahtuvassa myynnissä. Yksityisen lipunmyyjän tiedot kannattaa ottaa ylös mahdollisimman tarkasti, jotta huijaustilanteissa huijarin kiinnisaaminen on helpompaa.

– On hyvä muistaa, että jos henkilöstä ja tuotteen oikeellisuudesta ei ole varmuutta, niin on parasta jättää asia sikseen.

Onko sinua huijattu tai yritetty huijata lippukaupoissa? Osallistu keskusteluun kello 22.00 saakka.

Aiheesta lisää:

Kuluttajavirasto kehottaa varovaisuuteen pääsylippujen jälleenmyyjän Viagogon kanssa

Viisi vinkkiä netin lippuhuijareiden välttämiseen