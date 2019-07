Helsingin asematunnelissa vesivahinko, vettä lainehti lattialla

Helsingin asematunnelissa on sattunut vesivahinko, jonka seurauksena lattiat ovat lainehtineet vedestä ja palovaroittimet ovat soineet.

Päivystävän palomestarin mukaan syynä on vika automaattisessa sammutusjärjestelmässä asematunnelin McDonald'sissa.

Suutin oli mennyt rikki ja sen seurauksena sammutusjärjestelmä laukesi. Samalla se aiheutti myös palohälytyksen, vaikka tulipaloa ei ollutkaan.

Vettä ehti valua rakenteisiin tuhansia litroja. Pelastuslaitos pumppaa vettä pois sähköpumpuilla ja vahinkojen laajuutta kartoitetaan parhaillaan.

– Kompassiaukion lattialla on vettä jonkin verran, mutta metroasema on toiminnassa. Muutamia liukuportaita on jouduttu sulkemaan, sanoo päivystävä palomestari.

McDonald's joutuu päivystävän palomestarin mukaan sulkemaan ovensa, mutta tässä vaiheessa vesivahinko ei ilmeisesti vaikuta tänään muiden asematunnelin liikkeiden toimintaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).