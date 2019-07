21-vuotias Kira Peter-Hansen nousi yliopistosta EU-parlamenttiin – Kaikkien aikojen nuorin meppi ihmettelee paperiäänestyksiä ja hierarkiaa

Uudessa EU-parlamentissa on hyvin kirjavaa porukkaa. Nuorimman ja vanhimman mepin ikäero on 61 vuotta.

Strasbourg21-vuotias tanskalainen Kira Peter-Hansen aloitti viime viikolla europarlamentaarikkona – ja törmäsi heti täysistuntosaliin saapuessaan parlamentin sääntöihin.

– En saa viedä vesipulloa istuntosaliin, paitsi jos piilotan sen laukkuun tai jonnekin lahkeeseeni, Peter-Hansen kummastelee. Edellisenä päivänä hän joutui huomaamaan, ettei saliin saa viedä kahvikuppia.

Strasbourgin käytännöissä on muitakin asioita, jotka ihmetyttävät parlamentin kaikkien aikojen nuorinta jäsentä.

Kahviloissa saattaa olla erillinen jono mepeille, kun avustajat ja muut paikalla olevat joutuvat seisomaan pitkässä jonossa. Yhteen kahvilaan ei edes päästetä ketään muita kuin meppejä.

Peter-Hansen pitää outona myös sitä, että mepit eivät äänestä sähköisesti vaan paperilla.

– Keskiviikkona joku varapuheenjohtajaksi pyrkinyt ID:n (oikeistopopulistiryhmä) meppi perui ehdokkuutensa kesken äänestyksen, ja äänestys kesti, kun laput piti painaa uudelleen, Peter-Hansen kertoo.

Kira Peter-Hansenia äänestivät pääosin nuoret, mutta hän on saanut palautetta jo vanhemmiltakin kannattajiltaan. Petri Raivio / Yle

Peter-Hansenin mielestä nuoria EU-parlamentin jäseniä tarvitaan ratkomaan ongelmia, jotka koskevat nimenomaan heidän omaa sukupolveaan. Ilmastonmuutos on niistä suurin. Peter-Hansen kuuluu parlamentin vihreään ryhmään.

"Nuoret luulevat, että EU on vain instituutioiden välistä vääntöä"

Moni parlamentin harjoittelijakin on vanhempi kuin Peter-Hansen. Hän opiskeli Kööpenhaminan yliopistossa taloustieteitä, kun sai tietää tulleensa valituksi parlamenttiin.

– On tärkeää, että minun sukupolvelleni kerrotaan, että täällä tehdään todella politikkaa ja päätetään, mihin suuntaan EU menee. Että kyse ei ole vain instituutioista tai huippupaikkojen jaosta, hän sanoo.

Huipputason lehmänkaupat voivat vieraannuttaa nuoria äänestäjiä.

– Siitä seuraa, että moni nuori suhtautuu välinpitämättömästi siihen, mitä EU:ssa tapahtuu.

Euroopan parlamenttiin valittujen keski-ikä on hieman laskenut viime kaudesta. Alle kolmekymppisiä on kuitenkin yhä aika vähän. Yli kuusikymppisiä on sen sijaan runsaasti.

Peter-Hansenin mielestä kokemus on tärkeää, mutta joissain asioissa nuoret päättäjät voivat olla parempia asiantuntijoita.

– Kun torjumme nuorisotyöttömyyttä ja ilmastonmuutosta, pitkästä kokemuksesta on hyötyä. Mutta jos isot haasteet eivät kosketa päättäjää itseään, silloin on vaikea päästä kovin pitkälle.

Ilmastokriisin torjuminen on Peter-Hansenin ykköstavoitteita parlamentissa. Hän aikoo toteuttaa omia periaatteitaan suunnittelemalla Strasbourgin-matkansa mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

– Politiikka on vaikeaa, koska mikään ei tapahdu nopeasti. Pitää ottaa pieniä askelia kerrallaan, mutta odottaa samalla suurta muutosta, Peter-Hansen sanoo.

Hän aikoo kulkea suoraan junalla Brysselistä Strasbourgiin mahdollisimman paljon sen sijaan, että lentelisi edestakaisin istuntokaupunkien ja Kööpenhaminan väliä. Monet mepit saattavat lentää istuntojen välissä kotimaihinsa useitakin kertoja kuukaudessa.

Ranskalaisen kovan oikeistolaisen Kansallisen liittouman nuorin meppi Jordan Bardella on alkuperältään italialainen. Hän oli myös puolueensa EU-vaalilistan ykkösehdokas . Christophe Petit Tesson / EPA

Parlamentin toiseksi nuorin meppi on ranskalainen Jordan Bardella , 23. Hän on kansallismielisen ja ulkomaalaisvastaisen Marine Le Penin johtaman Kansallisen liittouman RN:n puhemies. RN kuuluu parlamentin ID-ryhmään perussuomalaisten tavoin.

Valituksi tuli monta julkkista

Parlamentin vanhin meppi on bisnesmies ja Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi, 82. Berlusconi muistetaan muun muassa veljeilystä Libyan entisen diktaattorin Muammar Gaddafin kanssa ja suomalaisen ruuan haukkumisesta useissa yhteyksissä.

Nuorimman mepin Kira Peter-Hansenin ohella yksi haastatelluimmista edustajista ensimmäisellä täysistuntoviikolla oli mepeistä vanhin, Italian Silvio Berlusconi. Anna Karismo / Yle

Strasbourgin täysistuntosalin käytävillä nähdään myös oikeistopopulisti Hans-Christian Strache, joka joutui eroamaan Itävallan varakanslerin paikalta keväällä, kun julki tuli video hänen vehkeilystään venäläisten kanssa.

Video ei kuitenkaan romahduttanut Strachen vaalisuosiota, päinvastoin. Hän sai itävaltalaisilta yli 35 000 ääntä.

Myös Katalonian maanpaossa olevan separatistijohtajan Carles Puigdemontin on tarkoitus aloittaa meppinä. Espanja tosin estää hänen työnsä alkamisen vaatimalla, että Puigdemont vannoo virkavalansa Espanjassa.

Jos Puigdemont näin tekee, hän saattaa joutua Madridissa vankilaan kuten toinen meppikollegansa.

Portugalissa huomio kiinnittyi siihen, että maasta valittiin ensimmäistä kertaa vihreä euroedustaja, eläinten oikeuksia puolustavan Pessoas–Animais–Natureza- eli Ihmiset–Eläimet–Luonto-puolueen Fransisco Gurreiro.

Tanskasta on paitsi parlamentin historian nuorin meppi, myös yksi Britannian brexit-puolueen edustajista, Henrik Overgaard-Nielsen (siirryt toiseen palveluun). Hän kannattaa Tanskan eroa EU:sta Britannian tapaan. Brexit-puolueesta mepiksi tuli valituksi myös itseään "skottilaiseksi thatcheristiksi" (siirryt toiseen palveluun) kutsuva Brian Monteith, joka asuu Ranskassa.

Bulgarian rikkain poliitikko, mediamoguli Delyan Peevski, pääsi toistamiseen Euroopan parlamenttiin, mutta luopui taas paikastaan vaalien jälkeen. Hallitusta lähellä olevan Peevskin yhtiöiden kautta jaellaan liki kaikki Bulgarian sanomalehdet.