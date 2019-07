VR:llä on nyt osalle lipuista kahdenlaiset hinnat – Uusi mobiilisovellus voi säästää kymppejä: “Ei ole kyse markkinointikampanjasta”

Junalipun voi saada huomattavasti halvemmalla, jos sen ostaa VR:n hiljattain julkaisemasta uudesta puhelinsovelluksesta.

Esimerkiksi Helsinki–Turku-matka lauantaina iltapäivällä maksaa uudessa sovelluksessa 8,90, kun VR:n verkkosivuilla ja vanhassa VR Mobiili -sovelluksessa hinta on 17 euroa.

Pidemmillä matkoilla hintaero on vielä suurempi. Helsingistä Ouluun lauantaina klo 16 aikaan lähtevän junamatkan hinta on uudessa sovelluksessa 29 euroa ja verkkokaupassa ja vanhassa sovelluksessa 57 euroa. Hintaeroksi tulee siis 28 euroa.

Kaksi järjestelmää, kaksi hintaa

Hintaero johtuu VR:n suuresta järjestelmäuudistuksesta, jossa on meneillään siirtymävaihe, sanoo viestintäpäällikkö Janna Viisterä.

Käytössä ovat yhtä aikaa sekä vanha että uusi lipunmyyntijärjestelmä ja eri myyntikanavat toimivat eri järjestelmissä.

Jokaiseen junavuoroon on myynnissä rajattu määrä edullisempia säästölippuja, ja jos ne on myyty loppuun toisesta järjestelmästä, hinta on siellä korkeampi, Viisterä selittää.

Uudessa järjestelmässä, josta esimerkkien halvemmat hinnat ovat, toimii uusi puhelinsovellus, jonka nimi on puhelimesta riippuen joko VR Matkalla tai pelkkä VR, sekä uudet lippuautomaatit, joita on asennettu kesäkuun alusta alkaen eri puolille Suomea. Myös konduktöörien myyntilaitteet on uusittu.

Vanhan järjestelmän kautta junalippuja myyvät puolestaan vr.fi-verkkosivut, vanhat lippuautomaatit sekä vanhempi, mutta edelleen toimiva VR Mobiili -puhelinsovellus sekä puhelinmyynti.

Kyse ei ole markkinointitempusta, jonka avulla VR houkuttelisi matkustajia lataamaan uuden sovelluksen, Viisterä vakuuttaa.

Vanhakin voi olla halvempi

Edullisinta kesäreissua etsivän ei kuitenkaan kannata tuudittautua pelkästään uuden mobiilisovelluksen tietoihin.

Toinen lauantai-iltapäivän lähtö Helsingistä Ouluun maksaa verkkokaupassa ja vanhassa sovelluksessa 49 euroa, kun uuden sovelluksen kautta ostettu lippu maksaa 56 euroa.

Kalevi Rytkölä / Yle

Itsepalvelu kannattaa silti, sillä puhelu puhelinmyyntiin maksaa lähes kaksi euroa normaalin puhelumaksun lisäksi ja konduktööri myy junasta vain normaalihintaisia lippuja, joihin lisätään vielä palvelumaksu, joka on noin kolmesta kuuteen euroa.

Paikkavalinta tulossa

Uuden puhelinsovelluksen huono puoli on se, ettei siinä pääse vielä valitsemaan paikkaa, toisin kuin esimerkiksi vanhassa sovelluksessa ja verkkosivuilla.

Esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan tai lemmikin tai lastenvaunujen kanssa matkustavan ei siis välttämättä kannata uutta sovellusta vielä käyttää.

Uutta sovellusta päivitetään Viisterän mukaan koko ajan, ja kesän aikana siihen tulee mahdollisuus valita istumapaikka vaunukartalta. Syksyllä aukeavat myös VR:n uudet verkkosivut.

Kun uusi järjestelmä toimii hyvin ja sillä on tarpeeksi käyttäjiä, vanhasta luovutaan, Viisterä kertoo. Tarkkaa aikataulua tälle ei vielä hänen mukaansa ole.

VR:n lippujen hintaeroista kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).